“Teño dende sempre unha afección polos contos de fantasía”

Adrián Gómez Ramos (Rianxo, 1994) publica “Aqueles corpos nosos” (Xerais), novela xuvenil que supón a continuación de “Cando sangren os lobos”, obra coa que gañou o Premio Xuventude Crea de Novela Curta en 2021.

–Xa está na rúa o seu novo libro, xa tiña en mente esta segunda parte cando sacou “Cando sangren os lobos”?

–Cando escribín o primeiro, ó ser para un concurso, para o Xuventude Crea, estás limitado tanto por tempo como por número de palabras, e quedeime coa sensación de que me quedaban cousas por contar ou que houbo cousas nas que tivera que pasar un pouco por enriba. E quedoume como esa espiña cravada de que creara eses personaxes, colléralles cariño e íaseme quedar escaso. E de aí saíu a idea de “Aqueles corpos nosos”, de querer continuar a historia destes personaxes.

–E ata onde os leva esta nova viaxe?

–O importante deste libro, aparte de que saíra desa necesidade de querer eu seguir neste mundo, é a reflexión de que as historias, unha vez rematan, xa non hai máis. Cando o bo gaña ó malo parece que aí remata todo, e aquí o que quixen facer foi, xustamente, continuar con iso. Cales son as consecuencias de que gañasen os bos? Quixen imprimir as consecuencias dos actos que os personaxes fixeron na primeira historia.

–O primeiro tiña un final aberto, e este?

–Este recoñezo que tamén.

–Quedaron logo máis cousas que contar desta historia?

–Si, o que quero neste libro é ampliar ese mundo, eses personaxes, cunha historia nova, un novo misterio para resolver, e despois, se todo vai ben, poñeríalle o broche final con tódolos personaxes co seu viaxe rematado.

Pois encantame anunciar que ProxectoLobos 2 xa é oficialmente "Aqueles corpos nosos" é que o plan é que poidades telo nas mans a mediados de mes.

–Despois de lograr un premio coa primeira, sinte máis presión con esta nova obra?

–Algo de presión sempre te pos. O anterior libro foi premio dun concurso e, ademais, foron eles os que me puxeron en contacto coa editorial. Neste, agora, ó ser eu so contra o mundo, estaba ese medo de se podería eu, sen esa axuda extra, seguir interesando ó público ou á editorial. Ese medo sempre estaba aí, esa presión, pero, ó mesmo tempo, paseino tan ben escribíndoo que, incluso se non saíra adiante, para min foi unha fonte de diversión, de entretemento, de práctica de escritura tan boa que para min xa valía un imperio.

–Segue a medrar ese mundo fantástico de meigas, lobishomes... De onde lle ven esa paixón por este tipo de personaxes?

–Xa dende pequeniño me encantaban esas historias de personaxes diferentes, con poderes. Teño de sempre unha afección polos contos de fantasía, máis que polas historias realistas. Supoño que, coma sempre tiven unha imaxinación bastante activa, xa a miña propia cabeza me levaba ela sola por aí.

–Son personaxes que tamén están moi vencellados coa nosa tradición.

–Xustamente era algo que quería empregar porque na literatura todo o que está triunfando moito para o público xuvenil é fantasía estranxeira, estamos sempre consumindo eses protagonistas americanos e esas historias que, aínda que poden ser moi universais, non teñen realmente as raíces na nosa cultura. E foi a miña idea de darlles este tipo de historias, que vexo que lles gustan, que as desfrutan, pero ensinándolles o que temos aquí, na nosa terra; os contos que nos contaban os nosos avós, porque tamén dan para ese toque de fantasía urbana.

–Funcionaría ben esta historia fóra?

–Considero que si. Se as historias de fóra funcionan aquí, porque hai certa universalidade, estamos máis globalizados que nunca, así que pode ser interesante intentar levar nós o noso fóra.

–Vive un bo momento a literatura infanto-xuvenil en Galicia. Hai agora mesmo una xeración moi prolífica.

–Os que nos criamos lendo estas historias estamos chegando ás idades nas que empezamos a producilas nós. Si que hai este pequeno bum de escritores e estame encantando ver a xente cada vez máis nova interesada e meténdose en serio a escribir con idea de publicar.

–A que cre se debe?

–A figura do autor antes estaba moi mitificada, como que era un traballo que soamente podían facer determinadas persoas, pero axuda moito que, grazas ás redes sociais por exemplo, agora haxa máis proximidade entre o autor e o lector. Igual persoas que estaban interesadas en escribir e non o facían, agora ben que se outros puideron sacar un libro adiante, por que non intentalo.

–E como deu vostede o paso?

–Eu escribía xa de antes, pero para min. Non era nada serio. Durante a pandemia, cando estivemos todos nas casas, atopeime con moito tempo e decidín buscar algo que facer, así que me puxen máis serio co tema da escritura. No momento no que fun capaz de escribir unha primeira novela (unha anterior a “Cando sangren os lobos”, que non se publicou), díxenme que se fora capaz que acabar unha podería acabar outra, xa máis pulida, e intentar sacala adiante. Xusto iso foi o que me permitiu o Xuventude Crea.

–E como é o proceso creativo. Dálle moitas voltas?

–Unha parte de min nunca está contenta co que sae, pero creo que nos pasa á maioría.

–E o terceiro libro, como vai?

–Teño liñas soltas que se che van ocorrendo no momento, pero na miña cabeza xa está toda a historia planeada, falta pulir detalles.