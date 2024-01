“Nuestros pensamientos y emociones negativas se plasman en nuestro cuerpo físico. Debemos cambiar la pregunta de ¿por qué me duele algo? a ¿para qué me duele?. Nuestra alma se comunica con nosotros porque sabe que tenemos miedo al dolor”. Con estas frases el fisioterapeuta y psicólogo Raúl Castellano desvelaba algunos de los aspectos que comparte con el lector en su libro “Claves para conocerte a fondo. Descubre lo que tu cuerpo esconde” (editorial Amat), en un acto de Club FARO celebrado ayer en la sala de conferencias del museo MARCO.

Presentado y entrevistado por la psicóloga y coach emocional Laura González, primero, y respondiendo a las cuestiones que le formularon asistentes al coloquio posterior, Castellano explicó el proceso por el que ha llegado a crear el método de Reeducación Corporal Funcional (RFC), que en líneas generales concibe al ser humano como una muñeca matrioska que guarda en su interior otras de diferentes tamaño y que serían, por este orden, el cuerpo físico, el energético, el emocional, el mental y el espiritual.

“Mi forma de trabajar nace de mi experiencia en los 90 cuando trabajaba solo contemplando el cuerpo físico y me preguntaba porque la misma técnica que empleaba para una lumbalgia funcionaba con unos pacientes y con otros no. Con el paso de los años, comprendí que tras ese dolor había una emoción detrás”.

En unos años en que no se hablaba de inteligencia emocional, Castellanos empezó a indagar en las piezas que le faltaban para completar el puzzle, empezando en cómo influyen los pensamientos en el plano físico, primero, y ampliando su formación durante 25 años, como él mismo señaló. “Todos tenemos una fuerza interior o alma que nos hace levantarnos cada día, quien no tiene sueños o una dirección hacia la que ir está parado”, afirmó. Tomando esa premisa como base, elaboró un mapa corporal , de modo que “en función de dónde sea el dolor, puedo ayudar a las personas a tomar a las riendas de su vida”, indicó. Así, las caderas las relaciona con saltos evolutivos, con cambios importantes que hay que tomar en la vida y no se acometen, las rodillas con tomar un camino equivocado, además de con el miedo, que también “se esconde” en el dedo índice (deformaciones) y los riñones. Respecto al miedo a cometer errores, citó una frase del psicólogo William James: “Eres tú con tu forma de hablarte cuando caes cuando decides si te has caído en un bache o en una tumba”.

Tras afirmar que no es necesario sufrir para conseguir lo que buscamos diciendo que “si sigues tu pasión, lo que te llena, no es necesario el esfuerzo”, Castellanos comentó que hay dos herramientas fundamentales para nuestro campo energético – el miedo y el amor– y aconsejó para mejorar nuestra energía descaso físico, ejercicio, alimentación equilibrada, contacto con la naturaleza, huir de los círculos tóxicos y no dormir pegado al teléfono móvil.

En el plano emocional, animó a los presentes a hacer una lista de las emociones que conocen con papel y boli. “Suelen salir ocho, un aprobado sería poner quince y el sobresaliente, 35”, explicó. “Nadie nos ha enseñado a gestionar las emociones, si empiezo a percibirlas, a nombrarlas y a respetar las de los demás, ya estoy en el camino”.

Respecto al plano espiritual, explicó su concepto de abundancia, que no está relacionada con el dinero ni con tener cosas, sino con “estar agradecido con lo que tienes, sobre todo salud, tener sueños y conseguirlos. No hay límites, solo los mentales”.

Este terapeuta emplea la numerología en su trabajo. “Como alma escoges el día en que naces, que se puede reducir a un número y que marca nuestro camino en la vida. A mí eso me ayuda a conocer al paciente al que trato, sus dificultades y obstáculos”, explicó. “Somos seres completos, creativos, llenos de recursos; de lo primero que aprendí es que yo no curo a nadie, comento con la persona y ayudo a que ella conecté con su potencial interior”, sentenció.

Reeducación postural funcional, un camino hacia el autoconocimiento personal

Atleta de carreras de fondo desde su incipiente adolescencia, Raúl Castellano comenzó a tomar contacto con las lesiones y emplear sus manos para aliviar los dolores de sus compañeros y de él mismo desde muy joven. Comenzó a formarse en diferentes técnicas manuales y corporales con maestros de la postura hasta que decidió ampliar conocimientos y matricularse en la universidad para graduarse en fisioterapia. Su pasión por observar, escuchar y ayudar a los demás le llevó a dedicar largas horas a la reflexión y a formularse preguntas existenciales y, en su último año de carrera, en 1999, un accidente de tráfico donde tuvo una experiencia cercana a la muerte le mostraron un camino de crecimiento personal y desarrollo espiritual que lleva ejerciendo y compartiendo desde entonces en su faceta profesional , conferencias, cursos y publicaciones. Además del plano físico y del espiritual, al fisioterapeuta le interesó ahondar más en el ámbito emocional y su influencia en el cuerpo humano, por lo que regresó a la universidad para estudiar psicología y profundizar también en materias relacionadas con la medicina psicosomática, la inteligencia emocional y las habilidades sociales. Fruto de su aprendizaje y experiencias personales fundó el método Reeducación Corporal Funcional, RCF, una filosofía de vida y un camino hacia el autoconocimiento y la realización personal.