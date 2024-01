La llegada a España de Wegovy, el nuevo fármaco contra la obesidad, en el aire

Para que un fármaco pueda comercializarse en España, el laboratorio debe presentar, ante el Ministerio de Sanidad, o bien la financiación o bien su exclusión de la financiación. Novo Nordisk, la farmacéutica de Wegovy, un nuevo medicamento para combatir la obesidad, no ha hecho ni una cosa ni la otra por el momento, y en el ministerio que dirige Mónica García dudan de que realmente quiera comercializar el fármaco en España, algo que el laboratorio niega.

Wegovy ya se comercializa, además de en EEUU, en otros países de la Unión Europea (como Noruega, Reino Unido, Dinamarca, Suiza y Alemania). Con su comercialización en España, Sanidad pretendía acabar con el desabastecimiento de Ozempic, el medicamento para la diabetes tipo 2 (también comercializado por Novo Nordisk) que escasea en todas las farmacias del país porque por su alta eficacia para tratar la obesidad se ha convertido en un recurso para estos pacientes pese a que la sanidad pública no lo financia para este uso.

Debido a la alta demanda de Ozempic, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) dio, el pasado agosto, luz verde a Wegovy a través de un Informe de Posicionamiento Terapéutico, según el cual este nuevo fármaco iría dirigido a personas obesas que dejarían de verse obligadas a recurrir a Ozempic. A fecha de hoy la farmacéutica no ha presentado aún la financiación, por lo que Sanidad desconoce a partir de qué mes estará disponible el fármaco y si realmente llegará a venderse en España. Fuentes de la farmacéutica aseguran a El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, que, aunque no hay fecha confirmada para el lanzamiento de Wegovy, el laboratorio está trabajando para que esté disponible en España "lo antes posible".

Escasez desde hace meses

Según el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Ozempic, el fármaco para el tratamiento en adultos de la diabetes tipo 2, se encuentra entre los 10 medicamentos que más escasean en las farmacias de toda España. El motivo es que ha demostrado ser muy eficaz para perder peso, pese a que solo está indicado por la Aemps para abordar la diabetes tipo 2.

Muchos médicos (sobre todo desde la sanidad privada, según fuentes consultadas por este diario) están prescribiendo Ozempic también para que bajen de peso personas que no son diabéticas, lo que provoca un desabastecimiento del mismo. Aun así, los pacientes con diabetes tienen otras opciones. "Desde la privada [en concreto, desde las consultas de los endocrinos] se receta más el Ozempic para adelgazar, pero no es financiable para bajar de peso, sino solo para la diabetes tipo 2. Por eso los pacientes no suelen venir al CAP a pedir receta del Ozempic para la obesidad", explica el médico de familia Jordi Mestres Lucero, miembro de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic).

Los médicos discrepan sobre la conveniencia de recetar Ozempic para tratar la obesidad

Según Mestres, los médicos tienen recursos cuando el paciente con diabetes no encuentra Ozempic. "Ozempic es la marca, que lleva la molécula semaglutida. Hay otros principios activos, como el Rybelsus, también de Novo Nordisk, que es oral [Ozempic es inyectable], que también tiene semaglutida [el principio activo del fármaco]", cuenta este médico de cabecera.

Pero, pese a haber otras opciones para el paciente, realizar el cambio de receta supone una mayor carga burocrática para los médicos. Estas son, según Mestres, "visitas innecesarias". "Hay muchos fármacos con problemas de estoc y, cuando son muy habituales, el paciente debe pasar por el CAP para hacer un cambio de receta. Los médicos de familia reclamamos que se haga desde las farmacias", dice.

"La diabetes es importante, pero la obesidad, también. Son enfermedades asociadas" Antonio Becerra - Profesor honorífico de investigación de la Universidad de Alcalá

Para este médico, recetar un medicamento indicado para la diabetes con el objetivo de que el paciente adelgace es "frivolizar con un problema de salud pública" (como es la obesidad, que afecta al 30% de la población adulta) que, además, tiene otros muchos factores asociados, como el nivel socioeconómico entre ellos. "Es un error pensar que hay una pastilla para solucionar la obesidad. Además, a la que dejas de tomar la pastilla, recuperas el peso. Esta no es la solución para la obesidad crónica", opina Mestres.

La hormona intestinal llamada GLP-1 es la base tanto de Ozempic como de Wegovy

En su opinión, Ozempic sí podría ser la solución para personas con obesidad que esperan para una cirugía de reducción de estómago, por ejemplo. Pero algo temporal. "Ocurre lo mismo con los medicamentos para dejar de fumar. Son pastillas temporales", zanja este médico de familia.

Enfermedades hermanas

Los endocrinos en cambio sí defienden el uso de Ozempic para tratar la obesidad. "Hace seis o siete años, cuando yo trabajaba en el Hospital Santiago Ramón y Cajal (Madrid), este fármaco ya se publicitaba para la obesidad. Las personas de un nivel adquisitivo elevado lo utilizan para perder peso. El laboratorio eso lo sabía y lo estaba propiciando", explica el endocrino ya jubilado Antonio Becerra, profesor honorífico de investigación de la Universidad de Alcalá (UAH).

La diabetes, dice Becerra, es "importante", pero la obesidad, "también". De hecho, ambas enfermedades están asociadas, recuerda, e insiste en que la obesidad cada día es más numerosa y se da también en niños.

"Hay un desabastecimiento general de Ozempic, aunque se pueden dar otros fármacos. Vemos bien que Wegovy llegue a España. Esto se está disparando y alguien tiene que poner orden. Los endocrinos, que vemos a pacientes obesos, no podemos pararlo", explica. Becerra recuerda, sin embargo, que el tratamiento de la obesidad no pasa solo por la ingesta de un fármaco, sino también por realizar ejercicio físico y tener una buena alimentación.

La hormona GLP-1, clave

La revista 'The New Scientist' situó en diciembre los nuevos medicamentos para la reducción de la obesidad (junto a la inteligencia artificial) como uno de los "avances del año" o una de las "grandes historias científicas" de 2023. La demanda de Wegovy, el medicamento inyectable para la obesidad, alcanzó nuevas cotas el año pasado, según 'The New Scientist' y es la culminación de un viaje de varias décadas, como recuerda otra revista, 'Science'.

En los años 80, los investigadores descubrieron que una hormona intestinal llamada GLP-1 (péptido similar al glucagón-1) parecía ser capaz de contrarrestar el desarrollo de la diabetes. Hubo que esperar hasta 2005 para poder producir un primer medicamento (Byetta) contra la diabetes tipo 2. Luego, hasta 2010 para un segundo medicamento que posteriormente, en 2014, sería aprobado por las autoridades para la lucha contra la obesidad.

Una nueva versión surgiría de los laboratorios de la farmacéutica Novo Nordisk en 2016, con el nombre de semaglutida: es la que se vende con el nombre de Ozempic contra la diabetes y Wegovy contra la obesidad.

En 2021, un ensayo clínico atribuyó una caída del 15% en la masa corporal en quienes lo tomaron durante 16 meses. Y desde entonces, las ventas se han disparado en EEUU y Europa. La obesidad, recuerdan los médicos, se ha convertido en un importante problema de salud pública en los países ricos, por lo que este avance, aparentemente acompañado de una reducción de los problemas cardiacos, era necesario desde hacía tiempo. Los médicos recuerdan que, aun así, el medicamento debe ir acompañado de un cambio en la dieta y de la realización del ejercicio físico.