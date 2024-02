Noé Montes, peluquero gallego candidato al Goya: “Ni los productores esperaban un éxito tan inmediato con esta película”

El peluquero gallego –de Outes (A Coruña)– Noé Montes (1981) no para. Ayer mismo se encontraba en Sevilla en un rodaje y el próximo sábado se enfundará el traje para acudir a la gala de los Premios Goya a los que es finalista al galardón de mejor maquillaje y peluquería. Su trabajo en “Valle de sombras”, del director Salvador Calvo, le ha valido ser nominado junto a Sarai Rodríguez y Óscar del Monte. El filme, en pocos días, ha sido ya visto en cines por más de 200.000 personas, alzándose como la gran revelación del celuloide español en este arranque de año. En la película, nos muestran a un joven, Quique (Miguel Herrán) que va de viaje a India con su pareja y el hijo de esta. Allí, ocurrirá una desgracia y solo tratará de sobrevivir para hacer justicia.

–Ya me contará qué hace en Sevilla...

–Estoy rodando un teaser para una producción norteamericana, “Constantinopla”. Es de época.

–No faltará a la gala de los Goya, imagino. Es la cuarta vez que opta a ellos. ¿Nervioso?

–No, pero estoy expectante. De hecho, ni tengo traje ni nada para la gala. Lo dejo todo para el final, incluidos los nervios.

–Su trabajo para “Valle de sombras” ha sido complejo: prótesis, maquillaje para heridas, maquillaje especial hindú...

–A mí, me propusieron la película en diciembre de 2022. Una vez me leí el guion junto a Saray Rodríguez empezamos a desarrollar nuestra planificación. En principio, la peluquería parecía sencilla pero tenía que acompañar la narrativa. Por ejemplo, Transcurría la acción en cuatro meses y la novia del protagonista había sufrido cáncer. Tuvimos que investigar teniendo en cuenta cuándo lo había tenido, qué quimioterapia recibió, si había quedado sin pelo... La actriz (Susana Abaitua) aparece, por eso, con pelo corto.

–¿Y en cuanto al protagonista?

–Quique pasa cuatro meses en un pueblo esperando por un juicio entonces había que hacer un crecimiento de pelo lógico. En la primera fase aparece con él corto; en la segunda, le ponemos apliques y medias pelucas para que sea un poco más largo y en la última, está más largo pero sin ser excesivo, Empleamos un aplique hecho expresamente para él y calculando cuánto le podría crecer el pelo en cuatro meses.

–¿Y las heridas?

–Con el diseñador de efectos especiales de maquillaje Oscar del Monte, contamos que le habían operado el pecho de ella y la evolución de las heridas del protagonista en la cara por algo que sucede. Saray y él estudiaron dónde iban las heridas, qué querían contar con ellas, cuál era la madurez de las mismas a medida que avanzaba la película... Querían que fuera impactante pero no una carnicería. Estuvimos dos meses de forma intensiva planeándolo y con pruebas.

–Hay otra parte que me llama la atención, el maquillaje sadhu, de ascetas de la India.

–El director y el equipo de arte fueron a India dos años antes de empezar a rodar. Tenían mucha información porque hablaron con la gente autóctona. Es un sitio muy remoto, en el norte del país. Nosotros también recalamos información de gente de India. Fuimos creando esos personajes en el maquillaje.

–¿Fue todo el rodaje en India?

–La primera parte fue en el norte del país, una semana. Ahí se filmó la parte que muestra el río congelado, las bajas temperaturas. Fue muy interesante pero duro. Lo que más nos costó fue el mal de altura. La segunda parte se hizo en Canarias, con los interiores, la zona montañosa. Los decorados estaban muy bien recreados. Los ves y no te imaginas que fue en Canarias. El último mes, en el Himalaya, en la comarca de Zanskar. Fue mi primera vez en India. Esta película fue un viaje lleno de emociones y planteamientos. De primeras, me pareció hostil; pero la forma de tratar la gente desde el cariño a pesar de las castas fue lo más bonito.

–¿Qué anécdotas tiene?

–Tengo muchas. Era bonito estar a 5.800 metros de altitud y movernos en 4x4. Los monjes eran maravillosos. Un día a esa altitud fui corriendo para retocar y tuve que parar. Me faltaba el aire. Estuve 20 minutos sin poder avanzar. Otra anécdota es que cuando regresábamos a Nueva Delhi, al salir del Himalaya, media hora antes de pasar nosotros hubo un alud de nieve que cortó la carretera. No pilló a nadie por suerte pero esperamos siete horas en los coches con el frío para que las máquinas lo sacaran. Eran cinco metros de planchas de nieve de un lado y otro. Nunca había pasado tanto frío como en este rodaje.

–Más de 200.000 espectadores...

–Estamos muy orgullosos, ni los productores se esperaban un éxito tan inmediato.

–Hablan delicias del director.

–Salvador estuvo entregado al proyecto, tremendamente humano, con criterio, muy agradecido, simpático, con buena cara incluso en los momentos extremos.

–No para de trabajar.

–Ni sé el número de películas que llevo. Estoy muy interesado en un filme sobre Castelao. También me llamaron para la nueva de Almodóvar pero no estaré porque tengo otras historias. Soy muy comprometido cuando me llaman amigos, apuesto más por lo familiar.