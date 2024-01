Hai días de luxo para a cultura na cidade de Vigo e onte foi un deles coa presenza de Yolanda Castaño, a autora galega que gañou o pasado ano o Premio Nacional de Poesía con “Materia”, no que explora a súa postura fronte á maternidade, na renuncia voluntaria a ela, así como os alicerces familiares. A obra comentárona onte no clube de lectura do Ateneo Atlántico que se desenvolveu na EMAO.

No que resta da semana haberá en Vigo diversas presentacións de libros. Cesáreo Sánchez Iglesias fala hoxe en Cartabón sobre “A árbore que dá as lágrimas de Shiva”. René Merino presenta “No se admiten devoluciones” na Galería Maraca hoxe e O Leo (Arremecaghona) fai o mesmo co seu poemario “Libre de libro” no Centro Social A Revolta o venres.