“Lo esencial es la prevención; hay que apostar todo para que estos vertidos no ocurran”

El eurodiputado portugués João Albuquerque es el ponente encargado del reglamento sobre microplásticos, cuya elaboración es clave para evitar en el futuro otro vertido de graznas plásticas o pélets, como los que llegaron a la costa gallega tras la pérdida de un contenedor por parte del mercante Toconao. En Estrasburgo, atiende a FARO para explicar qué se persigue con esta normativa.

–Justo trabajaba en el reglamento y sucede este vertido, ¿qué propone para que esto no vuelva a ocurrir?

–Lo que resulta más claro en lo que estamos viendo en las playas de Galicia es que cuando ocurre un desastre como este, la limpieza es muy, muy difícil, por no decir que en muchos casos es casi imposible. Es muy difícil coger los pélets que caen en el mar. Entonces, hay un factor que es fundamental: la prevención, que es lo esencial, porque lo que se tiene que hacer es apostar todo para que estos desastres no ocurran, porque son fáciles de evitar. Entonces, la concentración de propuestas que hacemos son muy direccionadas a cambios de las operadoras de transporte para una eliminación total de la pérdida de pélets en el medio ambiente.

–¿Y una vez ha sucedido?

–Ese es el segundo tema, en los casos que ya han ocurrido. Los pélets no tienen un gran valor económico, no cuestan mucho, entonces es una pérdida pequeña. Estamos hablando de 300.000 millones de pélets que son producidos todos los años y la Comisión estima que 230.000 se pierden cada año en el mar o en la tierra. Entonces, lo que hay que decir a las empresas es que, primero, hay que prevenir, y segundo, cuando no se previene y hay desastres, que las penalizaciones tienen que ser suficientemente punitivas para presionar a las empresas a tomar medidas de prevención.

–¿Proponen entonces aumentar las multas?

–Lo que estamos proponiendo frente a la propuesta de la Comisión es que la penalización de las empresas no sea de 4% de su de sus ventas en el Estado miembro, sino que sea del 4% de su operación en la Unión Europea. O sea, aumentar la sanción. Y el segundo tema es introducir la obligación de las empresas de limpiar cuando hay un vertido, pero en consonancia también con la Ley de Restauración de la Naturaleza. Restaurar también los ecosistemas que son afectados por el desastre ecológico.

–Otra ley que coincide en su tramitación con este vertido. ¿Supondrá un empujón para que estas regulaciones salgan antes y sean más ambiciosas?

–Esto le va a a dar más fuerza, entiendo que sí. Lo que a mí me suena muy raro es que en el primer debate que hemos tenido en la Comisión de Medio Ambiente, primero la ponente del PP estaba ausente, no se presentó a la discusión de la propuesta, y luego que la posición del PP ha sido tan desconectada de la realidad como si no hubiera ocurrido nada unos días antes. Yo espero que este desastre trágico que nadie quería que ocurriera sirva al menos para sensibilizar y concienciar al PP y sobre todo los eurodiputados españoles. A todos, claro, pero también a la derecha para acercar un poco sus posiciones en dirección al acuerdo que estamos proponiendo, porque en este momento tenemos un apoyo muy claro de los liberales, de los verdes y de la izquierda juntamente con los socialistas, así que espero que por lo menos este desastre sirva para algo y para despertar un poco las conciencias.

–Algunos eurodiputados plantean la geolocalización de los contenedores, para localizarlos si se pierden. ¿Cómo lo ve?

–Sí, es una propuesta que han planteado ahora. El plazo de enmiendas ha terminado y sé que eso está ahí. Yo no tengo nada contra. Creo que sería una buena medida que ayudaría a identificar quiénes serían los responsables de las pérdidas. Con ello la actuación de la Comisión o de las autoridades nacionales sería más direccionada a quien es responsable.

–En cualquier caso, si se cae y se abre, el vertido ya se produce.

–Depende, porque una de las cosas que estamos hablando, y esto es lo que tiene que salir más claro, es que en este momento la legislación que existe lleva a que los medios utilizados para transportar estos pélets no están totalmente estancos. Entonces, una primera medida que tenemos que garantizar es que toda la operación de transporte esté hecha dentro de contenedores que sean cerrados y que no puedan caer.

–¿Ahí buscan involucrar a la Organización Marítima Internacional (OMI)?

–Sabemos que la cuestión del transporte marítimo será una cuestión sensible y la Comisión quizá no tenga todas las competencias para actuar en esta en esta materia. Pero ha abierto la puerta en la discusión. Abrió la puerta en la discusión de la Comisión ENVI [de Medio Ambiente] a permitir que la regulación se aplicara en transporte marítimo en aguas de la Unión Europea y entonces, en esos casos lo que proponemos nosotros es una adecuación del transporte de los contenedores en partes específicas de los barcos, que garantice que los contenedores no se caigan y estén más protegidos.

–¿Cómo ha visto desde Portugal el tema del vertido?

–Para mí es más difícil analizar. Pedimos la reunión con el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca porque consideramos que tiene que haber una reacción, sobre todo cuando no me pareció que la respuesta de las autoridades competentes haya sido la mejor. Pedimos un refuerzo de las medidas europeas y de la respuesta europea para una catástrofe que, sobre todo en Galicia, trae memorias de otros accidentes ecológicos tan trágicos, como el Prestige. Está muy fresco en nuestras memorias y ver las imágenes de los pélets llegando a las playas tiene que ser trágico para las personas que lo vivieron hace 21 años. Sí, hay que mejorar la respuesta de las autoridades competentes, actuar rápido y ser decisivas en estos casos.