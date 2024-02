“A risa é un acto de rebeldía eficaz sempre porque transforma a realidade nese intre. Forma parte fronte ao tópico dun país triste. Como dicía Mark Twain ‘o mellor humor é aquel que coñeceu a dor’”, defendeu onte o escritor e xornalista Manuel Rivas que presentou no Club FARO o seu último libro, “La tierra oculta” (Alfaguara). Nel, reúne en castelán as súas obras “Un millón de vacas”, “Los comedores de patatas”, “En salvaje compañía” e “Los habitantes de la dificultad”.

Presentado pola xornalista Susana Pedreira, sinalou que a rebeldía ten que ser eficaz ao igual que a utopía.

Afirmou que “se desposuíramos a linguaxe da condición poética das palabras acabaríamos coa literatura e coa vida porque a vida é a lóxica do asombro. É tamén o principio da aventura e iso dállo esa aura que chamamos poesía”.

Para Rivas, “a historia das palabras é extraordinaria porque sempre hai o perigo de perder o sentido, de converterse en tópicos”.

Engadiu que lle parecía “apaixoante a capacidade de certas palabras. Gústame a palabra amor, paz... Hoxe debería estar na boca de todos os diplomáticos a palabra paz. Lin estes días que prohibiron un acto duns mestres pola paz. Acusábano de ter un sentido político”.

Fixouse tamén na “intoxicación das palabras, no arsénico que se lles vai metendo. Un dos sentidos da literatura é custodiar o sentido das palabras porque están constantemente sometidas ao roubo, manipulación...”.

Respecto a como volve afrontarse ás obras do pasado, indicou que non entende cada obra dun xeito “separado por un valado” senón que as considera como se os espazos tras unha novela o levaran á seguinte. “O pasado non se vai de todo, axuda nos procesos creativos”, resumiu.

Tamén explicou que á hora de lembrar as obras que se reuniron baixo o volume de Alfaguara –escritas cando tiña trinta e poucos anos ou corenta e poucos– reatopouse consigo mesmo de novo. “O reencontro foi ben. Aquel que fun deixou cousas sen contar. Os espazos entre liñas nun libro non son espazos en branco. Teñen formas de carreiros, de sendeiros, que ás veces non sabemos onde van parar”, apuntou para engadir que “o andar da vida ten o xeito dun campo a través”.

Como demostración de que non ve as súas obras fechas senón que elas mesmas lle murmuraran outras vías posibles de expresión. Como mostra, onte declamou dos poemas do seu último poemario, “O que fica fóra”, que presentaban versos tachados e mudados. De feito, o público asistente ao Club FARO puido gozar desa nova lectura.

Manuel Rivas fixo alusión tamén a como realizou literatura da natureza dende os seus primeiros días, adiantado aos tempos actuais nos que a ecoloxía e o coidado do medioambiente sitúanse nun punto importante da arte e literatura.

De xeito metafórico, recoñeceu –en lembranza do prefacio do libro– que se identifica moito coa imaxe de estar no cantil: “Somos un pobo de cantil, como un peixe na terra e no mar. Ao escribir, un móvese polo cantil. Non é un final, é tamén un comezo. Identíficome con esa idea de escoitar nun cantil”.

Manuel Rivas tamén indicou que “existe unha xeografía real pero cada quen ten a súa xeografía persoal” en relación aos lugares que teñen “un significado íntimo”.

Un deses espazos é a aldea Corpo Santo, a súa “escola de letras”, onde aprendeu historias de diversos xéneros a través da oralidade de familiares.

Nese momento, tivo un especial recordo para a súa nai que, de nena, era enlace con fuxidos xa que ía coas vacas e podía levar mensaxes. Aí apareceu novamente unha das verbas iconas da obra de Rivas, a vaca, considerada por el un “tótem tribal” galego.

Catro obras fundamentais dun autor referente nas letras galegas e españolas

Sinala Alfaguara no contraportada de “La tierra oculta” que o libro reúne obras de Manuel Rivas que teñen en común a condición de literatura da natureza.

Trátase de libros que a editorial cualifica de “fundamentais” como “Un millón de vacas”, que fora galardoado polo Premio de la Crítica española.

Pola súa parte, “Os comedores de patacas” máis “En salvaxe compaña” lograran o Premio da Crítica Galega. Todos estes libros foron revisados polo propio Rivas que engadiu unha antoloxía de contos titulada “Los habitantes de la dificultad”.

Alfaguara sinala que “todos propoñen unha mirada ao universo rural afastada do costumbrismo e poden lerse como metáfora do mundo no que vivimos”.

No prefacio, escrito polo propio Rivas, o autor sinala “En el medioamnbiente de la orilla. Al borde del acantilado. Donde las palabras todavía quieren decir y no dominar, como seres de una naturaleza salvaje, donde la vida tiembla de miedo, asombro o risa. Ahí es donde escribo”.

Máis adiante enlaza co río do esquecemento que os romanos tiñan medo de cruzar e que retrasaba a conquista da Gallaecia ata que ao fin foi sobrepasado o fluvial.

Nas liñas seguintes explica Rivas que “Los habitantes de la dificultad” ten como apertura o relato “La vieja reina alza el vuelo” que xa aparecía en “Ella, maldita alma” para finalizar cun inédito en castelán, “Los Ángeles Operantes”, cunha trama dun robot que vive a experiencia dun soldado acusado de traición.