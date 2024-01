Coto a la venta ilegal de mascotas

Caniche rojo toy, 1.800 euros; chihuahuas cachorros, desde 600 euros; bulldog francés, hasta 900 euros... Son muchos los anuncios que se pueden encontrar todavía en la red para vender cachorros, aunque la nueva Ley de Bienestar Animal quiera poner fin a esto. Tras su aprobación, perros, gatos y hurones solo podrán ser adquiridos a través de criadores registrados (o en tiendas hasta el 29 de septiembre de 2024).

También se prohíbe la venta directa de cualquier tipo de animal de compañía a través de internet, portales web o cualquier medio o aplicación telemáticos, pese a que también haga mención a los anuncios que se puedan poner al respecto: “Para el anuncio de animales a través de medios de comunicación, revistas, publicaciones asimilables y demás sistemas de difusión, como internet, deberá incluirse obligatoriamente en el anuncio el número de registro de criador o el núcleo zoológico del establecimiento de venta, así como el número de identificación del animal en su caso. Las plataformas verificarán la veracidad de los datos consignados por el vendedor”.

Así que proliferan todavía multitud de anuncios online, o incluso a través de grupos de WhatsApp, que siguen ofertando cachorros. Mientras que los criadores autorizados rechazan las prácticas ilegales de venta y cría, animalistas y asociaciones ponen el foco en la adopción en un momento en el que las perreras y las protectoras están al límite. Dicha adopción de animales de compañía siempre va a poder realizarse en centros públicos de protección animal, entidades protectoras que los albergan o en tiendas que colaboran con dichas entidades.

“Es una elección muy personal”, apunta Sandra Rey, del centro de cría y adiestramiento de Can de Palleiro Carmacan. “Los perros de raza tienen la ventaja de que sabes qué tamaño van a tener, puedes hacerte una idea del tipo de salud que tendrá, de su carácter, su temperamento..., puedes prevenir ciertas cosas; pero la adopción también es una muy buena idea”, añade, al tiempo que matiza que “nunca recomendaría adoptar en lugar de comprar por un tema económico, porque mantener un perro a largo plazo es costoso”: “Si realmente nuestro corazón nos dice que queremos adoptar, perfecto; pero si tenemos unas necesidades de una raza en concreto, ya que es muy importante elegir el perro que se adecúe a nuestro estilo de vida, podemos optar por comprar un perro específico”, sostiene.

Ante el elevado número de abandonos, Rey afirma que “el problema con los animales son las modas”. “Yo hice mucho activismo animal y estuve colaborando con protectoras y he visto los dos mundos”: “Si nos damos una vuelta por perreras y protectoras, la mayoría de los perros abandonados son despojos de caza, y digo despojos porque así los consideran los cazadores. También hay muchos perros mestizos porque sus dueños quieren tener un cachorro de su perra y al resto no sabe dónde meterlos”. Y lanza una reflexión: “Una persona que invierte más de 1.000 euros en un perro raramente lo va a abandonar. Ahora, a veces ocurre, sobre todo cuando la compra está basada en un capricho y si no hay una reflexión pensando en qué tipo de perro queremos tener y por qué, no solo porque sea más bonito o más feo”.

En su caso, además de tener licencia de cría, también son un centro de adiestramiento. A ellos los requisitos de la nueva ley no les ha afectado demasiado porque ya poseen desde hace años el núcleo zoológico y la licencia. “Son muchas las normas que deben cumplir para realizar la actividad. “Todo está medido al milímetro, el tamaño de las instalaciones, la zona de cuarentena, la de cría, las medidas de higiene....”.

“No es competencia, sino un problema que nos afecta a todos” Carmacan

La cría y comercialización ilegal es un tema que les preocupa, no por ser competencia, aunque sí por “el futuro de la raza”. “Para criar perros hay que tener unos conocimientos y hay que cumplir una serie de requisitos para que estén saludables física y mentalmente. Nosotros cuidamos mucho el carácter y la socialización de nuestros perros y lo preocupante es esa gente que se dedica a la cría sin conocimiento y en malas condiciones. No lo consideramos una competencia, sino un problema que nos puede afectar a todos”, reflexiona. “Por desgracia, el criador profesional tiene fama de criador de bulto, de cría masiva, cuando eso no es así en absoluto”, dice. “Tenemos un libro de registro donde se lleva a cabo todo el control, hay un seguimiento veterinario para vacunarlos, desparasitarlos... Hay un control bastante importante por parte de la administración en este sentido”, sostiene.

Su consejo, a la hora de adquirir un cachorro, es el de “preouparse de que el lugar donde lo vamos a adquirir cumpla con lo que establece la ley y controlar muy bien las condiciones en las que están los padres y los cachorros”. Los suyos, por ejemplo, “viven en libertad todo el año, hacemos socialización temprana, siguen una dieta natural y con pienso de calidad...”. Incluso llegan a descartar potenciales clientes: “Tiene que haber siempre un feeling entre la persona que quiere un cachorro y quien lo entrega”.

“El problema de las perreras llenas es que hay que ser responsables” Criadero López

Algo parecido pasa en el Criadero López, también con licencia en vigor. “El problema es que, si no se cría, en unos años van a desaparecer muchas razas”, opina su responsable. “Alguien tiene que criar, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad, que la Xunta también te lo exige, no le dan a cualquiera la autorización para que críe”, sostiene: “Hay que criarlos como ellos se merecen, no como si fueran conejos, nosotros los tratamos con mucho amor y casi todos los perros que criamos van para hacer alguna buena misión, como, por ejemplo, para acompañar a gente con depresión o con problemas de salud mental”, destaca. “Yo lo que quiero es que al perro lo conviertan en parte de su familia y que lo traten como lo tienen que tratar”, dice. “El problema de las perreras llenas es que hay que ser responsables. Yo soy de los que recomiendo siempre antes de venderle un cachorro a alguien, porque no vale cualquier perro para todo el mundo”.

En su caso, apuestan por “un trato cercano” con la gente. “Yo no envío perros a ningún sitio. Ya ha venido gente desde Madrid o Valladolid, porque quiero que la gente venga, vea a los padres del cachorro, me vean a mí. Es mi política”, dice su responsable.

“Cada cierto tiempo salen noticias de operaciones policiales donde una persona se compra un perro, se gasta mil y pico euros, y no le llega. Es el problema de comprar en internet seres vivos, como si fueran juguetes”

Desde la Fundación Franz Weber han llegado a denunciar cientos de publicidades que se hacían en redes sociales o en portales de intercambio o venta de segunda mano porque “la gente colocaba el anuncio de venta de perros o gatos sin ningún tipo de información al respecto”, subraya su responsable de comunicación Rubén Pérez. Ejercer dicha actividad comercial con animales requiere cumplir una serie de requisitos, como la obtención de un número específico del Rexistro Galego de Núcleos Zoolóxicos. Ahora, con la nueva ley estatal, la venta se tiene que hacer a través de criadores autorizados, aunque Pérez sostiene que “siguen apareciendo anuncios en páginas web, en redes sociales o en grupos de WhatsApp en los que sospechamos que no se cumple ningún requisito de los que exige ni la red autonómica ni la estatal”. La estafa es otro de los riesgos a los que se expone alguien que responde a estos anuncios: “Cada cierto tiempo salen noticias de operaciones policiales donde una persona se compra un perro, se gasta mil y pico euros, y no le llega. Es el problema de comprar en internet seres vivos, como si fueran juguetes”.

Otro aspecto importante es que “con las condiciones de transporte que impone la ley estatal hay empresas que habitualmente hacían este servicio y que ya no lo van a hacer”. En estas fechas, además, “hay protectoras que no dan animales en adopción porque sospechan que tiene esa finalidad de servir como regalo para un tercero”, pero, en general, “el abandono sigue subiendo”. “No hay campañas institucionales para fomentar la adopción como ese gesto solidario y comprometido que es y, además, la compa-venta sigue funcionado”.

Encarna Carretero, responsable de comunicación de ANDA apunta que “por estas fechas siempre lanzamos el mensaje de que los animales no son juguetes y que no hay que regalar animales”. “Un animal es un ser vivo y es una responsabilidad que adquieres para toda la vida”, apunta. “Hay que tener en cuenta que los animales son parte de la familia, no simples mercancías a las que descartar cuando nos cansamos de ellas”.

“Préstame tu perrito”, una iniciativa contra el abandono

La plataforma “Préstame tu perrito”, que cuenta con 950.000 miembros en Europa, 70.000 de ellos en España, ha puesto en marcha una iniciativa para luchar contra el abandono de mascotas. Según una encuesta interna, el 80% de sus miembros cree que la plataforma está activamente reduciendo los casos de abandono.

“Préstame tu perrito” es una comunidad de amantes de los perros, cuyo objetivo es conectar a propietarios de perros con voluntarios dispuestos a cuidar de ellos durante paseos, fines de semana, vacaciones o la jornada laboral. Se trata de la primera plataforma de paseos voluntarios de perros con un enfoque solidario que en Galicia cuenta ya con 193 usuarios en Vigo (de los que 160 son voluntarios y 33 son dueños de perros) y con 181 en A Coruña (en una proporción de 149 voluntarios y 32 dueños).

Gracias a la iniciativa, estos perros encuentran “hogares llenos de afecto y atención, demostrando que la solidaridad puede marcar una diferencia significativa en la vida de nuestros amigos peludos”, comparte Andrea Milà, portavoz de la plataforma en España.

El último estudio de la Fundación Affinity en 2023, revela que más de 288.000 perros y gatos fueron recogidos por protectoras en España en 2022. En esta encrucijada, la nueva Ley de Bienestar Animal de 2023, impone multas por dejar solo a tu perro más de 24 horas. Con esta alternativa, muchas persona encuentran un “respaldo adicional”, ya sea cuando están trabajando o en vacaciones.

Los propietarios no recompensan económicamente a los voluntarios, sino que les brindan la oportunidad de compartir la vida de sus perros, con la expectativa de que los dueños se encarguen de proporcionar comida y todo lo necesario para asegurar el bienestar de sus mascotas. En cuanto a la seguridad, todos los perfiles están rigurosamente verificados, y los usuarios premium tienen acceso a un seguro de daños, un seguro para mascotas y asistencia veterinaria las 24 horas del día.