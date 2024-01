Solo la montaña es testigo

“Cuando Alberto (Davila) me presentó el documental terminado, me pareció horrible. Me parecía que yo hablaba mucho”, dice el aventurero de Castroverde Jesús García Juanes, que ayer participó en la presentación en la Sala Rebullón del documental “Porque están ahí”, sobre la Transpirenaica invernal que completó en 2020 y en la que empleó 27 días, a pie (el primero que lo hace sin esquís) y en autosuficiencia alimentaria. “Es una tendencia mía a infravalorar lo que hago; pero, curiosamente, a medida que lo iba viendo más veces, me di cuenta de que estaba muy bien hecho y de que a la gente que lo iba a ver le iba a gustar mucho, a pesar de estar hecho con pocos medios visuales”, destaca.

Fue la insistencia del mosense Alberto Davila, otro apasionado de los retos deportivos (participó, por ejemplo, en la Titan Desert de 2018), el que le llevó a captar más de 300 imágenes de su travesía, en la que atravesó caminando los Pirineos en invierno desde el Cantábrico al Mediterráneo. Un 'titán' que no pedalea solo Una travesía de la que solo la montaña fue testigo. “Es una actividad deportiva tan exigente, que es incompatible con perder el tiempo en recoger imágenes”, apunta García Juanes. Además, “yo quería que fuera actividad íntima”. “Cuando haces una fotografía, te estás saliendo de la experiencia que estás viviendo, porque estás pensando en otro tema muy diferente, y eso, de alguna manera, te saca del lugar, te mete en otro mundo. Y yo no quería salir de los Pirineos, solo cuando contactara con mi mujer”, explica. Así que se limitó a tomar “las máximas fotos posibles” con su cámara compacta (sin imágenes de vídeo) que luego Davila usó para crear el documental. “Ha hecho un trabajo muy bueno, ha conseguido darle movimiento y frescura”, insiste el aventurero de Castroverde, que lleva más de 30 años enfrentándose a desafíos como dar 200 vueltas a la muralla de Lugo, la ascensión al Kilimanjaro semidesnudo, o recorrer 1.000 kilómetros en pista en total autosuficiencia. Una vida al filo de lo imposible Con las “Variaciones Goldberg” de Bach como banda sonora, García Juanes explica también el título “Porque están ahí”. “Cuando a George Mallory le preguntaron por qué iba al Everest, él respondió ‘porque estaba ahí’. Y me pareció un título muy apropiado porque, normalmente, en las grades expediciones parece obligatorio que nos marchemos muy lejos, pero esta era una aventura que nunca se había intentado, pero la tenemos ahí. Justamente, he ido a los Pirineos porque están ahí (muy cerca); teníamos una actividad invernal potentísima ahí y nunca nos habíamos dado cuenta de que hacer eso, sin ningún tipo de ayuda, resulta más difícil que subir al Everest con ayuda (con porteadores, botellas de oxígeno...)”, expone. Para él, la parte más emocionante del documental, “la que más expresa y emociona”, es una especie de intermedio, sin imagen, “que describe el momento más horrible de la travesía, en la que temí por mi vida, con vientos muy fuertes...”, rememora. Aparece entonces un poema suyo en la pantalla: “Los tres jinetes./La peste./La muerte con la guadaña./El lobo hambriento./Yo, un cerdito pelado e indefenso sobre la nieve./El demino esperándome en el collado...”. Y mientras sigue evocando las sensaciones de aquella aventura, ya piensa en las próximas. La primera, este febrero, una travesía en bicicleta vacía (sin pedales ni cadenas), en Montañas Vacías. Después, volverá a intentar el reto de completar la Transpirenaica en verano (en menos de 12 días y en autosuficiencia alimentaria). Este año planea ir con el aventurero de Chandada Fernando Ibarra Carbón.