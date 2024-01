Rueda censura una manifestación que vincula con los “bulos” del BNG y el PSOE

“Ahí está el nacionalismo hoy en Santiago levantando bulos y tirando del hilo de la cometa porque creen que se puede sacar algún rédito”. Así de tajante se mostró ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su intervención durante la Interparlamentaria que el Partido Popular celebró en Ourense. El candidato del PPdeG aprovechó para arremeter contra la oposición gallega, a la que acusó de seguir “sembrando bulos” que perjudican al sector pesquero y que, dijo, continuaron en la manifestación en defensa del mar celebrada ayer en Santiago.

Rueda cargó especialmente contra el BNG, al que tildó de “nacionalismo de serie B”, y reprochó el apoyo que mostró a los condenados de ETA en las últimas movilizaciones junto con la izquierda abertzale celebradas en Bilbao, algo que, afirmó, le produce “asco”. “No hay derecho y no podemos tolerar que estuvieran el otro día manifestándose con Bildu para liberar a presos que mataron a gallegos en el País Vasco. Eso es intolerable”, dijo el líder de los populares gallegos. “Las preocupaciones del nacionalismo y del independentismo no tienen nada que ver con lo que preocupa a los gallegos, y lo acabamos de ver. Son los únicos nacionalistas que van al revés, son muy bravos aquí y muy mansos en Madrid, por lo tanto no son nada útiles”, indicó.

Asimismo, Rueda censuró duramente a los socialistas gallegos, a los que definió como “los mayores socios” del nacionalismo. “No tengo ninguna duda de que es el partido más servil en toda España”, afirmó el presidente. También aseveró que la oposición gallega “no se manifestará nunca en contra” de decisiones que colocan a Galicia en “una situación de desigualdad”.

El líder del PPdeG pronosticó que sus rivales políticos continuarán en el mismo camino de los “bulos, mentiras y difamaciones” hasta llegar la cita con las elecciones autonómicas del próximo 18 de febrero. Así las cosas, el presidente ha aprovechado el cónclave del PP en Ourense para reivindicar el sector pesquero, “importantísimo en Galicia”, y para llamar a hacer caso de lo que “hoy piden las cofradías de pescadores, comer el mejor pescado del mundo”, en referencia al gallego.

Por su parte, el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, volvió ayer a poner en valor la calidad y sabor del pescado y marisco gallegos durante una visita al mercado de Viveiro, en la que estuvo acompañado por el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Lugo, Basilio Otero, y el patrón mayor de Celeiro, Domingo Rey.

El titular de Mar lamentó los efectos de las “manipulaciones e intoxicaciones” a través de las redes sociales a raíz del vertido de pélets que pusieron en duda la calidad y seguridad de consumir productos pesqueros gallegos.

Así, Villares valoró positivamente la iniciativa ‘Consume do noso’ puesta en marcha esta demana por las cofradías y la Asociación Galega de Depuradores de Moluscos (Agade) y que busca, dijo, contrarrestar toda esa “desinformación”. El conselleiro subrayó la importancia de estas campañas de promoción, que á la vez ensalzan el trabajo y la dedicación de los profesionales que “aman y viven del mar”.