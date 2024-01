A lo largo de los casi 1.500 kilómetros de costa de los que dispone Galicia se extienden un total de 960 arenales, en los que, según apuntó este martes la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, los operarios contratados por el Ejecutivo gallego únicamente han hallado pélets procedentes del Toconao en 62 de ellas, es decir, en el 6,45%. No obstante, tal y como apuntó Vázquez, el operativo del plan Camgal solo ha inspeccionado un total de 350 playas.

Así lo explicó la responsable del departamento de Medio Ambiente en una comparecencia en la que anunció la constitución de un comité de expertos que evaluará el impacto de los plásticos a medio y largo plazo en el mar.

Aunque la vicepresidenta segunda no dio a conocer la identidad de las personas que formarán parte del mismo, sí señaló que estarán presentes investigadores de las tres universidades gallegas, así como organizaciones de diferentes ámbitos y de carácter tanto autonómico como estatal. Así, en este comité, cuya primera reunión se celebrará esta misma semana, estarán representantes del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), del Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar), del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), del Oceanográfico de Vigo, de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma), del Parque Nacional Marítimo Terrestre y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Además, el Ejecutivo autonómico solicitó a la Federación Ecoloxista Galega el nombramiento de un científico para participar en este foro de expertos en representación de los conservacionistas gallegos.

La responsable de Medio Ambiente señaló que la Comunidad ya contaba con un comité encargado de estudiar la contaminación del medio marino; sin embargo, tras el vertido que afecta a las costas gallegas, decidió conformar uno para el estudio específico de la polución plástica. Sus funciones, detalló Vázquez, serán la elaboración de un programa de seguimiento para los efectos de la contaminación a corto, medio y largo plazo; un análisis de la ecotoxicidad de los plásticos en el ecosistema marino y la redacción de recomendaciones para prevenir por ley este tipo de vertidos.

Al operativo de vigilancia en tierra que la Xunta movilizó en la jornada de ayer con 469 personas en casi 60 arenales de una treintena de concellos se sumaron para la búsqueda marítima 2 helicópteros y 14 buques con la intención de interceptar los sacos antes de que se rompan o lleguen a la costa.

El Ejecutivo autonómico continúa defendiendo que este es el mejor método para aminorar el impacto del vertido en las costas gallegas. “El mejor operativo es el que se realiza en el mar. En los últimos días demostramos que es posible recoger sacos en el mar si realmente existe voluntad para ello”, dijo.

En este sentido, la responsable del departamento de Medio Ambiente afeó al Gobierno estatal que únicamente movilizara ayer el Helimer HS401 de Salvamento Marítimo, que a media mañana tuvo que regresar a su base en Santiago debido a las malas condiciones metereológicas.

La conselleira de Medio Ambiente señaló que entre los 99 sacos, que el Ejecutivo autonómico apunta que se han hallado en Galicia, no se encuentran los recuperados en Ribeira y que el Concello mantiene en su almacén municipal. Vázquez afeó la existencia de un “baile de números” con respecto a las bolsas localizadas en el concello barbanzano.

La borrasca Irene, que alcanzará su mayor incidencia en la comunidad durante la jornada de hoy, puede convertirse en una importante aliada del operativo puesto en marcha por la Xunta y de las brigadas ciudadanas, ya que se espera que contribuya “a alejar los pélets de la costa gallega”, señaló Ángeles Vázquez.

Reglamento europeo

Por otra parte, La portavoz del PP, Dolors Montserrat, y el eurodiputado Francisco Millán Mon presentaron ayer enmiendas a la propuesta de ‘Reglamento relativo a la prevención de las pérdidas de granza de plástico para reducir la contaminación por microplásticos’, que en estos momentos se tramita en el Parlamento Europeo, para que incluya el transporte marítimo en su ámbito de aplicación.

El texto original de la Comisión Europea es “muy limitado en el ámbito del transporte de pélets”, apuntan los populares, pues “solo incluye a los vehículos de carretera, vagones de ferrocarril o buques de navegación interior”.

Tal y como apunta el PP en un comunicado, el reciente vertido de pélets del Toconao “ha puesto de relieve la conveniencia de que el transporte marítimo” de estos materiales “sea contemplado de forma más amplia en la legislación europea”.

Para el diputado gallego Francisco Millán Mon, “es conveniente aprovechar que ahora está en tramitación este Reglamento para incluir el transporte marítimo de pélets”. “Lógicamente, esto es importante para países con una costa muy larga como la española, que hay que proteger también de este tipo de vertido”, declaró.