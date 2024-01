A Berta Dávila que nos asombrou con “Carrusel” ou “Os seres queridos” vén de facer un xiro na súa narrativa co seu último libro, “A ferida imaxinaria”, publicado por Xerais en galego e por Destino en castelán. Nesta historia, presenta dúas parellas de irmás, a vida na cidade pero tamén nunha aldea perto de Viveiro. A falta de comunicación familiar, a desconexión interpersoal e como experimenta cada quen a vida e os espazos son algúns temas desta entrega

“Esta novela –explica Dávila– foi o pulo de querer escribir personaxes secundarios que tivesen unha importancia máis definitiva no motor dos protagonistas. Quería escribir en terceira persoa en combinación coa primeira”.

–No arranque do libro, o primeiro personaxe, unha muller, logra dous peixes cos que sente que é “esencial para a supervivencia doutros”. É iso fundamental para nós?

–As persoas vivimos inevitablemente conectadas e necesitámonos unhas a outras. Estes personaxes, aparentemente solitarios, tratan de apartarse de algo pero acaban tropezando con outra cousa, con outros personaxes cos que xorde un momento de epifanía no que lle dan consolo.

–O personaxe nunha novela debe ser sempre unha ‘pequena anomalía’ para atrapar o lector?

–Para min, o necesario é que no principio do libro estea nun lugar. Non quero dicir só que sexa físico, tamén emocional e da súa vida; e que no final do seu percorrido estea noutro sitio. Iso, o arco que percorre, é o que fai que me atrape ese personaxe. Non ten que pasar pola anomalía; pode ser algo máis sutil.

–Nun momento do libro, sinala que a arquitectura pode exercer forzas misteriosas sobre as persoas, que as casas poden exercer a tristura na xente.

–Ese é un pensamento moi forte dun dos personaxes que está nunha casa de cristal. Os lugares onde vivimos, onde traballamos, conforman como somos, o que facemos e tamén o que nos podemos permitir soñar ser.Ese contexto dos personaxes di moito das súas feridas e do xeito de afrontalas.

–Considera que cando unha casa se abandona a desgraza non tarda en chegar?

–Ten moito que ver coa idea de estarmos conectadas. Unha casa non é unha casa soa, senón que está nunha comunidade. Ten que ver coa idea de pertenza. Ser dono dunha casa nunha aldea non significa que esa vivenda che pertenza porque pertence á comunidade e configura o lugar.

–Queixámonos demasiado polo porvir e non deberiamos?

–Temos dereito a queixarnos polo porvir e deberiamos facelo. Eu creo na actitude de protesta, combativa ante a inxustiza do mundo; non só unha queixa cínica ou domesticada senón como protesta que busca cambiar as cousas.

–Cústalle aceptar que o destino é algo variable?

–Persoalmente, non creo moito na idea do destino. Creo máis na elección e na posibilidade de combater activamente as cuestións que nos condicionan e que non son azares senón condicións da vida. Teñen as súas causas. Neste libro, de todas formas, creo que o que se fai é a idea da confluencia entre a parte da imaxinación onde pode estar o azar ou o destino, coa realidade e co arraigamento. Os personaxes xogan a atopar esa intersección.

–Logo cre que gobernamos a nosa vida...

–Pois non o teño moi claro pero non creo que sexa o destino a explicación ao que nos pasa. Teño a sensación de que un pode buscar onde están as razóns do que nos pasa e se pode cuestionar ese destino. É diferente a resignación ou a confianza franca en que algo bo chegará a cuestionar de que maneira estamos condicionados por unhas condicións de vida.

–Por que se fixou nun eclipse de sol como un fío lene ao longo da historia?

–A premisa primeira da novela foi escribir sobre un eclipse total de sol, un acontecemento espectacular que poderemos ver no 2026 nunha zona do mundo que normalmente non lle interesa a ninguén. Quería escribir sobre personaxes que non están interesados en ver iso. Despois quedou no libro como un elemento accesorio. Parece que vai pasar, pero a escuridade dos personaxes é superior ao interese que pode causar ese fenómeno.

–Os personaxes teñen moita dificultade para comunicarse, para expresarse... É unha doenza que temos hoxe en día na sociedade?

–Eu creo que a comunicación é sempre a busca das persoas. Procuramos continuamente o encontro. Os personaxes é o que fan con dificultades engadidas nalgúns casos.

–Escribe por pulsión vital?

–Como lle pasa a unha das protagonistas da novela a quen lle preguntan por que se dedica ao traballo artístico, teño a sensación de que responder a esa pregunta é inventar unha razón cabal de por que escribimos unha novela. Non hai unha razón cabal. Escribir sérveme para problematizar as zonas de sombra da vida, do mundo no que vivo.

–Ten algún tipo de ritual para comezar un proxecto?

–Hai unha parte de misterio que nunca podes acabar de explicar. É o mesmo que explica por que unha novela te atrapa ou non. Moitas veces vou anotando cousas para proxectos. Algúns acaban impoñéndose dunha maneira máis ou menos misteriosa. Ocorre cando me decato de que levo moito meses acumulando notas ou ideas sobre os mesmos temas.

–Poderemos algún día superar a precariedade na cultura?

–As industrias culturais teñen as súas eivas. Hai que traballar con elas. Intento traballar dende a convicción de que paga a pena publicar e editar libros. Falo como editora. Trato de pensar que o libro vai interesar. Certo tipo de queixa é un tipo de resignación. Non é queixarse menos, se non queixarse mellor propoñendo algo. A queixa ás veces é unha maneira de acomodarse, pero debe ser un xeito de propoñer.