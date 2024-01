La palabra prohibida en Facebook e Instagram

Al buscar en las redes sociales de Facebook o Instagram -ambos pertenecientes al conglomerado Meta- alguna cuenta que contenga la palabra "Lolita", el buscador muestra inmediatamente un mensaje de advertencia. "Creemos que tu búsqueda puede estar relacionada con abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil o el consumo de imágenes de carácter sexual relacionadas con niños puede conllevar penas de prisión y otras consecuencias personales graves. Este abuso causa un daño enorme en los niños y la búsqueda y visualización de ese tipo de material aumenta el daño", señala el texto. Esta situación, que se inició hace unas semanas, afecta a empresas, influencers, mujeres o famosas cuyo nombre contenga el término "lolita".

Naranjas Lolita, una empresa de Gandia, ha descubierto este error en el algoritmo de estas plataformas que no sólo les perjudica a ellos. "¿Una Inteligencia Artificial o un algoritmo puede decidir por nosotros?", se pregunta el gerente de esta fábrica, Josep Pla, quien inmediatamente se puso en contacto con la plataforma para intentar resolver el problema. Sin embargo, todavía no han obtenido ninguna solución.

Desde Meta les indican que, según el texto al que ha tenido acceso este diario, "el significado de la palabra lolita varía de país a país, ya que su definición más conocida es la siguiente: El término lolita o nínfula se refiere a una niña o adolescente que no ha alcanzado la edad de consentimiento sexual. Define a una niña como «precozmente seductora». Puede ser una niña o adolescente entre 9 y 15 años de edad, prepúber o ya púber que ya es deseada por hombres adultos y que puede comportarse seductoramente con ellos. Es utilizado en el ambiente de la pornografía para referirse a la pornografía infantil".

Por eso, desde la empresa expresan su "preocupación" ante esta situación. En palabras del gerente, "descubrimos que nuestras páginas de Facebook e Instagram fueron categorizadas erróneamente como contenido de abuso sexual infantil, lo que es dañino para la imagen de nuestra empresa, que lleva más de 40 años en el mercado".

La empresa se puso en contacto con Facebook para aportar documentación que confirmase su identidad y, así, poder desbloquear sus cuentas. "Entendíamos que era un error de su algoritmo y podían revisar el contenido publicado por nosotros. Sin embargo, la respuesta de la plataforma fue que no podían tomar medidas y, tras varios intentos de diálogo, nos aconsejaron no insistir más porque el sistema podía incluir nuestros intentos de contacto como spam y las futuras quejas no serían atendidas", lamentan.

Como se ha mencionado anteriormente, esta no es la única cuenta social afectada por este problema. "No sólo afecta a nuestra marca, sino a mujeres, personajes públicos, artistas e influencers, por lo que esta situación también plantea serias preguntas sobre algoritmos y procesos de moderación de contenido de algunas plataformas de redes sociales", concluye el gerente, quien espera que el error se solucione pronto.