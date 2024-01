Madurescencia. Así le gusta referirse a Carmen Álvarez Basso, gerontóloga social, consultora en temas de longevidad y “máster coach” de vida, a la etapa que ocupa la segunda mitad de la vida de las personas, desde aproximadamente los 50 años hasta la centuria (o más) y para la que hay que prepararse durante toda la vida. La longevidad, aseguró, está modificando los estereotipos, y requiere atención. “La longevidad y el cambio climático son los cambios de paradigma más grandes del siglo XXI”, afirmó Álvarez Basso, que durante años fue especialista en desarrollo de Naciones Unidas y que desde hace seis se dedica a la alfabetización en longevidad.

La “coach” en vida sostuvo que es necesario desterrar falsos mitos sobre el envejecimiento y acuñar nuevos términos que expresen la nueva realidad social de un mundo cada vez más longevo. “Vivimos en una sociedad llena de prejuicios sobre la gente mayor, pero quienes más prejuicios tenemos sobre esta etapa de la vida somos las propias personas mayores”, afirmó la conferenciante, de 60 años.

En este sentido, advirtió de que no sólo el estado de salud influye en la esperanza de vida de las personas; la visión que la propia persona tiene sobre esa etapa de la vida también. “Una percepción negativa sobre esta etapa de la vida resta un promedio de 7,5 años de vida”, apuntó la invitada del Club FARO, que añadió que hay que trabajar para erradicar el edadismo y los “micro-viejismos”. “Nadie nos puede decir lo que podemos hacer y lo que no. Nosotros sabemos cómo estamos y, por tanto, lo que podemos hacer y lo que no”, comentó.

Álvarez Basso, perteneciente a una de las sagas de artistas e intelectuales más relevantes de Vigo, explicó que la cada vez mayor longevidad no ha de verse como un obstáculo, sino como una oportunidad y aseguró que la llegada a la madurez de los “baby boomers” (1945-1964) obliga a Gobiernos y a empresas a adoptar medidas más flexibles porque el retiro como se entendía antes es un concepto que no se adapta a la nueva realidad social. “Somos personas que estamos llegando a esa edad de jubilación y que no nos estamos yendo a ninguna parte: seguimos activos y queremos seguir contribuyendo a la sociedad. La mayoría no se ha retirado, ha evolucionado”, afirmó.

También se refirió a la denominada “silver economy”. “Las personas mayores de 50 son la tercera potencia económica de la zona, aunque, de momento, están invisibilizadas”, comentó.

En su coferencia, titulada “Vivir más, vivir mejor”, Álvarez Basso recordó que en los últimos cien años, la sociedad ha ganado cuarenta años de vida autónoma, pero que para disfrutarlos, hay que cuidar las cuatro saludes: física, psíquica, emocional y cognitiva desde mucho antes; diseñar una cartera de actividades para ocupar esos 40 años de vida; tener un propósito o ocupación; ser aprendiz toda la vida, y trabajar las relaciones sociales más allá del núcleo familiar. “La soledad es uno de los problemas más dañinos”, advirtió.

En una ponencia que estuvo presentada por la periodista y escritora María Xosé Porteiro, Álvarez Basso también apeló por salirse de la zona de confort como una herramienta útil para llevar una vida larga y saludable y animó al público asistente a mantener la curiosidad y a seguir aprendiendo, ya que la ciencia ha demostrado que el cerebro mantiene su neuroplasticidad toda la vida. “La OMS considera que las personas con más educación van a ser más longevas. Quien se reentrena va a tener más posibilidades de tener una vida más larga y autónoma”, apuntó la experta, que también habló de “crear una marca personal”.

Envejecer: un reto y una oportunidad para todos

La longevidad supone un gran reto, pero también una oportunidad. Según las Naciones Unidas, la esperanza de vida global es de 70,8 años para los hombres y 76,0 años para las mujeres, con un promedio de 73,4 años. En España, uno de los países más longevos, es de 85 años en mujeres y 79,5 años en hombres.

Según algunas estimaciones, la mitad de los niños nacidos hoy en el mundo desarrollado vivirán un promedio de cien años. La población adulta es la que crece más rápido en comparación con cualquier otro grupo etario.

La generación de los “baby boomers” (1945-1964) y la “X” son las primeras generaciones, especialmente las mujeres, que alcanzan esta edad, en su mayoría, con estabilidad económica, claros propósitos de vida (más allá de tener una familia), y grandes inquietudes intelectuales, sociales, artísticas, políticas y personales.

A medida que avanza el siglo, habrá más personas que entran en los 65 a los 85. El reto es, según la gerontóloga social, hacerlo con vidas más activas, mejor salud, nuevos hábitos, costumbres y actitudes. Además, esta generación cuenta con un gran poder de compra y consumo en todo el mundo. En Europa, las mujeres mayores de 50 años tienen casi el 70% de las riqueza, con una previsión de crecimiento de la “silver economy” hasta 5,7 billones de euros en 2025, considerado la tercera potencia económica del mundo si fueran un país.

Según Álvarez-Basso, tenemos casi cuarenta años de vida adicionales de vida con respecto a hace cien años y la mayor parte serán saludables, en los que el concepto retiro creado en el siglo pasado ya es impensable para muchas personas. Por ello, las estructuras sociales, económicas y culturales debeb amoldarse a este cambio de paradigma.