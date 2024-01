Videoxogo e teatro danse a man no “Hamlet” interactivo de Álvaro Cunqueiro

As diversas artes entrecrúzanse con límites que cada vez se desdibuxan máis. A proba terémola o día 2 e 3 de febreiro na Cidade da Cultura, cando se poña en escena unha versión renovada da obra de Álvaro Cunqueiro “O incerto señor don Hamlet”, onde as ferramentas do teatro e do videoxogo se darán a man.

Desta maneira, ao longo dos edificios do Gaiás, a compañía viguesa Marinita y sus Maromas máis a brasileña Boccaccione desenvolverán a peza dramática. Nela, as desviacións do argumento vainas decidir de xeito interactivo o público.

A iniciativa é un proxecto no marco do ciclo “Clásicas desfeitas” promovido pola Xunta a través do Centro Dramático Galego (CDG) e a Cidade da Cultura; coa axuda do grupo de innovación docente ComTecArt, da Universidade de Vigo.

Beatriz Legerén, profesora deste último, explica que “pensamos que a obra escollida debería tratar temas universais. E que hai máis universal que o amor, a familia e a morte? Shakespeare escribiu sobre iso. Lembramos que había unha obra de Álvaro Cunqueiro que precisamente traballaba co Hamlet. Ao ser en galego, tiña máis entendemento para a xente de Brasil”.

Ao redor de 15 persoas integran este proxecto, no que tamén se inclúen tres alumnos da Universidade de Vigo.

Legerén destaca que están a preparar unha peza itinerante e interactiva “porque a audiencia non vai estar sentada todo o rato. Vai ter que camiñar” para seguir a trama.

En detalle, engade que a interactividade non implicará decidir o final da obra se non que “no inicio da peza se exporán tres dúbidas e ao longo do percorrido parte do público que actuará como xogador deberá atopar uns obxectos que darán resposta ás dúbidas que se plantexan”.

Así, o final da obra dependerá dos obxectos que a audiencia encontre. “Dependendo das respostas que dean pode haber un final ou outro”, engade a profesora da UVigo.

A conexión dos videoxogos alcánzase ao botar man “na mecánica da obra teatral de mecánicas empregadas nos videoxogos como exploracións, recollida de obxectos e resolución de enigmas”.

A peza está a ser traballada nunha residencia artística na Cidade da Cultura e ofrecerá alí os días 2 e 3 de febreiro varias funcións: ás 18.00, 19.30 e 21.00 horas. No caso da representación das seis da tarde do día 3 de febreiro, esta estará adaptada no seu percorrido para as persoas con mobilidade reducida.

As entradas estarán á venda pronto en Ataquilla a partir de nove euros pero tamén no despacho de billetes da Cidade da Cultura.

Esta nova entrega do ciclo Clásicas desfeitas retoma o camiño que emprendeu o ano pasado co proxecto para converter nun videoxogo unha obra de Méndez Ferrín. Naquela altura, a elixida fora a novela “Arnoia, Arnoia”. Un grupo de universitarios de diversas carreiras da Universidade de Vigo emprendera o proxecto.

Neste ano, o ciclo vai rematar con “Míticas pero secundarias”, coas obras “A infeliz felicidade e o prezo do aceite”, de Antón Reixa; máis “Tres somos ti”, de Antela Cid. As dúas pezas tamén se desenvolverán nas residencias artísticas do Gaiás.