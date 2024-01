“Cuando llegas a una edad te dan un finiquito laboral y un finiquito social”

El colaborador de FARO DE VIGO Xaime Fandiño presenta mañana en la Asociación Cultural Évame Oroza (19.30 horas) su novela “El último concierto” (Editorial Elvira), una road movie con la que pretende reivindicar “la heterogeneidad y el derecho a decidir en cualquier momento del periplo vital”.

En dicha presentación, estará acompañado por dos grandes amibos, los actores Manuel Manquiña y Antonio Durán “Morris”, en un día cargado de felices coincidencias: “El día de la presentación de la novela coincide con la celebración de San Juan Bosco, patrón de los Salesianos y de los editores, cineastas, saltimbanquis, es decir, gente del circo...”, explica. Precisamente, el Colegio Salesiano de Vigo es el lugar donde estudiaron dos de los protagonistas de su novela en los años sesenta. Además, mañana su hija Zaira, que vive en Sofía (Bulgaria), cumple 50 años. “Toda una coincidencia”, proclama.

–Sale su primera novela, ¿por qué ahora?

–Yo siempre he estado escribiendo, pero es cierto que no había hecho literatura nunca, ni había escrito ninguna novela antes. Tras jubilarme en 2016, empecé a trabajar en temas como la intergeneracionalidad o el edadismo, y en 2018 salió una fake new en un diario alemán que decía que unos mayores se habían ido de una residencia para irse a un concierto de heavy. Pensé que podía dar mucho de sí y me puse a trabajar. Hice, en primer lugar, un tratamiento de guion cinematográfico. Lo presentamos incluso a unas ayudas para desarrollar, pero al final no salió. Fue entonces cuando mi mujer me dijo: “Escribe una novela”.

–Y así lo hizo...

–Tenía la historia más o menos armada, pero me puse y escribí 500 páginas. En mi novela, la historia sucede en Galicia en 2019, antes de la pandemia.

–Habla en esta novela sobre el derecho a decidir y la heterogeneidad de las personas.

–Todos somos diferentes pero, muchas veces, cuando te institucionalizan, al llegar a una edad, tratan a todos igual. Y ya antes, cuando eres mayor te dejan apartado. En la empresa te dan un finiquito laboral y la sociedad te da una especie de finiquito social. Te quedas apartado en una especie de gueto de edad donde no interaccionas con gente de otras cronologías. Interaccionas solo con gente de tu edad, con la que hablas del Sintrom, de la próstata, el colesterol...

–Pero los protagonistas de su novela no encajan en este perfil.

–Viven en una residencia preciosa, al lado del mar, y tienen una especie de banda de rock. Son aficionados. Y se meten en la aventura de ir al Resurrection Fest, pero suceden muchas cosas que cambian muchos planes...

–¿Posee tintes autobiográficos?

–No, no hay nada autobiográfico, pero sí hay apuntes de vida, de cosas que han pasado. También es importante en la historia destacar que la sociedad no está dormida; cuando sucede algo inesperado, responde.

–Es uno de los impulsores de la primera cátedra de Edadismo en la Universidad de Vigo y defiende la creación de “una tribu hereje que mire a la longevidad como algo cool y no mediocre”.

–Cuando tienes una edad parece que te tienen que proteger, más que dejarte hacer. Pero esa superprotección a los mayores, siempre que no tengan disfunciones físicas ni cognitivas, no tiene lugar. ¿Por qué a mí, por tener 71 años, no me cobran comisión en el banco? ¿Cuál es la función? Una cosa es que tuviera una discapacidad o un problema... Es muy fácil ponernos a los mayores como ejemplo y utilizarnos para ese tipo de historias, por eso esta novela desmitifica toda esa historia de la pena al mayor. Cuando no estás mal no tienes que dar pena.

–Es una especie de “realismo social”.

–Sí, y con un fuerte carácter reivindicativo, con grandes dosis de aventura; tanto endógena, de los personajes en sí, como exógena, en lo que respecta a su relación con el mundo.

La novela va contra el edadismo y contra cualquier tipo de discriminación Xaime Fandiño

–¿Pretende que la sociedad cambie su mirada hacia la gente mayor?

–Exactamente, intenta provocar un cambio de mirada. Va contra el edadismo y contra cualquier tipo de discriminación. Estás en el planeta y tienes que vivir como un ser humano más, no se te puede desmerecer por tu edad. La sociedad tiene que luchar contra los estereotipos asociados a todo esto. Con esta novela hay una puesta en valor de la libertad individual.

–¿Cómo ha ido perfilando los personajes de su historia?

–La verdad es que me sorprendían a medida que iba escribiendo, por lo que me pedían. En la novela nunca sabes lo que cada uno puede estar argallando. Cuando los seres humanos se sacan las caretas, todo siempre es más fácil. Tú vives en un entorno en el que parece que conoces a todo el mundo, pero cuando intimas, cuando pasas horas, cuando tienes que vivir la vida, conseguir las cosas por ti mismo, tomar decisiones..., ahí es donde verdaderamente surge la amistad, el apoyo, se reconoce a cada uno por lo que es y por cómo es. Por eso esto es bonito, porque si todos pensásemos igual sería un aburrimiento.

–El epílogo y el prólogo también tienen su relevancia.

–El prólogo es obra de Vania de la Fuente, autora principal del primer Informe mundial de la ONU sobre el edadismo. El epílogo lo ha hecho la catedrática de Derecho María Paz García Rubio. La novela no solo es una aventura, sino que tiene un contenido social importante con respecto al tratamiento de las personas de cualquier edad, pero contado de forma golfa, descarada y ácida. Ninguno de los personajes da pena, son personajes que viven, en los que la edad es un elemento más en la vida. Son unos verdaderos incombustibles de la “tribu hereje”.

–Ya lo proclama en el subtítulo: “Cuando la vejez se torna herejía”.

–Yo tengo 71 años; pero, por dentro, tengo 25. Otra cosa es que me duelan más cosas que antes, pero en mi cabeza yo no sé qué quiero ser cuando sea mayor. Yo empecé mi carrera de periodismo a los 37 años y ahora, antes de la pandemia, me matriculé en Filosofía, en un máster, y estoy haciendo una tesis doctoral. No importa. Lo peor que hay cuando te vas haciendo mayor es cuando dices: “Esto ya no es para mí”. Ese “ya” es terrible y eso es lo que hay que evitar en la gente.