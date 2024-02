“La política se ha ocupado de evitar que la gente reflexione”

Un profesor, un alumno y un legado de conocimiento en revisión. Son los ingredientes de La laguna de los peces de cristal (Ópera Prima), del artista plástico Jorge Castillo: “Es la segunda novela, la penúltima; la última me la están pasando a limpio”.

Conocido también como el “pintor del hielo” (llegó a pintar a varios grados bajo cero en la costa de Suecia), la vida de Jorge Castillo (Pontevedra, 1933), consagrado artista internacional, no siempre fue fácil. De hecho, tras regresar a España, en 1955, llegó a vivir por las calles de Madrid, carente de medios; una etapa que influye también en sus primeras creaciones literarias. “Los amigos me dicen que hay muchas cosas de mi arte que tienen que ver con Galicia”, reconoce.

–Su novela invita a una profunda reflexión sobre la vida, la inteligencia, la esencia del ser humano...

–Sí, es una obra sobre la vida vista a través de la cultura. Un maestro enseña a un joven que no le da la razón en todo lo que le enseña, le hace ver la cultura y la educación de otra manera. Es decir, vivir a través de la cultura no es lo mismo que vivir la vida sin cultura.

–Muestra esa necesidad de cuestionarse lo aprendido.

–Exactamente. El maestro se cuestiona lo que ha estudiado y lo que tiene que enseñar. La conclusión es que sabemos poco y esto lo vemos con las crisis que hay en la educación en todo el mundo hoy en día.

–¿Ve en la juventud de hoy en día esa falta de actitud crítica que sí muestra el joven de su novela?

–Totalmente. La política actual, moderna, en todo el mundo, requiere ciudadanos que no se cuestionen la cultura y la historia. Si les dicen que Carlo Magno era estupendo, que lo encuentren lógico, porque es un gran personaje de la historia y no tienen que pensar más. Se lo dice la cultura y se acabó. Esto es terrible, por eso el mundo está cayendo en una situación cultural de un nivel muy bajo.

–¿Con su novela pretende, entonces, una llamada a la reflexión?

–Claro. La gente, si quiere, puede reflexionar sobre lo que está pasando. Vale la pena que lo miren todo otra vez, que lo investiguen, que lo reflexionen. La política se ha ocupado muy bien en todo el mundo de evitar que la gente reflexione.

–¿Se siente identificado con alguno de los personajes de su obra?

–Sí. Con el joven maestro que va a intentar enseñar a un joven y con el joven al que no aceptan en ningún colegio y al que tienen que poner un profesor iluminado. Yo he vivido las dos cosas. Recuerdo que cuando era joven era prisionero de todos esos problemas.

–Hay algo suyo entonces en Eduardo (el maestro) y en Leandro (el joven alumno)...

–Naturalmente. En la literatura siempre hay algo del escritor en los personajes. Incluso, a veces, una mujer se identifica con un personaje masculino o un escritor hombre se identifica con un personaje femenino porque, en el fondo, muchos de nosotros tenemos doble personalidad.

–¿Ha recurrido a su destreza con el pincel para crear ilusiones con las palabras en esta novela?

–Lógico. En el lenguaje de la pintura también hay palabras, lo que pasa es que no se ordenan con la misma sintaxis que lo hacen en la escritura, en la literatura. En la pintura se ordenan de una manera mucho más libre; por eso, a veces en mi novela (en la anterior pasaba lo mismo) hay ordenamientos de palabras que van por otro lado distinto a la literatura.

–¿En qué faceta se siente más cómodo?

–En ambas. Lo primero que escribí eran cuentos y guiones de películas, cuando tenía 13 o 14 años. Lo que pasa es que la pintura dominó mi vida artística porque tuve mucha suerte con la pintura e inmediatamente conseguí ocupar un lugar. Pero siempre seguí escribiendo y guardando lo que escribía. Ahora me he decidido empezar a mostrar lo que he escrito.

–¿Por qué no lo hizo antes?

–Por un poquito de pudor también. No todo el mundo acepta que un pintor escriba y que un escritor pinte. No a todo el mundo le parece bien. He escuchado muchas veces a la gente decir: “O pintas o escribes”. No es así, no funcionan así las cosas en la realidad. Pero ahora, en los últimos años, me he atrevido a mostrar algo de lo que he escrito.

–Nombra a muchos autores y personajes históricos en su novela. ¿Siente predilección por alguno en concreto?

–Todos los grandes personajes de la historia que el maestro enseña al joven y que el joven discute son personajes a los que yo, de niño y adolescente, tuve por grandes héroes y, a medida que fui madurando como hombre, no como artista, empecé a darles mucho menos valor de lo que pensaba. Los héroes de la historia, para mí, son otras personas. Además, el héroe en sí no es lo que más me importa en la vida, lo que más me importa es el que no es héroe, el que tiene que vivir.

–Personas corrientes.

–Exacto, las personas, que no pueden convertirse en héroes ni ser catalogadas como héroes, pero que tienen que seguir viviendo, aguantando, sufriendo y buscando la felicidad como pueden. Alguien dijo alguna vez que “el verdadero ser hay que medirlo por lo que hace con lo que tiene”. Lo que tiene, depende de cómo lo use, de cómo lo utilice, le da la dimensión de su calidad como ser humano. El verdadero hombre no es al que le va todo bien o el que es muy seguro de sí mismo, sino el que utiliza bien lo poco que tiene.

–También introduce en la novela cuestiones sobre la religión y Dios.

–Dios es muy importante. Exista o no exista, porque hay para todos los gustos, es de una importancia enorme. Es una idea muy profunda, milenaria, que está en el hombre y creer o no creer le ayuda. Que Dios exista o no es un problema que sostiene al hombre. A veces me lo planteo y me emociona enormemente una conversación sobre su existencia o no. En ocasiones me he encontrado que al acabar la conversación he estado tan emocionado que me he dicho que Dios debe existir, porque si no por qué yo me emociono tanto.

–Se aprecia también su pasión por la naturaleza en la obra.

–Yo siempre rodeo a los personajes de naturaleza. El hombre separado de la naturaleza es un mal final. El hombre solo tecnológico y separado de la naturaleza, solo dueño de una gran técnica, sería un desastre. Ya no sería un hombre, sería otra cosa.

–Tiene mucho que ver con esos peces de cristal a los que hace alusión.

–Es una metáfora. Indica que lo humano se puede evaporar. En este momento crítico del mundo, con guerras y un pesimismo generalizado, con grandes crímenes de guerra que se están cometiendo todos los días, hay muchas cosas que definen al hombre que se están evaporando, que se pierden.

–¿Sigue pintando?

–Sí. Soy muy activo, trabajo mucho. La mayor parte del tiempo vivo en el estudio. Ya soy muy mayor y dedico el tiempo a pintar y a escribir. Se complementan muy bien las dos cosas. Lo importante es crear, en la materia que sea.