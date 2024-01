Co título “Mulleres medievais. Textos e imaxes na lírica galego-portuguesa”, onte presentouse no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (CIRP) de Santiago un volume coordinado por Esther Corral e Yara Frateschi e publicado por Edicións USC en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística a través do CIRP. A obra achega unha visión moi completa da condición da muller nesa época, un aspecto aínda moi descoñecido polo público en xeral. E faino a través dunha notable selección de figuras femininas que aparecen nas cantigas: mulleres históricas e mulleres de ficción cantadas polos trobadores en cantigas de amor, de amigo e de escarnio, converténdose na primeira antoloxía dedicada exclusivamente a estudar as mulleres medievais na lírica galego-portuguesa por un equipo pluridisciplinar.

Na presentación interviñeron o director de Edicións USC, Juan Luis Blanco Valdés; as coordinadoras do libro, Esther Corral presencialmente e Yara Frateschi desde Brasil telematicamente, así como o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. Blanco salientou “os valores históricos e historiográficos, socioculturais e literarios dunha investigación colectiva e vangardista nos seus métodos, que pon o foco nun eido non transitado ata agora” e puxo de relevo que a obra se orienta nunha liña de empoderamento feminino dentro da misión de responsabilidade social da USC.