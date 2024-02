Un paciente denuncia que no pudo explicar su dolencia porque nadie entendía el valenciano en Urgencias

Un paciente del centro sanitario de Manises ha presentado una queja después de tener que acudir hasta dos veces al centro hospitalario porque en la primera visita no pudo expresarse en valenciano porque no había nadie que le entendiera. Así lo denunca la Plataforma per la Llengua que se ha hecho eco del caso y que explica que, de hecho, "la primera médica que lo visitó ni hablaba ni entendía el valenciano". Ante la voluntad del paciente de poder continuar expresándose en su lengua, llamaron a la responsable, que admitió que no disponían de personal capacitado para poder atender los pacientes valenciano hablantes, puesto que los médicos que estaban allí eran de de fuera de España y ella que era la única, que sí entendía las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana, no podía atenderle por estar con un caso extremo en UCI.

A pesar de que la ley ampara el derecho de ser atendido en valenciano y no solo el de ser entendido, la víctima dejó claro en todo momento que no exigía a nadie que hablara una lengua u otra, sino que el único que quería era poderse expresar en valenciano. Finalmente, y después de tener que insistir mucho y reivindicar sus derechos lingüísticos, se lo derivó en otro médico que sí que entendía el valenciano, pero no lo hablaba. La víctima, finalmente, consiguió poderse expresar en su lengua, a diferencia de la visita del día anterior después de batallar por sus derechos, "a pesar de que sus derechos tendrían que haber sido garantizados desde un buen inicio. En estos casos, el personal sanitario tendría que tener en cuenta la vulnerabilidad en que se encuentran los pacientes y no tendrían que poner en entredicho un derecho tan básico como poderse expresar en su lengua", señalan desde la Plataforma per la Llengua que ha recogido el caso. La plataforma asesorará jurídicamente en los próximos pasos el afectado, que presentó una queja el pasado 31 de diciembre. La entidad se pondrá en contacto con el Director General del centro sanitario para que abran una investigación interna y tomen las medidas que se consideran oportunas, y en caso de apreciar la existencia de infracciones, abrir un expediente sancionador a las personas implicadas en esta discriminación lingüística. Además, Plataforma per la Llengua pondrá a disposición del centro sus servicios de asesoramiento para que el hospital pueda revertir esta situación y empiezo a respetar los derechos lingüísticos de sus pacientes. "Conviene destacar que el hospital no solo vulnera los derechos lingüísticos en la atención iindividualizada sino que, además, no dispone de una versión en valenciano de su web y el uso que hace en las redes sociales es residual", señalan. Desde el Hospital de Manises han asegurado a este diario que estudiarán todas las quejas, "como siempre hacemos", y que a priori sí había una persona que entendía el valencian,o pero que por una emergencia no pudo atenderle en ese momento. Amparado por la ley La Plataforma recuerda que la Ley ampara a este peciente.Concretamente, el artículo 56.2 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público, prevé que "las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, tienen que prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las comunidades autónomas que tengan dos lenguas oficiales". La misma norma, prevé en el artículo 54.11 como principio de conducta de los funcionarios que "tienen que garantizar la atención al ciudadano en la lengua que solicite siempre que sea oficial en el territorio". Además, el artículo 99.5 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, establece como obligación del persona público garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho a utilizar las lenguas oficiales en las relaciones con la Administración autonómica". Conviene destacar que el Estatuto de autonomía no prevé ninguna modulación ni jerarquía en la oficialidad que haga que el derecho de ser atendido en valenciano pueda hacerse en condiciones inferiores al derecho de hablar castellano, al contrario, en el artículo 9.2 prevé que "los ciudadanos valencianos tendrán derecho a dirigirse a la Administración de la Comunidad Valenciana en cualquier de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada".