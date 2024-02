Máximo Huerta “Ahora el amor es de consumo, la gente mira y pasa pantalla”

“Ahora el amor es de consumo, la gente mira, no se queda en las relaciones, pasa pantalla para ver si hay otras opciones; las relaciones de nuestros padres y abuelos duraban más porque las reconstruían cuando había grietas”. Así lo manifestó ayer el escritor y periodista Máximo Huerta en Club FARO en el acto de presentación de su décima novela, “París se despertaba tarde” (Planeta), que recrea el París de 1924, marcado por las secuelas de la Gran Guerra, el bullir de las vanguardias artísticas y los preparativos de los Juegos Olímpicos, donde sitúa a dos mujeres – la modista Alice Humbert, que ya apareció en “Una tienda en París”, y Kiki de Montparnase, un personaje real de la noche parisina de los años 20– para narrar un relato en el que conviven una historias de amor, de amistad entre mujeres y de reconstrucción.

Presentado y entrevistado por la periodista Amaia Mauleón y con su amiga la escritora María Oruña entre los asistentes, Huerta fue ofreciendo detalles del proceso de creación de su última novela , de los temas que aborda y de facetas más personales. “He escogido París porque es la ciudad por excelencia y porque viajar me sienta bien”, explicó. “He cambiado la mesa de mi despacho por el sillón para escribir y poder controlar por el rabillo del ojo a mi madre” – con la que convive y a la que cuida –, comentó.

Con la intención de ser fiel a la época que narra, el autor se ha documentado “hasta el paroxismo” – incluso investigó qué drogas se consumían, entre ellas la “mermelada verde”, como llamaban al hachís– y de ese modo introduce al lector en el submundo de un París pobre después de la guerra, con mujeres “liberadas” de su maridos fallecidos o heridos en la contienda y una población que decidió apuntarse a la fiesta en lugar de entregarse el duelo, los homenajes y las condecoraciones. Las mujeres se liberan del corsé, se cortan el pelo a lo garçón y deciden salir con sus amigos rompiendo con un mundo hostil en el que no tenían ni derecho a voto. Para ganarse la vida, las protagonistas se pasean los lunes por Montparnasse con la misión de que algún artista les ofrezca dinero por desnudarse para hacer de modelo y así poder subsistir. “He querido poner nombre a esas mujeres que en los cuadros aparecen como anónimas” y a las que se les sometió a abusos en tiempos en los que esa palabra no se pronunciaba.

Valiéndose de ficción literaria y mezclando realidad con imaginación, Huerta ha puesto a boxear a Hemingway con Fitzerald y ha situado al emprendedor André Citroën en una fiesta de Nochevieja pensando en sus locuras para hacer “el viaje amarillo” a China o poner su marca de coches sobre la Torre Eiffel. La primera villa olímpica, la ceremonia a la que asistió el príncipe de Gales antes de irse de orgías, la participación de deportistas como Johny Weissmüller, la tenista española Lili Álvarez o los corredores de “Carros de fuego” aparecen en la novela. “París se estaba reconstruyendo al mismo tiempo que Alice, la protagonista, quien estaba inmersa en un proceso lento de duelo a alivio de luto por un desamor”.

De amor sé muy poco, pero sí me gusta observar a mi alrededor y plasmarlo en mis novelas”, afirmó Huerta, quien añadió que su historia, con protagonistas femeninas, es para todos los lectores, si bien consideró que “quien gestiona la cultura es la mujer, ella decide qué libros compra para sus maridos y sus hijos, y cuáles recomienda, y también es la que hace colas en el cine o en la Feria del Libro”. “Creo que tiene que ver con la manera de gestionar sus sentimientos y exteriorizarlos; el hombre parece que solo se puede dar abrazos si su equipo mete un gol”. Precisamente su interés por la literatura le vinos de tres mujeres, su abuela su madre y una monja de Zaragoza, que le contagiaron su pasión lectora. “Con mi madre y con mi abuela era coger un libro o ganchillar; yo veía que lo pasaban bien leyendo y opté por lo primero”, bromeó. “La gente que lee vive más”, añadió.

Respecto a su faceta de periodista televisivo, confesó que se alejó “porque no me resulta atractiva , o porque a lo mejor ahora ya no interesa mi nombre”. Sus prioridades son otras y ya tiene en proyecto un nuevo libro. “Si paro, me calo, como las motos”, bromeó.

El periodista y escritor que fue ministro y ahora dirige una librería en su pueblo

Alejado de los platós, el mediático periodista y escritor que durante siete días fue ministro de Cultura y Deportes en el primer gobierno de Pedro Sánchez, en 2018, regenta ahora su propia librería en el pueblo valenciano de Buñol, popular en el resto de España por su fiesta de “La tomatina”. “La complicidad con el lector en un librería es fantástica. Soy un tipo de librero que abre vino por las tardes, que celebra los sábados, que se lo pasa bien eligiendo títulos, que crea juegos de libros secretos, que selecciona muy bien por el tamaño de la librería”, manifestaba Máximo Huerta en la entrevista publicada el pasado domingo en el suplemento Estela de FARO DE VIGO. “Está siendo un gran acierto y un juego de niño grande”, concluía respecto al negocio que emprendió hace un año y cuyo primer aniversario celebró con una presentación de su nueva novela. La Librería de Doña Leo, su negocio, está sirviendo para sus paisanos de pulmón cultural, de núcleo turístico y de imán de autores que acuden de diferentes partes de España como María Oruña, Dolores Redondo o Irene Vallejo. “Siempre me ha gustado hacer turismo de librerías; la mía es muy pequeña, muy francesa”, comentó. La falta de espacio le obliga a hacer una criba de títulos “desprejuiciada, mezclando libros y sin tener en cuenta los que Babelia considera de clase A o B”.