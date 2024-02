El conocimiento de la historia es esencial. Entre otras cosas, nos aporta perspectiva, que es a su vez piedra angular del pensamiento crítico; o lo que es lo mismo: la habilidad de analizar la realidad atendiendo a un criterio propio y fundamentado que nos permita sacar conclusiones y actuar en consecuencia.

Alumnado de todas las edades reivindicó la paz en la plaza de la Independencia por el 30 de enero. // Faro / M.B

¿Y si, tras haber desaparecido hace 66 millones de años — mucho antes de que el Australopithecus evolucionase al Homo sapiens; muchísimo antes de que el emperador egipcio Keops construyese la gran pirámide; y mucho, pero que muchísimo antes de que la invención de la imprenta diese lugar al libro moderno—, un dinosaurio despistado volviese al planeta tierra y lo viese tal y como lo conocemos hoy?

El dinosaurio Paco se despierta en pleno S XXI: ‘¡¿Qué ha pasado aquí?!’ / M.B

¿Qué es lo primero que le contaríais?, ¿creéis que estaría satisfecho con los avances médicos que han permitido incrementar en tantos años la esperanza de vida del ser humano?, ¿qué pensaría de las consecuencias del cambio climático?

Todas estas preguntas forman parte del proyecto “¿Qué ha pasado aquí?”, en el que participan los profesores de Infantil y Primaria del colegio Marcote Mondariz para retar a todo su alumnado y es que… ¡No parece nada fácil ilustrar al pobre Paco, despistado como tiene que estar con tanta novedad!

“Él se despierta en nuestro tiempo y se dirige a los niños/as para preguntarles qué es lo que ha sucedido en el mundo. Les plantea una serie de preguntas sobre la situación medioambiental o los avances tecnológicos”, explica en este sentido la profesora de Primaria del centro, Begoña Sabugueiro, que añade: “Para ello, los alumnos tienen que buscar las respuestas: contrastar información, investigar, viajar a través de las etapas históricas y los continentes y extraer y exponer sus propias conclusiones”.

Está claro que la travesía por delante es larga como la historia, pero avanza a buen ritmo. Paco se ha enterado ya, por ejemplo, de que después de que Pangea se dividiese en varios continentes; el ser humano se asentó e inició la agricultura, y que con ello llegaron el trueque y la rueda, avances sin los que probablemente la modernidad nunca habría vivido la Revolución Industrial, lo que nos lleva directamente a nuestros días: con grandes avances ilustrados por el progreso, pero también graves problemas como el cambio climático.

“Todo tiene sus luces y sus sombras. De lo que se trata es de que ellos reflexionen por sí mismos, de que piensen qué cosas cambiarían o tratarían de revertir y de que saquen sus propias conclusiones, que reaccionen”, explica la docente sobre un proyecto transversal en clave activa y colaborativa diseñado para que, en definitiva, el alumnado se convierta en protagonista de su propio aprendizaje y se atreva y aprenda a pensar por sí mismo. Para ello, se sirve de habilidades y conocimientos de todas las materias: desde historia hasta lengua, con la redacción, la lectura y la oratoria; o las matemáticas, con temas como la geolocalización o las distancias.

Ideas que se plasmarán con especial énfasis en el tramo final del proyecto, cuando a final de curso, tras todo lo aprendido, el alumnado responda a la pregunta: “Si fueseis el dinosaurio Paco y vieseis el planeta: ¿estaríais orgullosos?, ¿por qué?, ¿habría algo que cambiar? ¡Esperamos con ganas poder leer sus conclusiones en el periódico escolar para Faro da Escola!

Los colegios de la provincia salieron a las calles para celebrar el Día de la Paz

Hace 76 años, el 30 de enero de 1948, fue asesinado Mahatma Gandhi, líder pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia. Esta fecha, elegida en los años 60 para conmemorar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, se convierte cada año en una de las efemérides más importantes para los colegios, conscientes de su papel como “defensores de la paz y el entendimiento entre personas de distinta procedencia y modos de pensar”, en palabras de Unicef. Como no podía ser de otro modo, centros escolares de toda la provincia acudieron en masa fieles a una cita en la que no faltaron los murales, las velas, los bailes o los manifiestos. Fantásticas iniciativas todas ellas que han hecho llegar a la redacción de Faro da Escola. En Vigo, por ejemplo, pudimos ver la plaza de la Independencia repleta de los alumnos y alumnas del Colegio Jesuitinas, unidos para reivindicar que “la paz es la única batalla que merece la pena librar”; mientras que, en Lalín, los estudiantes del Xesús Golmar salieron a la calle para realizar una performance por la paz en forma de baile; y en Pontevedra, por su parte, los estudiantes del Sagrado Corazón inundaron la Plaza de la Peregrina con mensajes en recuerdo de los niños de la guerra entre Israel y Hamás: “Nos gustaría que supiesen que estamos con ellos y mandar un mensaje de paz al planeta”.