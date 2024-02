La creatividad gallega vive un gran momento con 11 premios Anuaria al mejor diseño español

Para muchas mentes, son los premios por excelencia del diseño español. Los Anuaria, conocidos también como Premios Nacionales de Diseño Gráfico, nutren su jurado de representantes designados por las organizaciones profesionales. Los estudios gallegos han logrado en este 2024 una excelente cosecha con 11 distinciones. Estas distinciones evidencian que vive su mejor momento.

“Estamos en un momento muy dulce. Por fin se está visualizando la importancia que tiene este trabajo. Las empresas están empezando a ser conscientes de lo importante que es el diseño en la estrategia de lanzamiento de sus productos recibiendo incluso premios internacionales.Por fin se está poniendo a Galicia en el mapa del diseño mundial. Por parte de las administraciones también están trabajando para demostrar que el diseño es innovación y que es clave para ser competitivos. El diseño no es poner las cosas bonitas; es estrategia”, explica Noelia Estévez, del estudio Desoños, de Vigo.

Este ganó la plata en la categoría de mejor sitio web con su proyecto para ARDE, Arquivo de Deseño Galego. Su fin es “servir para la consulta y archivo de información sobre piezas y profesionales clave en la historia del diseño en Galicia, facilitando la investigación y divulgación”. Su base de datos está abierta para consulta en arde.gal.

Noelia Estévez explica que “es superimportante el premio logrado porque es nacional. Con este proyecto ya ganamos un premio Paraugas del Cluster de Comunicación de Galicia al mejor diseño digital”.

Como estudio nacieron en 2003 empezando con diseño gráfico, web e interiores, pero ahora se han especializado en gráfico y digital. Para ARDE, Arquivo do Deseño Galego, diseñaron la marca así como el diseño de la web, un portal. Lo que se buscó fue realizar una web atractiva jugando con los colores, iconografía y tipografía.

Por su parte, el estudio Quattro idcp, de A Coruña, logró tres distinciones Selección Anuaria por su campaña “Rebélate contra el tabaquismo” para la Xunta (mejor campaña de interés social); por “Témolo ben merecido” para la Academia Galega do Audiovisual (mejor campaña de interés soñcial) y por la identidad corporativa para María Roel (mejor programa de identidad corporativa”.

Jaime Conde, director de Quattro idcp, señala que estos tres reconocimientos suponen “un subidón de autoestima. En el caso de Anuaria especialmente porque son premios de un nivel extraordinario, donde todas las piezas premiadas son de muy alto nivel”.

Para Conde, “Galicia va por el buen camino. Las instituciones gallegas deben ser las primeras en utilizar y poner en valor el diseño gráfico”. No obstante, reconoce que en los últimos años los filtros de las campañas han mudado: “Existe una tendencia tanto a nivel público como privado de ser muy, muy precavidos. La sociedad está muy polarizada y sobre todo muy irascible, cualquier cosa se convierte en un problema enorme….y eso no ayuda a hacer buena publicidad. La buena publicidad tiene que atraer la atención, ser disruptiva, conectar contigo, sorprenderte, enamorarte o hacer sentir algo…. . Para eso hay que ser valiente y explorar nuevo caminos pero el contexto actual no ayuda”.

Enpedra Estudio, desde Lugo, también ha sido distinguida en los Anuaria con una Selección al mejor packaging por su trabajo para la bodega Lagar de Pedregales. El diseñador José Vila explica que la empresa se ha especializado en el diseño para las marcas de vino.

Actualmente trabaja para firmas gallegas pero también de las denominaciones de origen Ribera del Duero y Rioja, así como de Francia. “Es un mundo muy elegante. El diseño ayuda a vender mejor y más sus productos para diferenciarlos y que sean reconocidos. Trabajamos de manera estratégica el diseño para implementar las ventas”, destaca.

Sobre el proyecto de Lagar de Pedregales resalta que “es muy bonito. Es una bodega familiar que ya va por la tercera generación. La creó el abuelo de Alba y ahora la lleva ella”. Uno de los vinos, “Crianza en huevo de hormigón” –con una edición limitada de 933 botellas– es un albariño fermentado y criado en huevo de hormigón durante ocho meses. En la etiqueta, se refleja ese huevo de hormigón.