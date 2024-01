Veño de recibir un burofax dos avogados do provocador de ultradereita V. Quiles en que me reclama 10 000 € por non lle responder unha pregunta! Se pretenderen intimidar, non saben que co BNG mallan en ferro frío. Xa 4 anos sen entrar na estratexia mediática ultra. Nunca o farei. pic.twitter.com/CEKzZdEG9Y