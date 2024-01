“Grooming”, cuando la violencia se disfraza de niño

Este pasado martes la Policía Nacional anunció la detención en Barcelona a un presunto “depredador sexual” (Miquel Nieto, vecino de Argentona y candidato municipal en 2015 por las listas de IC-V) acusado de los delitos de grooming, corrupción de menores, pornografía infantil y agresión sexual. Invitaba a los menores a dormir tras ganarse la confianza de los padres; una vez en su domicilio los fotografiaba y grababa las relaciones sexuales que mantenía con los niños. Incluso, aprovechaba que los menores dormían para cometer relaciones sexuales no consentidas. Su pareja, el exconcejal Àngel Puig, también fue detenida por presunta complicidad en estas agresiones sexuales, además de participar supuestamente en algunas de ellas.

Según el Ministerio del Interior, solo en 2022 se registraron más de 950 denuncias por delitos sexuales cometidos a través de internet, siendo los afectados niños y adolescentes. En este contexto, la psicóloga general sanitaria Paula Rodríguez, experta en infancia y adolescencia. en redes sociales, ciberbullying y nuevas formas de violencia en la red, imparte mañana en Gondomar (19.00, Centro Neural) una conferencia con el título “El ciclo de captación groomer”, donde alerta de uno de los principales peligros que se esconden en las redes para los pequeños.

Pero, ¿qué es el grooming? “Es una forma de violencia en la que un adulto manipula a menores a través de internet, haciéndose pasar por otro menor para ganar su confianza con intenciones inapropiadas”, explica la psicóloga. “Para ocultar su identidad, suelen recurrir a perfiles falsos en redes sociales, cambian frecuentemente de identidad en línea, usan aplicaciones de mensajería anónima y establecen una relación de confianza con la víctima antes de revelar sus verdaderas intenciones”, advierte.

Rodríguez puntualiza que “el grooming [del inglés groom, novio] y la pederastia son conceptos distintos, pero relacionados en el contexto de la explotación de menores”: “El grooming se refiere al proceso en el que un adulto busca ganarse la confianza de un menor para manipularlo y obtener beneficios personales, como abuso sexual, explotación o extorsión, a través de internet, redes sociales u otros medios de comunicación”. Por otro lado, la pederastia “se relaciona con la atracción sexual de un adulto hacia los niños, manifestándose en comportamientos abusivos o explotadores hacia ellos. Aunque el grooming puede ser utilizado por pederastas para acercarse a los menores, no todos los casos de grooming implican pederastia”.

¿Cuál es el perfil del groomer? “Pueden adoptar distintas estrategias y perfiles, como el groomer pederasta digital, el groomer cazador y el groomer depredador”, apunta Paula Rodríguez. “El groomer cazador se enfoca en la búsqueda activa de menores, disfrutando el proceso de manipulación y abuso como un desafío emocionante, sin necesariamente tener motivaciones sexuales. Por otro lado, el groomer pederasta se enfoca en contactar a menores a través de internet con el objetivo específico de cometer abusos sexuales, a veces solo busca material sexual de menores para comercializarlo en la red. En cuanto al groomer depredador, es el perfil más violento y peligroso, llegando habitualmente al homicidio o femicidio. No solo busca satisfacer sus deseos sexuales, muestra un enorme desprecio por la vida de los menores y una sádica imaginación previa que puede desencadenar en actos extremadamente violentos”.

“Cabe destacar”, destaca Paula Rodríguez, “que los menores que son buscados por groomers suelen ser aquellos que muestran desinhibición y seguridad en sí mismos, así como aquellos que son más vulnerables y pueden estar buscando validación o atención”. De este modo, para localizar estos perfiles, “selecciona a su objetivo, realizando un seguimiento en línea de varias cuentas y elige a quien considera que puede ser más accesible. Casi todos estos perfiles se encuentran en “abierto” y la gran mayoría tienen fotos de contenido sexual”. Y puntualiza: “Cuando hablo de fotos de contenido sexual me refiero a fotos que a los menores les parecen inocentes pero que, en realidad, los ponen en situaciones de riesgo (fotos en bikini, sin camiseta, en tanga, en toples). Suben estas fotos para “gustar” y recibir atención en las redes que valide su imagen física sin saber quién está detrás de la pantalla y con qué objetivo les sigue”.

Perfil falso

Así que, una vez seleccionada a la víctima, crean un perfil falso utilizando las aplicaciones como ChatGpt o FaceApp, con las que “pueden crear con su propia imagen fotos y vídeos de una persona diferente que resulta completamente creíble. Después, realizan un proceso de recruitment [reclutamiento], es decir, mandan solicitudes de amistad a conocidos de la víctima para que, cuando llegue a ésta, crea que es alguien conocido debido a la cantidad de contactos en común que tienen. Una vez aceptada la petición de amistad por parte de la víctima, stalkea [acecha] la cuenta: revisa todas las publicaciones para conocer sus gustos, intereses y aficiones... Y luego empieza a mostrar su interés compartiendo, siguiendo y dando ‘me gusta’ a todo lo que comparte el menor”, subraya.

“Tras un tiempo establece contacto privado con la víctima usando la estrategia de mockup [bosquejo], es decir, diseña una imagen positiva o incluso de persona buena a la que le suceden desgracias para que el menor sienta compasión hacia él. Tarde o temprano, comienza el hunted [cazado]: el menor, creyendo que habla con alguien de confianza, acaba contándole sus problemas y preocupaciones, con los que, pasado un tiempo, el groomer intentará extorsionarle”.

A partir de aquí dependerá de las motivaciones del groomer el desarrollo y desenlace de los acontecimientos pero, “aunque se puede sobrevivir al grooming, siempre deja un impacto brutal y muy difícil de superar en las víctimas”, confirma Paula Rodríguez: “Puede tener efectos significativos en la salud mental y emocional de los menores; los más frecuentes son la pérdida de confianza en sí mismos y en los demás, sentimientos de vergüenza y culpa que dificultan buscar ayuda, trastornos de estrés postraumático, depresión y ansiedad, baja autoestima e incluso conductas autolíticas y/o ideación suicida”.

¿Cómo detectar si un menor esta siendo víctima de un groomer? “Es complicado, ya que se las ingenian para manipular al menor y que éste no lo descubra, pero existen algunas señales que podemos identificar como sospechosas, como cambios bruscos en su comportamiento o actitud hacia las actividades en línea, mantener secretos sobre sus interacciones en la red, compartir información personal con extraños en internet, aparecer con objetos y ropa nueva y que no nos expliquen de dónde los han sacado, recibir regalos o dinero de personas desconocidas, mostrar un interés excesivo en estar conectado en línea o miedo a no poder conectarse, ocultar conversaciones, experimentar cambios emocionales como ansiedad, depresión o miedo... Es importante tener en cuenta que esta realidad no es algo lejano. Debemos evitar la creencia irracional de que eso no le va a pasar a nuestros hijos, porque pasa, claro que pasa. Y la mejor manera de evitarlo es participar de la vida digital de nuestros hijos, no desde el control, sino desde la confianza, el diálogo y la supervisión. La educación en competencias digitales y nuevas formas de violencia en la red es clave para proteger a los menores y prevenir este tipo de abuso”, concluye.