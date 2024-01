Los operarios de la Xunta han recogido en las playas gallegas casi el doble de otros restos plásticos que de pélets: los 4.186 kilos de residuos recuperados hasta el domingo duplican la cantidad de pélets recolectados, equivalente a 92 sacos de gránulos. A razón de 25 kilos cada saco, arroja un total de 2.300 kilos de bolitas. Estas son las cuentas que ayer ofreció la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, quien defendió que el personal de la Xunta y el plan autonómico de contingencias por contaminación marina accidental (Camgal) ha actuado en esta crisis “de 10, por no decir que actuó de matrícula de honor”.

En unas declaraciones realizadas tras renovar el convenio de colaboración con la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA), la conselleira detalló que hay 63 playas afectadas en 30 ayuntamientos, y que los efectivos que trabajan en este momento son 349 opoerarios y 56 formadores de voluntarios. Hay desplegados por parte de la Xunta dos helicópteros y 12 embarcaciones, incluidos 2 remolcadores especializados en contaminación marina. A ellos se une, por parte del Estado, “un helicóptero diario desde hace tres días”, según Vázquez, que reclamó una mayor participación del Ejecutivo central. “La sociedad está cansada de que el Gobierno pida responsabilidades a la Xunta por un suceso de hace un mes en aguas que no fueron ni gallegas. Le digo a los ministerios que se pongan a trabajar, que pongan medios”, manifestó.

Exigió también que el Ejecutivo estatal se haga cargo de la gestión del pago de las labores de limpieza y que se ponga en contacto, “de una vez por todas” con el Gobierno luso y la naviera. “Alguien tiene que pagar por lo sucedido. Y en todo caso, no pueden ser los gallegos. Los gallegos son víctimas”, recalcó.

La conselleira avanzó que hoy se dará a conocer la composición del comité de expertos que evaluará los efectos del vertido, y que estará integrado por “un científico, un biólogo o un químico” de Adega y otras organizaciones ecologistas.

En cuanto al recorrido de los pélets, la conselleira volvió indicar que las corrientes –de sur a norte, llamadas “de Navidad”– los llevan al Cantábrico, aunque matizó que debe preocupar igual, ya que, lleguen o no a Galicia, “son unos plásticos más y todo lo que sea sumar es negativo para la costa”

Explicó también que ya se ha concluido el informe que trasladarán a la Fiscalía, “y que sean otros los que, de una vez por todas, digan si hay responsabilidad o no; si se hizo bien o no. Yo estoy convencida de que el personal de la Xunta y el Camgal actuó de 10, por no decir que actuó de matrícula de honor”, aseguró.

Por su parte, el presidente del CEMMA, Xabier Pin, vaticinó que este vertido de pélets “probablemente no va a tener un impacto significativo”, al ser “partículas de muy pequeño tamaño y de una densidad muy escasa”. “Los plásticos son un problema”, subrayó, a la vez que quiso “mandar un mensaje de tranquilidad sobre este vertido”. “Hay demasiados residuos de todo tipo, estos son de los menos preocupantes”, aseguró, a la vez que deseó que este incidente sirva “para concienciar sobre el problema de los plásticos” e instó a los voluntarios a recoger, además de los pélets, otros residuos, y “que llamen antes a los que trabajamos allí para que les demos los consejos. Que no se hagan las cosas peor por hacer un bien”.

En línea con la vicepresidenta segunda de la Xunta, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó en Madrid al Gobierno de “no hacer nada” en la crisis de los pélets y denunció que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “ha tardado un mes de negligencia”. Cuestionó a los líderes del PSOE y el BNG “si se creen que los gallegos son tontos”: “¿Ustedes se creen que los gallegos no sabemos distinguir entre la responsabilidad de una administración y de otra administración?”. El expresidente del Ejecutivo autonómico calificó de “broma” que se le eche la culpa a la Xunta de la llegada de pélets a las playas del Cántabrico.