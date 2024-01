El escritor César Cunqueiro acudió ayer a Club FARO para presentar su libro “Poemas” (Medulia Editorial), que supone una antología de su obra completa incluyendo el poemario inédito “Desde el fondo del mar”. En el acto, destacó: “Enamorarse de la IA es como enamorarse sin esperanza de Dios”.

Cunqueiro fue presentado por la traductora y profesora de la UVigo Helena Cortés así como por Estro Montaña, catedrático de Lengua y Literatura Española.

Preguntado por lo que le ha llevado a escribir poesía, el autor respondió que “no hay una explicación para eso. ¿Por qué se ama? Uno tiene la necesidad de escribir por una voz interior. Si uno no hace eso es como no cumplir con la vocación y traicionaría su esencia”.

Sobre su primer poema en la vida, relató una anécdota que conectó con el humor de la audiencia. Siendo estudiante universitario en Santiago de Compostela, cayó enamorado de una joven universitaria.

Influenciado por Alberti, se lanzó a escribir un poema por ese amor no correspondido en el que una garza era la protagonista. “Era una cursilería”, resumió César Cunqueiro. No obstante, se lo dio a leer a su padre quien le recomendó que siguiera centrándose en los estudios de Derecho Romano.

No obstante, 35 años después lo retomó para rehacerlo. “La única palabra que conservé fue garza”, comentó risueño. El resultado se ha incluido en este libro y fue declamado ayer ante el público que lo recibió con aplausos.

Cunqueiro también expresó ante los asistentes que “eran testigos del nacimiento de un nuevo ciudadano de la ciudad de los libros”.

“Estoy en contra de la opinión de que la poesía es la aristocracia de la literatura, como el destilado supremo. Simplemente se trata de autores que tienen códigos literarios diferentes, con hijos distintos. Tampoco creo que la poesía sea una actividad más importante que se integran en el conjunto de la ciudad humana como trabajo, ciencia, solidaridad... No es más importante pero tampoco menos”, añadió.

Ante la petición, en el turno de preguntas, de su opinión sobre la lírica gallega actual, indicó que “de autores vivos prefiero no opinar por una cuestión de elegancia. No tenemos un horizonte para juzgar con ecuanimidad. En todo caso, opino de autores ya fallecidos” destacando a “Álvaro Cunqueiro, Pondal o Antón Tovar”.

Por su parte, el catedrático Estro Montaña resaltó que “en la poesía de César Cunqueiro no hay aspavientos, no gritos histéricos” y que tampoco se trata de “una poesía desaliñada. No tiene que ver con los poetas de la experiencia que caen en coloquialismos o la espontaneidad”.

Palabras también de consideración recogió Cunqueiro –hijo de Álvaro Cunqueiro– de Helena Cortés. La profesora del departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana de la Universidad de Vigo, a quien otorgaron el Premio Nacional a la Mejor Traducción del Ministerio de Cultura en 2021, resaltó que se trata de “una voz poética bella, depurada que enriquece a cualquiera”.

Con el eros y tánatos como motor temático principal

“Poemas”, de César Cunqueiro, ha sido publicado por Medulia Editorial. Lo firma el hijo de Álvaro Cunqueiro, nacido en Mondoñedo (Lugo) en 1941 y que ejerció como notario en Pontevedra y Vigo. Ha publicado como narrador “Beatum Corpus” y “A morte de Nancy Reagan”. Como poeta, han visto la luz en español sus libros “Tmesis”, “Poemas de la aceptación”, “No Eurídice de nuevo” o “La muerte de Fauno”. Todos estos poemarios más un inédito se incluyen en “Poemas”. Estro Montaña señaló que el eje temático que actúa como motor es el conformado por el eros y tánatos. El amor y la muerte son “las dos palabras que vertebran de forma transversal el corpus del libro”. Resaltó también que se trata de una voz ya madura ya que empezó a publicar en la edad adulta. Destacó también la pátena “clásica” del autor con sumo cuidado con el lenguaje, empleando cultismos que –según expresó– demuestran que el lenguaje y la estructura del poemario no es “trivial”. Helena Cortés, por su parte, añadió que además del amor y la muerte hay otros temas presentes a lo largo de la media docena de poemarios incluidos en la antología: el padre, la infancia, el mar... todo adobado con serenidad.