“Hay que salir de esa idea de que solo eres buena cuando te das a los demás”

La psicóloga Marta Martínez Novoa (Sanxenxo, 1993) tiene una comunidad de más de 380 mil seguidores en Instagram (@martamnovoapsico). Hoy sale a la venta su segundo libro, El síndrome de las chicas buenas (Zenith), una auténtica guía para construir un futuro en el que seas tu máxima prioridad. “Deja de complacer a todo el mundo y piensa en ti”, reza el subtítulo de su obra.

–¿Qué es el síndrome de la chica buena?

–Es un patrón de comportamiento, de pensamiento, que les ocurre a muchas personas, principalmente mujeres –porque estamos afectadas también por los mandatos de género–, que básicamente se basan en ser muy complacientes con los demás, anteponer las necesidades de los demás a las propias, vivir desde la vergüenza, reprimiendo la ira, con el objetivo último de sentirnos válidas porque creemos que es la manera en la que no nos van a abandonar, no nos van a rechazar y no nos vamos a sentir desprotegidas.