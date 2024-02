“O Entroido parécese ao tópico cristián sobre o paganismo, pero é unha festa moi católica”

Orixinario da parroquia de Castrofeito (O Pino, 1950) Xosé Ramón Mariño Ferro exerceu de profesor titular de Antropoloxía Cultural na USC ata a súa xubilación. Experto en cultura popular galega e europea, na súa obra O Entroido ou os praceres da carne (Ed. do Castro, 2000) explica o significado do Entroido partindo do seu nexo coa Coresma.

–Cal é ao seu ver a conexión que existe entre o Entroido e a Coresma?

–O Entroido é a inversión da Coresma. Faise todo o que na Coresma está prohibido: comer moito, divertirse, ter sexo… Antes de empezar coa penitencia había que facer ao grande o que despois non estaba permitido. Hai que pensar que a Coresma era unha cousa moi seria, non coma agora, só se comía unha vez ao día, era moi dura.

–Coma no Ramadán.

–Si, era coma o Ramadán. Na Coresma só se podía comer unha vez ao día, estaban prohibidas todas as carnes, incluso en épocas o peixe, non se podía beber, nin haber matrimonios porque non se permitía o sexo, tampouco a música… Eran realmente corenta días de moita penitencia e, antes de chegar, había que facer unha despedida do tempo carnal, do resto do ano que non é Coresma onde está permitido todo isto moderadamente.

–De aí vén o significado etimolóxico da palabra Entroido.

–Si, Entroido vén do latín “introitus”, que significa “entrada” ou “comezo” da Coresma, e Carnaval quere dicir “a despedida da carne”. “Carnestolendas”, que é un nome que agora non pero que se utilizaba moito na Península, significa “carnes prohibidas”. Os nomes das festas facían referencia á despedida da carne antes da penitencia coresmal.

–Entón cal sería a función do Entroido dentro da tradición cristiá?

–A función máis importante desta festa é o que eu chamo “demostración por reducción ao absurdo”. O Entroido era festexar a carnalidade desaforadamente e todo se facía ao revés. Ademais de comer moito, de moita festa, había tamén a práctica dos oficios que en vez de arranxar as cousas estropeábanas, os médicos facían un desastre… E isto para que? Para probar que pasalo ben uns días está ben, pero así todo o ano sería absurdo. Probar que as pequenas penitencias e as normas ao longo do ano están ben, porque non ter normas sería un absurdo. Ten unha función pedagóxica para que saibamos valorar a moderación. Isto ocorre na sociedade tradicional, agora xa non se aplica.

–No libro tamén menciona a importancia do Entroido como medio de catarse. Por que é necesario?

–A sociedade tradicional tiña as súas normas, que supoñen un esforzo e, ás veces, dificultades para cumprilas. Hai un texto dun teólogo francés do século XII que o explica moi ben. El dicía que a sociedade é como un bocoi de viño ao que se lle pon o tapón e está a fermentar. Se de vez en cando non lle quitan ese tapón para que respire, o pipo explota. A sociedade necesita de vez en cando unha expansión para que o resto do ano se cumpran as normas.

–E que hai da idea do paganismo no Entroido?

–O Entroido ten que ver co cristianismo. Estamos habituados a escoitar que é un mundo pagano, pero é unha festa moi católica. Non digo que sexa relixiosa, non é unha romaría, pero si que ten espírito católico. De feito, as máscaras: o cigarrón, o peliqueiro, as pantallas, os demos… saíron do teatro medieval, onde aparecen eses personaxes. O que fixo o pobo foi sacalos á rúa. Ese teatro facíase inicialmente nas igrexas e quen o organizaba era o clero. Non é para nada unha festa pagana o Entroido. O que pasa é que hoxe o paganismo é sinónimo de orxías, de borracheira… E iso é falso. Os gregos e os romanos, excepto os emperadores, eran xente moi puritana. De feito, os gregos non bebían viño, bebíano mesturado con auga. O que pasa é que o Cristianismo, nos primeiros séculos, para desacreditar o paganismo fixo unha imaxe con todos eses tópicos e foi a que quedou. O Entroido parécese moito ao tópico cristián sobre o paganismo, pero non é unha festa nada pagana.

–Di que serve tamén para exalta–Dicía que cambiou. Como evolucionou o Entroido en Galicia?

–Como Galicia é unha sociedade moi rural ata os anos 60 do século XX, conservouse moito. Tivo momentos mellores e peores. A guerra do 36 supuxo a desaparición de máscaras nalgunhas parroquias porque non había mozos, estaban na guerra. Nalgúns sitios as representacións perderon continuidade. Na miña parroquia, por exemplo, había Entroido de Xenerais e neses anos perdeuse e despois da guerra xa non se continuou. Noutras parroquias si. O cambio serio é na modernidade. A nosa sociedade, moderna e urbana, ten pouco que ver coa Galicia rural. Moita xente hoxe nas cidades non é practicante. Toda a mentalidade que había no Entroido tradicional, á xente urbana, sobre todo á máis moza, non lles di nada. De todas as maneiras, en sitios onde hai un Entroido con forte personalidade, como é Laza, Verín, Viana do Bolo... aínda que a xente xa non lle dá ao peliqueiro o significado que tiña antes, si o considera parte do seu patrimonio local, e isto outórgalle unha forza de identidade. Cada vez hai máis cigarróns en Verín porque a xente considera esa máscara parte do seu patrimonio, continúa a ser importante para a vila. O mesmo pasa coas madamas de Cobres, as máscaras de Manzaneda, os felos de Maceda...