El pasado 17 de enero falleció en Madrid la religiosa Sor María Clara Rodríguez Rey, bautizada como Margarita tras su nacimiento en Vigo en 1931. Terminaba así una vida entregada a la enseñanza y al prójimo, especialmente en Haití, el país más pobre de América, donde trabajó más de dos décadas como profesora y misionera, y donde estuvo a punto de ser asesinada.

Las religiosas francesas de Saint Joseph de Cluny se establecieron en Vigo en 1904, justo un siglo después de la redacción de un primer borrador de sus estatutos en Chalon-sur-Saône, donde la congregación fue fundada en 1807 por Anne-Marie Javouhey. Llegaron de la mano de Clara del Río de Pascual, que les facilitó casa en la calle Real. Más tarde vendría su conocida ubicación durante tantos años en el arranque de la Gran Vía, donde continuó hasta principios de este siglo. Como sus hermanas, fue alumna de su colegio Margarita Rodríguez Rey, hija de un asturiano de Gijón, aunque nacido en Barcelona, José Rodríguez Rico, profesor mercantil, miembro de la junta fundacional del Colegio de Economistas y Titulados Mercantiles, empresario, secretario general de la Unión de Fabricantes de Conservas (actual ANFACO) y tesorero de Caritas Diocesana, y de la viguesa Carmen Rey Romay, sobrina nieta de Clara del Río.

Ya antes de concluir el bachillerato y de superar la reválida, “Marga” tenía clara su irrevocable y libérrima decisión de profesar y de asumir responsablemente el compromiso. Tanto que, tras el noviciado y el pronunciamiento de los preceptivos votos, sería en adelante llamada Sor María Clara. Finalizados igualmente los estudios de Magisterio, llegó la hora de su ejercicio; de responsabilizarse de la Asociación de Antiguas Alumnas; de fomentar las actividades deportivas; de la catequesis y de sus primeras “filípicas”, siempre con el objetivo de estimular la reflexión y el hábito de razonar. De este modo, estos primeros años vinieron a coincidir con los cambios introducidos por el Concilio Vaticano II, que en Cluny se incorporaron con notable moderación.

No sé si porque allí eran conscientes de su carácter inquieto y de su necesidad de emprender siempre nuevos retos, pero lo cierto es que desde la Casa General de París no paraban de sucederse los “destinos”: Madrid (Pozuelo), Vigo, Santiago y Alicante (Novelda). Aquí recibió en 1973 el comunicado de un nuevo desplazamiento: Puerto Príncipe, la capital de Haití. La zozobra que pudo provocarle esta sorpresiva noticia no la consternó mucho tiempo. Se adaptó pronto, pero sus funciones como profesora en un colegio de élite ya no le bastaban, como tampoco las recepciones en la embajada a las que habitualmente era invitada. Obtuvo así licencia para, en los períodos vacacionales, acudir a los improvisados hospitales del norte del país para atender a los primeros enfermos de sida del mundo, lo que incluso llegó a hacer alguna vez en la vecina República Dominicana.

Durante años esta fue su rígida rutina en Haití, alterada apenas por su primer contacto con el papa Juan Pablo II con ocasión de su visita al país en 1983 o por el salvaje asalto del colegio Sainte Rose de Lima por la paramilitar guardia secreta del dictador Duvalier, los Tonton Macoutes, en 1990. Solo ella pudo huir para dar la voz de alarma, pero no se consiguió evitar que varias de las religiosas, la mayoría francesas, resultasen malheridas.

Para disgusto de la comunidad, de sus alumnas, de sus “pacientes” y, sobre todo, de ella misma, en 1996 recibió orden de trasladarse al Palazzo San Giuseppe de Cluny en Roma, casa de representación ante el Vaticano y de alojamiento de viajeros y estudiantes. Tuvo entonces un nuevo encuentro con el pontífice, al que rogó especiales oraciones por Haití, respondiéndole este: “Haití, Haití…”.

En 2001 le propusieron regresar a las andadas con un destino en Cuba (Matanzas) para colaborar en la actividad de una parroquia. Fueron más de dos años los que debió esperar para obtener visado y permiso de residencia, tiempo que pasó en París como una de las responsables de la contabilidad de la catedral de Nôtre Dame. Pero los años ya pesaban: “En Cuba pasé más hambre que en la guerra”, reconocía, en alusión a su infancia en Madrid, con su familia, entre 1934 y 1941, y a las penalidades de la Guerra Civil española.

En 2007 abandonaba la isla rumbo a Toledo (Vargas), donde se encargó de la atención a los más pequeños antes de pasar al retiro en Pozuelo. Aquí, con el tiempo, un prolongado alzhéimer fue disolviendo poco a poco todos los recuerdos de una vida de estricta observancia del lema de la congregación, con el que siempre encabezaba sus cartas: “la santa voluntad de Dios”. Este viernes, día 26 de enero, a las 19.45 horas, se celebrará una misa en la iglesia de María Auxiliadora (PP. Salesianos) de Vigo.