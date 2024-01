El universo despierta miles de preguntas. Una de las más recurrentes es qué había antes del Big Bang. Ésta y otras incógnitas relacionadas con el origen del universo centraron la intervención del divulgador científico Doctor Fisión, que ayer presentó en el Club FARO su libro “Nuestro destino en las estrellas. La evolución del cosmos y nuestro papel fundamental en el destino del universo” (editorial Oberon), en el que explica cómo empezó el universo, por qué miramos a las estrellas, cómo es nuestro vecindario estelar y qué posibilidades reales tenemos de alcanzar algún día las estrellas, un viaje que invita al lector a intentar dar respuesta a preguntas como: ¿Son posibles los viajes interestelares? y ¿Estamos solos en el universo?

Doctor Fisión, divulgador científico y especialista en física y astrofísica, con casi ocho millones de seguidores en redes sociales, aseguró que la ciencia nace de la curiosidad y del empeño del ser humano de dar respuesta a todo aquello que no comprende. “Todos los científicos y divulgadores somos niños que no hemos querido crecer. Se dice que en todo niño hay un científico en potencia porque los niños tienen curiosidad por todo lo que les rodea y hacen preguntas que nacen de la observación de nuestro mundo, como por qué el cielo es azul o la hierba es verde”, explicó el Doctor Fisión, que añadió que es la falta de respuestas lo que va minando esa curiosidad. En este sentido, ofreció un consejo a los padres para mantener la curiosidad infantil: “El 99% de las veces no sabemos la respuesta a sus preguntas. El truco está en invitarlos a descubrirla juntos. Jamás se les va a olvidar lo que descubran ese día y jamás se les va a olvidar que empezasteis juntos la aventura del conocimiento”.

El Doctor Fisión explicó que su interés por la ciencia y por la astronomía le viene de pequeño, cuando observaba desde su cama las estrellas. “Me preguntaba qué pensarían los primeros hombres de aquellos puntos extraños que veían en el cielo”, comentó. Según el conferenciante, fue esa misma curiosidad la que ha impulsado al ser humano a buscar respuestas. “Siempre hubo gente curiosa que observaba y que con el tiempo vio que las grandes inundaciones coincidían con la aparición de Orión, después aparecieron los sacerdotes que sabían ‘predecir’ el tiempo, y aparecieron los dioses celestiales, se descubrieron los planetas... Pero hasta 1924 no supimos que había más galaxias a parte de la nuestra. Esto es muy del ser humano: siempre nos creemos en centro de todo”, dijo.

El divulgador también invitó a José Edelstein, profesor de Física-Teoría en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y divulgador científico, a explicar, desde el prisma de la física, qué había antes del Big Bang, iniciándose así un interesante diálogo entre ambos divulgadores, que hablaron de la teoría de cuerdas, de la teoría de la inflación cósmica, de la antimateria, la teoría de la relatividad de Einstein y de Hawking, de quien Edelstein dijo que fue el único científico que se atrevió a responder a la gran pregunta del origen del universo.

Respecto a si el hombre podrá llegar algún día a otras galaxias y alcanzar planetas tan tejanos como la Tierra 2.0 o al satélite Europa, el Doctor Fisión se mostró escéptico. “Veo muy complicado que podamos viajar a las estrellas”, afirmó el divulgador, que en 2022 fue galardonado con el Premio TikTok a la mejor cuenta de educación del año y en 2023 recibió el Premio Business Insider en la categoría de Tecnología y Ciencia. “Sólo tenemos dos posibilidades: los agujeros de gusano, que son una posibilidad muy remota, y construir un motor que funciona en el papel pero para el que no tenemos combustible, no tenemos la materia”, expuso. Esta segunda opción tiene que ver con la métrica de Alcubierre, físico teórico mexicano que revolucionó la ciencia cuando en 1994 propuso una forma para viajar más rápido que la luz.

Sobre Nuestro destino en las estrellas”, el profesor de la USC y experto en la teoría de cuerdas, aseguró que se trata de un libro que ofrece un recorrido muy completo por la historia del universo y que, al mismo tiempo, es muy personal y que invita a tener la mente abierta, algo fundamental para hacer ciencia.

Los orígenes y el futuro del planeta, narrados para profanos en la materia

“Todo viaje empieza con un primer paso, y este primer paso no debe ser la Luna, Marte o la luna de Júpiter; debe ser la Tierra. Que estamos destruyendo nuestro planeta es un hecho constatado”. Con este mensaje en defensa del planeta arranca el primer capítulo de “Nuestro destino en las estrellas”, dedicado a los orígenes de nuestro planeta. A lo largo de los nueve capítulos que componen este libro, el Doctor Fisión relata importantes momentos científicos de la historia, desde que el hombre comenzó a contemplar las estrellas hasta que pisó la Luna, explicando la carrera espacial y el fatal desenlace de Laika. El libro incluye, además, respuestas a preguntas recurrentes tales como si son posibles los viajes interestelares, el futuro de la exploración espacial, si seremos capaces de vivir en otros planetas y si encontraremos vida más allá de nuestro planeta. Y lo hace con un estilo conciso y accesible a los profanos en la materia.

El divulgador científico explica complejas teorías como la métrica de Alcubierre y los puentes de Einstein-Rosen. También arroja luz sobre las esferas de Dyson, las sondas autorreplicantes y la propulsión por antimateria.

“Cuando llegue el día en que todos los seres humanos de este planeta sintamos que somos parte de este todo, estaremos preparados para visitar otros mundos”, concluye el divulgador y creador de contenido, cuyo lema es: “La ciencia es divertida”, en este libro.