Arranca el plan renove de electrodomésticos de la Xunta con ayudas de hasta 450 euros

Si necesitas cambiar algún electrodoméstico, ahora es el mejor momento de hacerlo: este jueves 8 de febrero se abre el plazo para solicitar las ayudas que contempla el nuevo plan renove de la Xunta; una convocatoria para la sustitución de estos aparatos domésticos en la que el Gobierno gallego invertirá 2,7 millones de euros y que prevé llegar a 14.000 hogares.

Además del descuento en el precio de los electrodomésticos, que oscila entre los 100 y los 450 euros, el Inega (Instituto Enerxético de Galicia) calcula que la renovación permitirá ahorrar 580.000 euros al año en la factura energética.

Beneficiarios

El plan está dirigido a personas que vivan en Galicia y quieran renovar sus equipos por otros del mismo tipo con la siguiente clasificación energética: frigorífico o congelador frigorífico A, B, C o D; congelador A, B, C o D; lavadora (o lavadora secadora) A o B; lavavajillas A, B o C, y placa de inducción total.

Clasificaciones energéticas. / Inega

Además, para acceder a la subvención hay que entregar el electrodoméstico retirado a un gestor autorizado.

Plazo de solicitud

Las ayudas se pueden solicitar desde este jueves 8 de febrero hasta el 30 de septiembre o hasta que se agoten los fondos (como habitualmente sucede). Por otra parte, las entidades colaboradoras se pueden adherir al plan hasta el próximo 30 de junio. Puedes consultar aquí el listado de establecimientos, ya que las solicitudes se tramitan exclusivamente a través de ellos. La concesión de la ayuda se realizará en régimen de concurrencia no competitiva, asignando los fondos por orden de entrada en el registro.

Importe de la ayuda

La ayuda puede llegar al 25% del precio del electrodoméstico para un consumidor general, al 50% en el caso de consumidores vulnerables y al 75% si se trata de consumidores vulnerables severos (situación que deberá acreditarse presentando una factura eléctrica con una antigüedad máxima de 3 meses). De esta forma, el importe oscilará entre los 100 y los 450 euros.

Tabla de ayudas. / Inega

Cada consumidor solo podrá recibir una subvención por cada una de las tipologías y con un máximo de dos electrodomésticos por beneficiario.

Además, quienes hayan recibido la ayuda en ediciones anteriores no podrán repetir la misma tipología de electrodoméstico subvencionado con posterioridad al 1 de enero de 2020.

Documentación necesaria

A través de la aplicación informática habilitada, los establecimientos adheridos al plan deben solicitar el pago de la ayuda acompañando la siguiente documentación digitalizada: