La Asociación Cultural Évame Oroza se quedó ayer pequeña en la presentación del libro “El último concierto”, obra del colaborador de FARO DE VIGO Xaime Fandiño en un acto en el que estuvo rodeado de familia, amigos, música y de buen humor.

En un día especial –se celebraba San Juan Bosco, “patrón de los saltimbanquis”, puntualizó el autor–, fue Javier Romero, de la Editorial Elvira, el encargado de abrir el acto. “Hay un principio fundamental que es que tenemos que respetar y valorar a nuestros mayores. Una sociedad que pierde ese principio no tiene futuro y “Fandi” es el defensor número uno de esta cuestión”.

Tomó a continuación la palabra su amigo “de toda la vida” Manuel Manquiña. “Me preguntó Cándido Agra, compañero de Salesianos, si me iba a extender mucho, pero le dije que no porque ya somos todos prostáticos”, arrancó. Fue una declaración de intenciones sobre cómo proseguiría su intervención, en la que analizó la novela. “Me la leí”, puntualizó. “Son 490 páginas de un frenético esfuerzo por agarrarse a la vida y vivirla intensamente hasta el final”, afirma. “Es el último trabajo de Xaime Fandiño hasta el momento, porque quizá mientras estamos aquí todos juntos está cavilando qué más hacer”, reconoce. “Es una novela excesiva, de un hombre excesivo, al que seguramente todo le parece poco. La novela tiene 490 páginas, como ya he dicho, pero estoy convencido de que si la editorial le pidiera que hiciera 500 más, estaría encantado”, bromeó.

“Esta novela fue escrita inicialmente como un guion y para mí conserva algo de ese carácter cinematográfico”, expone. “Destila el oficio de realizador que siempre ha tenido y que tantos éxitos le ha dado”, dice Manquiña. “En este salpicón que ha creado, “Fandi” se rodea de drogadictos, prostitutas, funcionarios, conselleiros, ludópatas, moteros..., y con todos ellos elabora un universo alocado donde el ritmo es tan frenético que, como no te agarres de la silla mientras lees, puedes salir disparado en cualquier momento en muchas de las curvas que describe”.

También alude Maquiña a lo que él denomina “el universo de Fandi”, del que se nutre en la novela: “Vigo, universidad, Televisión de Galicia, Salesianos, Cangas, guitarras eléctricas, mucho años 60, y acompaña sus aventuras con referencias musicales de la época, canciones que todos conocemos, pero ha tenido la delicadeza de poner a pie de página el enlace para que, según vayas leyendo, puedas ir disfrutando de las sensaciones emocionales que los protagonistas van experimentando”.

A continuación, Manquiña apunta que “a mi modo de ver, y esto me sorprendió”, la novela “entra en una paradoja”: “Aunque es un claro alegato al derecho a vivir plenamente la vejez, como quieras, parece que es imposible hacerlo sin el oxígeno constante del recuerdo de la juventud”.

Para Manquiña, se trata de una “novela naif”. “Creo que es una novela militante, con un toque mesiánico y con un grito desesperado y un deseo. Al final se atreve a ofrecernos un decálogo, el de la tribu hereje, y nos grita: ¡Afíliate!”.

Fandiño arrancó con los agradecimientos pertinentes, entre los que incluyó, obviamente, a su familia. “Cualquier cosa con la realidad es pura coincidencia”, puntualiza sobre su obra –que parte de una fake news que leyó en 2018–, aunque apunta que fue “tomando personajes que estuvieron en torno a mi vida y que me han inspirado”. Personajes que, según apunta, “me iban sorprendiendo a medida que iba escribiendo. Me contaron la historia ellos, no la conté yo”.

“Se trata de una road movie que se plantea sobre el derecho a decidir”, prosigue. “Los personajes, además, al salir de su entorno normal, se transforman”. “No tienen nada que ver los personajes que salen de la residencia (que para ir a Viveiro van por Portugal), con los que van a regresar”. Y ahí comenta la posibilidad de una segunda parte. “¡Y habrá una tercera!”, apostilló Manquiña.

Su historia intergeneracional despierta, según su autor, ese espíritu de no decir nunca “esto ya no es para mí”. “A mí ese ya me molesta mucho”, reconoce Fandiño, empeñado en crear ese punto de vista de que “ahora se jubila gente que no tiene que ver con generaciones anteriores y que tiene otras necesidades que no están planteadas”. El edadismo, “palabra que pusimos en el diccionario de la Real Academia Galega y en el de la Española”, es transversal: “Son estereotipos que empiezan desde que naces”.

Antes de cerrar el acto a la guitarra, y con Laura Villanueva como intérprete, se proyectó un vídeo con un mensaje de Antonio Durán “Morris”, cuya presencia en el acto estaba anunciada pero que no fue posible por motivos de agenda.