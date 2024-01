Entre Dago (11 años) y José Antonio (81 años) hay una diferencia de edad de siete décadas. Podrían ser perfectamente bisnieto y bisabuelo, pero no comparten genes, aunque sí una enorme afición por la lectura. Quizá la pasión del menor es más llamativa, si se tiene en cuenta la hegemonía de las pantallas en las rutinas de sus coetáneos. Pero la frase tan común de “No puedo pasar un día sin móvil”, Dago González Morales la sustituye por “No puedo pasar un solo día sin leer”, algo que certifican los 250 ejemplares que le convirtió en el 'Superdevorador' de libros en Santiago, galardón que este pequeño consigue por segunda vez consecutiva y que otorga la biblioteca pública Ánxel Casal a las personas usuarias más activas.

Ese Día de las Personas Usuarias de las Bibliotecas, que se celebra cada 11 de enero, también fue reconocido, pero en Ourense, José Antonio Misael, un vecino octogenario de la ciudad de As Burgas, y el lector que más préstamos de libros y otros documentos realizó a lo largo de 2023 en la Biblioteca Nós, donde casi es de la familia: un total de 412, más de uno de media cada día. El 'Superlector' lo fue con una notable ventaja sobre el segundo, un usuario de 51 años, que realizó 314 préstamos. Los premiados recibieron como recuerdo de este reconocimiento un grabado de Xosé Poldras, el nombramiento de socios de honor y la posibilidad de duplicar la cantidad de documentos que pueden sacar de la biblioteca, hasta un máximo de 25 libros, audiovisuales, revistas, archivos sonoros y de ordenador. Ninguno de ellos acudió al acto, aunque sí lo hicieron los tres niños 'Superlectores' de la librería pública de préstamos ourensana que registraron cifras similares a la lograda por el 'Superdevorador' de Santiago.

Aunque el hambre lectora de Dago sorprende, no tiene la piel verde, ni antenas en la nuca. Es un chaval como miles, pero un entusiasta de esa galaxia de aventuras que son los libros, en especial los ilustrados, que repuntan con sagas como Chikigato, de Dav Pilkey; One Piece, de Eiichiro Oda, Crepúsculo, de Stephenie Meyer; o El doctor Cataplasma, de Martz Schmidt, con uno de cuyos ejemplares Dago posa, tímido al inicio. Nos recibe en la citada biblioteca, su casa pero no tanto: “Prefiero leer en mi casa”, apostilla. Sereno, educado y curioso, sigue las indicaciones del fotógrafo Antonio Hernández para una foto de portada cuya preparación exige seis manos y, al ver el resultado, suelta: “¡Me encanta!”.

Dago es alumno del Colegio Internacional Montessori Compostela. “Al salir el otro día en el periódico me felicitaron en clase. La profesora de Gallego lo leyó en el periódico y la directora”, explica sobre su mención por el galardón que recibió en el Día de las Personas Usuarias de las Bibliotecas. “Al preguntar en la biblioteca, me dijeron que a primeros de diciembre Dago ya sumaba más de 250 libros prestados”, aclara Carolina Morales, periodista y orgullosa madre de Dago, usuario también del centro sociocultural del Ensanche, cuya labor ambos piropean.

Se mudaron a Santiago en 2020, desde un pueblo de Mallorca y dentro de meses harán lo propio para irse a Silleda. Allí, Dago empezará el instituto, una etapa que genera cierta incertidumbre familiar que la mamá atempera. “Es un niño muy adaptable, hace muchas amistades, tiene habilidades sociales”, puntualiza sobre quien juega al balonmano en el Ribadosar y entrena en el pabellón de Quiroga Palacios. “Es una nevera. Mi padre se queda congelado”, comenta él compartiendo una leve sonrisa cómplice con ella. Fuera de horario escolar, también acude a clases de inglés, ajedrez e informática, y aunque devora los libros ajenos, también podría crear los suyos en un futuro aún por escribir. “Me gusta dibujar e inventarme historias de acción. A veces copio dibujos de libros de Pilkey o de Los Simpson” .

Su tendencia creativa se avivó en un taller de cómics para niños impartido por Tomás Guerrero. “Le apuntamos al llegar a Galicia, nos pareció buena idea”, indica Carolina. Hoy, Dago ya tiene su primer personaje: El Hombre Naranja. “Me inventé una historia donde tiene que vencer a un científico loco, y lo hace con su fuerza y su capacidad para volar”. Adelanta que habrá más entregas. “A petición de un amigo llamado Teitur, que es de Islandia”.

Charlamos en la esquina de la planta baja de la biblioteca de Xoan XXIII convertida en paraíso de tebeos, cómics y demás volúmenes ilustrados. Sumamos la tecnología a la conversación. Dago no usa móvil ni tablet. Lee en papel pero no siempre. “También escucho audiolibros, los libros de Harry Potter, por ejemplo”. El debate se anima. “Brais sueña despierto con un móvil”, revela sobre un compañero de escuela. “Se tiró por el suelo gritando al saber que prohíben los móviles en los colegios”, añade creándonos esa cómica escena en la cabeza, como si emanara de su alma de lector infantil la magia del narrador. Volviendo al entorno tecnológico del siglo XXI, Dago también tiene latido digital. “Para la clase de José Luis, en el centro del Ensanche, tenemos que crear un videojuego. El mío es un Super Mario pixelado”.

A Dago le gusta el Minecraft pero juega mucho menos que otros chicos y chicas de su entorno y cuando cita otro videojuego propio del target infantil, pero que en vez de construir propone combatir, Carolina frunce el ceño. “También existe el Lego Fortnite”, añade Dago, cuyos padres proponen que tenga su primer móvil a los 16 años. Le preguntamos a él como reaccionaría si para entonces sus amistades ya lo tuvieran: “Habría temas de los que no podría hablar, pero, no me importaría”, responde tan tranquilo.