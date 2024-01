El primer paso de muchos más

El Congreso aprobó ayer la toma en consideración de la iniciativa impulsada por el PSOE y el PP para reformar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término 'disminuidos' para sustituirlo por 'personas con discapacidad', con el voto a favor de todos los grupos y la abstención de Vox.

Con el respaldo de 315 diputados y la abstención de los 33 de Vox, se avanza hacia la que será la primera reforma social de la Carta Magna, reclamada durante décadas por la entidades de la discapacidad, que han aplaudido desde las gradas de la Cámara Alta donde se ha celebrado el debate.

Durante el pleno, los grupos también dieron el visto bueno a la tramitación de la reforma por lectura única y sin necesidad por tanto de pasar por comisión por lo que podría ser aprobada ya el próximo jueves en el Congreso para remitirla al Senado. "Este es el camino: dialogar y acordar para mejorar la vida de los ciudadanos, entendernos en lo que es indiscutible; cumplir la Constitución y reformarla para mejorarla también", dijo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que cerró el debate en el Pleno de ayer y que agradeció el apoyo de los grupos incluido el PP.

👏 Todo el colectivo está muy contento de que por fin se haga realidad la reforma de la Constitución para dejar de llamar ‘disminuidos’ a las personas con #discapacidad. https://t.co/Ngr75P8AZJ

📸: Congreso pic.twitter.com/9sW6Tl76BJ — Comité Paralímpico Español (@Paralimpicos) 16 de enero de 2024

El capitán del Club Amfiv, que milita en la División de Honor de baloncesto en silla de ruedas, Agustín Alejos, considera que se trata de “un paso que se da en relación a las nuevas épocas, del lenguaje inclusivo”. En su caso, afirma: “Personalmente, me da un poco igual la palabra que usen, porque lo importante es lo que es cada persona individual, no la palabra en sí”; aunque afirma que “está bien que nos pongamos al día, porque disminuidos no somos”, afirma.

El paralímpico vigués añade, sin embargo, que “peores cosas se han visto”: “Yo tengo compañeros que no iban a la ‘mili’ por “inútiles”, por lo que hay que ponerse al día y creo que está bien este paso que se ha dado”.

“Lo importante es todo lo demás, no solamente la nomenclatura” Agustín Alejos - Jugador del Amfiv

Y es que está claro que el lenguaje importa. “Lo importante es lo que vaya detrás de la palabra, lo que signifique para cada persona. Hay gente a la que no le gusta que le digan que es coja; a mí me da igual, porque yo soy cojo”, matiza. En este caso, lo que valora es “que no sea una falta de respeto a la hora de referirse al colectivo”. Así que el análisis es positivo. “A ver si poco a poco no son solo éstas las reformas que se hagan en la Constitución y que se pongan de acuerdo para cosas más importantes que simplemente la de cómo referirse al colectivo. Porque lo importante es todo lo demás, todo lo que conlleva todo esto, no solamente la nomenclatura”, concluye.

“Me parece una buena noticia que, de alguna manera, que hay que celebrar”, apunta por su parte la triatleta paralímpica Susana Rodríguez Gacio, distinguida con el Premio Nacional del Deporte 2022. “Parecía que era algo tan difícil porque en tantos años tardaba tanto tiempo en llegar a un acuerdo para cambiar ese término en el artículo de la Constitución en algo que yo creo que es básico y me alegro de que los diferentes partidos políticos se hayan puesto de acuerdo por una vez en algo y a ver si de esto ellos también aprenden y lo aplican en otras cosas para el futuro, así que me parece estupendo”, concluye.

Me alegra que los partidos políticos se hayan puesto de acuerdo en algo Susana Rodríguez Gacio - Triatleta

“Ya iba siendo hora. La palabra disminuido es tan despectiva que yo creo que tenía que haber desaparecido de la Constitución hace muchísimo tiempo”, afirma el nadador paralímpico Chano Rodríguez. “Espero que vayamos mejorando no solamente en la palabra porque las palabras se quitan y se ponen, como las escaleras, son ladrillo. Aquí lo importante es cambiar la mentalidad de las personas y ahí es donde tememos que hacer más incidencia”. “Lo importante”, prosigue, “es que, en las escuelas sobre todo, la inclusión sea efectiva y sea verdadera”.

Lo importante es cambiar la mentalidad de las personas Chano Rodríguez - Nadador

Desde FADEMGA Plena inclusión Galicia consideran que se trata de una reforma “histórica” que supondrá un nuevo instrumento de protección de derechos para las personas con discapacidad. “Dignifica a todas las personas con discapacidad e incluye modificaciones importantes referidas al desarrollo de políticas y leyes, contando con las organizaciones y con las propias personas con discapacidad”, apunta su presidente, Eladio Fernández.

Comeza a reforma “histórica” do artigo 49 da Constitución, que eliminará a palabra ‘diminuido’ da Carta Magna https://t.co/DzDnKUIF33 — FADEMGA Plena inclusión Galicia (@PlenaGalicia) 16 de enero de 2024

Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena inclusión y mujer con discapacidad intelectual, también valoró la nueva redacción del artículo 49, afirmando que “es muy importante la alusión a la accesibilidad universal, un derecho clave que sirve para lograr otros muchos derechos”. Y también alude a la mención a colectivos como el de las mujeres o los menores con discapacidad, “que todavía seguimos siendo especialmente vulnerables a situaciones de discriminación y de abusos de todo tipo”.