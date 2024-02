La campaña solidaria para Gaza con huella femenina gallega

La playa de Ngor en Senegal -país que entra en elecciones presidenciales ya- se encuentra en una pequeña isla a cinco minutos de tierra firme de Dakar. La gallega Marta Moreiras ha elegido una instantánea suya allí para participar en la campaña “FotosxPalestina”. En colaboración con Médicos sin Fronteras (MSF), ella y otras mujeres fotógrafas españolas han logrado que 187 reputados fotógrafos de diversas nacionalidades –entre los que figuran Cristina García Rodero o Laia Abril (Premio Nacional de Fotografía 2023)– vendan una imagen original suya por 100 euros. Desde su lanzamiento hasta ahora han logrado recaudar más de 60.000 euros que irán a parar a la obra de MSF en Gaza.

En el caso de Marta Moreiras, su fotografía muestra a gente de Dakar pasando un día en la playa de Ngor, nadando y conversando. Desde Senegal, explica por teléfono, que “es un sitio de ocio que sirve para desconectar de la ciudad. La elegí porque muestra la vida cotidiana. Me recordó a los habitantes de Gaza cuando usaban la playa como espacio de encuentro. Esa distensión ha desaparecido. Ahora, los soldados israelíes hacen vídeos imitando a los palestinos sufriendo. Son parodias. Es una barbaridad”.

Añade que “FotosxPalestina es un proyecto de índole internacional que lanzamos 20 mujeres, entre ellas dos gallegas, Moreiras y Vanessa Casteleiro. Tenemos un grupo en contacto permanente por cuestiones de trabajo. Cubrimos temas internacionales y en él también hay fotógrafas hispano-palestinas o que trabajan en los territorios palestinos”.

Ayudar ante la impotencia y malestar

“La masacre del pueblo civil de Gaza con una destrucción emitida en directo” les origina “impotencia y malestar” –describe– y ante esa sensación de “no poder hacer nada” optaron por ayudar.

“La impotencia ante este genocidio es enorme y este no se detiene. A algunas del grupo de fotoperiodistas les gustaría trabajar en Gaza pero no se puede acceder. Está completamente blindado, prohibido el acceso a la prensa. Hemos decidido aportar nuestro granito de arena a un país que están matando”, expresa Moreiras.

La vía la han encontrado a través de Médicos sin Fronteras. Explica que, de la treintena de hospitales que antes funcionaban en Gaza, ahora solo quedan tres en el sur y uno en el centro y que han decidido poner en marcha la campaña solidaria para donar dinero para el fondo de emergencia allí de la ONG.

Como el fin era reunir la mayor cuantía de euros posible, optaron por invitar a fotógrafas de fuera de su círculo para que se sumaran. La respuesta fue rápida y enorme con solicitudes desde el extranjero.

El mecanismo es sencillo. Quien quiera participar entra en la web https://fotosxpalestina.com. Allí, aparecen las imágenes de los 187 fotógrafos participantes. Se selecciona la foto o fotos que se deseen y se abonan cien euros por cada una.

La persona adquiriente las recibirá por correo en formato 20x30 centímetros e impresas en papel Matte Lithographic de 269 gramos. Una vez descontados los costes de producción y envío, el montante final (alrededor de 82 euros) se remiten al fondo de emergencia de Gaza de Médicos Sin Fronteras.

Más de 27.000 fallecidos desde octubre

“Estamos –señala Moreiras– muy contentas con la repercusión aunque sabemos que hacen falta acciones más contundentes. No hay ayuda que valga para el sufrimiento de este pueblo” cuyos desplazados por la ocupación militar israelí a raíz del ataque de Hamás superan los 1,7 millones de personas; mientras que los fallecidos rondan los 27.200 desde el 7 de octubre, según los datos facilitados por Europa Press.

Vanessa Casteleiro, la otra fotógrafa gallega que ayudó a impulsar la campaña, recalca que se trata de “una emergencia sanitaria. No podíamos quedar pasivas ante ello. Hasta el día 27 de febrero aún se puede colaborar. Son imágenes agradables, no quisimos mostrar fotos duras de conflictos. Los autores entendieron que para la venta solidaria tenían que ser imágenes que no fuesen duras. Tenemos un catálogo chulo de fotos donadas donde escoger. La respuesta de la gente ha sido estupenda pero también de los fotógrafos. Tuvimos que parar la suma de artistas. No podíamos absorber más autores y autoras”, lamenta.

Desde Galicia, cuentan con fotos de Noela Ribas, Vanessa Casteleiro, Marta Moreiras, Brais Lorenzo (colaborador de FARO DE VIGO en la edición de Ourense), Agostiño Iglesias, Adrián Irago, Carla Andrade, Miguel Muñiz, Xosé Abad y Oscar Corral.

En el caso de Casteleiro, la imagen seleccionada muestra a dos jóvenes en un campo de refugiados del Sáhara. Al mostrarlas de espaldas, podemos imaginar que están hablando de su futuro, de la esperanza.

También encontramos las aportaciones de gente como Judith Prat, Anna Surinyach, Hanna Jarzabek, Ofelia de Pablo, Ana Palacios, Chema Conesa, Sofìa Moro o Ricard García Vilanova.