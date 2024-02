As mans que coidan do Entroido

Paco Diéguez é o peliqueiro máis veterano do Entroido de Laza (Ourense) e tamén o que acumula máis tempo elaborando as tradicionais máscaras, traballo que realiza a man dende hai máis de 50 anos. Cos dedos, tamén operan Luisa Poceiro e Carmen Cortegoso, de Vilaboa, que ano tras ano preparan e arranxan os sombreiros e demais vestimenta das madamas e galáns do Entroido de Cobres, en Vilaboa, que sairá do día 10 ao 13.

Ao preguntarlles a estas dúas mulleres canto habería que pagarlles por elaborar un dos sombreiros de flores e bixutería, responden: “É incalculable. Xa non polos cartos... senón pola dor nas costas, nas pernas. A veces, non son capaz de moverme de estar tanto tempo parada a coser. Son moitas horas de traballo, de romperse a cabeza”.

A súa é unha tarefa de precisión con fío, agulla e maxín que desemboca nun sombreiro de varios quilos de peso –e con tres longas cintas coa súa correspondente bixutería– que para unha neófita se torna imposible de levar con elegancia. Como manterse coa cabeza ergueita e danzar con ese peso sobre cabeza e cervicais durante catro días seguidos? O Entroido e as ganas de festa todo o poden.

A carón delas, Montse Somoza proba un dos sombreiros na Casa da Cultura de Riomaior en Vilaboa. É a modelo perfecta para a peza. Xa o foi tempo atrás para o foco da excelente fotógrafa Cristina García Rodero cando a retratou xunto a outras tres adolescentes para o libro “Festivals & Rituals of Spain” no que amosou o Entroido de Cobres entre outros de Galicia e España.

Carmen ensina con orgullo o libro e a foto de Rodero dedicada ao Entroido de Cobres que vai iniciar en breve os trámites para ser declarado Festa de Interés Turístico Nacional ante a Secretaría de Estado de Turismo do Goberno de España. O libro atopouno un familiar dela nos Estados Unidos e comproullo.

Tanto Cortegoso como Poceiro danlle á agulla mentres fan memoria. “Empecei cando tiña 13 anos. Agora teño 50. Fun de madama. Meu pai participaba no Entroido e agora fanno os meus fillos”, recorda Poceiro.

No caso de Cortegoso, a tradición xa se remonta á súa avoa. “Un cinto dela está agora en exposición en El Corte Inglés [ “Entroido galego. Traxe: historia e tradición”, na que participou Miguel Pena, director de O Fiadeiro]”.

Non hai máquina que faga isto Luisa Poceiro e Carmen Cortegoso - Artesás do Entroido de Cobres

Aínda que o proceso segue a ser a man. –“Non hai máquina que faga isto”, advirten as dúas artesás que fan este traballo por lecer– o paso dos anos ten feito modificacións. “Antes, os adornos metálicos nos sombreiros e todo o peitoril ía con cadeas ou xoias de ouro. Pesaba moito máis. Agora non, agora hai moita fantasía. Eu cheguei ata Santa Cristina a pedir ouro polas portas para levalo no entroido”, lembra Carmen Cortegoso. Eran uns tempos nos que os veciños da zona prestaban as súas xoias para a causa.

Ser peliqueiro é entrar nunha nova dimensión

Mentres Carmen e Luisa Poceiro ultiman as puntadas, Paco Diéguez dá as últimas pinceladas ás máscaras dos peliqueiros en Matamá, Laza (Ourense). “Empecei facendo as máscaras de peliqueiros por necesidade. Facíame falta unha. Trouxeran unha para a casa do meu tío e estudeina durante varias mañás e noites. Entroume o bichiño de que quería ser peliqueiro e decidín elaborar unha con 17 ou 18 anos”.

Paco de Matamá, que vén de cumprir 74 anos de idade estes días, recoñece que poñerse o traxe e a máscara de peliqueiro é como pasar a outra dimensión. “Totalmente. Vives o momento cunha ansia tremenda. Mentres te axudan a vestir, estás desesperado por saír porque te sentes chamado polo rito. Absórbete. Deixas de ser ti”, confesa.

A elaboración da máscara de peliqueiro paso a paso

O modus operandi para elaborar unha máscara do Entroido de Laza é complexo. “Ten unha parte de madeira que cobre a cara e que se fai cunha peza única. Utilizamos amieiro porque é bo de traballar. Ultimamente, por aquí sofre ataques dun fungo e están secando bastantes. Antes cocíase a madeira para que non rachara. Agora xa non llo fago. Na parte de arriba, leva unha forma de mitra que en principio era de folla de lata e agora é de aluminio por ser máis lixeiro e mellor de traballar. Por detrás, vai a badana (coiro liso de vaca ou cabuxa) e a pelica (de aí peliqueiro) que pode ser dun animal ou sintética. Enriba, vai o penacho de crin de cabalo e os pompóns de cores”, detalla o artesán.

Á hora de pintar, bota man do acrílico xa que o óleo tardaba moito en secar. “Facemos os debuxos que a xente quere. Normalmente, búscanse animais salvaxes da zona pero tamén metemos elementos astrais como o sol ou a lúa”, engade.

Ata 500 euros por unha máscara

Unha pregunta que non sabe contestar é canto tarda en elaborar unha enteira xa que fai varias ao mesmo tempo con paróns para reanudar despois. En total, unha máscara de peliqueiro pode custar uns 500 euros. “Leva moito material que pode custar uns 250 euros”, sinala un home que ten a mente posta no domingo de entroido cando sairán por primeira vez os peliqueiros da Igrexa de San Juan de Laza, un espectáculo que unha debe presenciar alomenos unha vez na vida.