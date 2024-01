La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha informado de la constitución, este martes, de un comité de expertos, con miembros de organizaciones a nivel autonómico y estatal, así como de organizaciones ecologistas, que evaluará el impacto de los plásticos a medio y largo plazo en las costas gallegas.

En una comparecencia ante los medios, la responsable autonómica ha señalado que, aunque ya existía un comité destinado a analizar la contaminación marina, no así uno específico para plásticos, que se lanza ahora tras el vertido de pélets a las costas gallegas.

Según ha detallado, las funciones del comité girarán en torno a tres ámbitos: elaborar un programa de seguimiento para los efectos de la contaminación a corto, medio y largo plazo; analizar la ecotoxicidad de los plásticos en los ecosistemas marinos; y redactar un código de buenas prácticas y la regulación necesarias para prevenir vertidos de plástico.

Además, ha avanzado que antes de acabar la semana se celebrará la primera reunión del comité, con miembros de distintos ámbitos: de las universidades públicas gallegas (Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela), del Oceanográfico de Vigo, del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), del Centro Tecnológico del Mar (Cetmar), y del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar).

Señala que también han invitado a la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) y a la Federación Ecoloxista Galega para que envíen un científico (biólogo, químico o investigador en este ámbito), así como un representante del Parque Nacional Marítimo Terrestre y otro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Por otra parte, la conselleira ha confirmado que la Xunta no ha remitido todavía a la Fiscalía el informe que le había solicitado sobre su actuación en el vertido de pélets.

La información que van a aportar, ha remarcado, es "mucho más amplia" de lo que el Ministerio Fiscal solicitaba, que se ceñía a los parques naturales. La Administración autonómica actúa así, ha defendido la conselleira, por esa "total transparencia" que buscan a la hora de determinar quiénes son los "responsables".

A este respecto, ha insistido en que no son los gallegos y en que no será la Xunta "la que tenga la última palabra" a la hora de dirimir responsabilidades. "Espero que a día de hoy esté ya cerrado para enviar", ha avanzado, remarcando que el informe es "real y documentado", con las llamadas, las conversaciones, los escritos y los análisis realizados por el Cetim en colaboración con las universidades. "Con la Fiscalía no hay opinión", ha afirmado.

Los informes aportados incluyen los análisis del Cetim, tanto el de la ficha técnica como el de los pélets en sí, que están formados en su mayoría de polietileno, pero con adictivos "que no sobrepasan las cantidades reguladas; no se consideran ni peligrosas ni tóxicas".

Ha señalado también que el Gobierno central ha solicitado muestras que "se le enviarán".

La responsable autonómica de Medio Ambiente también ha actualizado los datos del operativo de limpieza. De las 960 playas con las que cuenta la Comunidad, se han inspeccionado 350, y de esas, solo se han encontrado pélets en 62.

Hasta el momento, se han retirado 99 sacos, que representan 2.473 kg de pélets, y 5.242 kg de otros plásticos. "Duplicamos la recogida de otros plásticos en relación a los pélets", ha destacado, tras lo que se ha mostrado "convencida" de que las playas gallegas estarán "más limpias que nunca".

Además, en centros de recuperación de fauna, se han realizado 20 necropsias a ejemplares de aves procedentes de 20 zonas distintas y "ninguna tiene afección con relación al plástico, tampoco pélets".

Este martes, el operativo de vigilancia y limpieza está conformado por 469 personas que actúan en 69 playas de 30 ayuntamientos, a los que se suman los 60 formadores de carácter medioambiental para el voluntariado.

Ángeles Vázquez ha agradecido la participación de todos los gallegos voluntarios y ha pedido, "para ser más operativos", que todo aquel que alerte de la presencia de pélets en algún arenal, "se acerque" y lo compruebe, ya que pueden confundirse con conchas rotas.

En cuanto al operativo por mar y aire, ha indicado que, con medios propios de Salvamento Marítimo de la Xunta, trabajan en las labores de inspección dos helicópteros, Pesca 1 y 2, y 14 buques y embarcaciones.

También en cuanto a los medios, ha recordado que este martes el Gobierno central movilizó el avión Rosalía de Castro, aunque minutos después lo retiró por las condiciones metereológicas adversas.

"Sabéis que todos los medios activados en la planificación están sujetos a los cambios en las condiciones meteorológicas, que son un tanto adversas estos días", ha señalado.

Con todo, ha afeado que el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, se haya reunido este martes con Salvamento Marítimo "sin invitar a la Xunta". "Aunque para organizar un operativo en el que se despliega un avión cada día, tampoco es necesaria demasiada coordinación. Pero sí que nos hubiese gustado estar presentes para hacer todas esas preguntas que no tienen respuesta a día de hoy", ha censurado.

"Insistimos en que el mejor operativo es el que se realiza en el mar. Cada saco de pélets que se recoge, es un millón y medio de partículas menos en la costa. Venimos demostrando estos días que es posible hacerlo, pero hay que empeñarse", ha recalcado.

En cuanto a las predicciones meteorológicas, ha comentado que desde este lunes y durante todo el martes, Galicia estará bajo la influencia de la borrasca Irene, "que podría contribuir a dispersar los pélets y alejarlos de la costa gallega". El jueves, ha puntualizado, será una jornada de transición donde puede cambiar el viento a componente norte.

Baile de cifras en Ribeira

A preguntas de los medios, la responsable del departamento de Medio Ambiente ha reconocido que hay un "caos" con las cifras de pélets recogidos en el ayuntamiento de Ribeira. Ha matizado que lo contabilizado por el municipio se suma al operativo que psuo en marcha la Xunta.

"Es cierto que hay un baile de números en el caso de Ribeira. Estamos espeando a que nos den informacion detallada. En todo caso, no coincide lo que salió en los medios con lo que trasladan a la Subdirecion de residuos", ha explicado.

Por el momento, ha continuado, se están apilando los residuos hasta que se decida cómo proceder. "Hay que decidir que se lo que se hace. Porque la Xunta no puede coger una empresa a su antojo y trasladarle los pélets", ha comentado.