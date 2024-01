El catedrático de Psicología José María Ruiz-Vargas habló ayer en el Club FARO habla sobre los misterios y certezas de la memoria, en una charla que llevaba por título “La memoria y la vida. Recuerdos y olvidos desde la infancia y la vejez”. Su intervención estuvo presentada por el psiquiatra y psicoterapeuta José Luis Fernández Sastre.

“La memoria y la vida son inseparables y entre ellas se trenza una simbiosis perfecta”. Es la idea central que atraviesa su libro La memoria y la vida: “Son precisamente los recuerdos que vamos construyendo los que nos hacen saber quiénes somos, por qué somos como somos y gracias a los cuales se establece una continuidad en lo que es nuestra vida”.

“La memoria es algo tan fundamental en la vida de los humanos porque si perdemos la memoria no somos nadie”, afirma. Y, en este punto, habló sobre la amnesia psicógena (provocada generalmente por situaciones de altísimo estrés). “Lo más grave de todo, es que se da cuenta de que no sabe quién es”, afirma. “Han perdido todo su pasado personal, la memoria autobiográfica”, prosigue. “Cuando se pierde la memoria, la persona pierde la identidad”.

“Si viviésemos en un mundo absolutamente invariable, no necesitaríamos memoria, pero como vivimos en un mundo extremadamente cambiante, gracias a la memoria, que es una adaptación evolutiva, sobrevivimos”, expone.

Tras explicar los diferentes tipos de memoria (“disponemos de diferentes sistemas cerebrales de memoria, cada uno de ellos especializado en un tipo de información”), indicó que “es importante saber que hay distintos sistemas de memoria, porque cuando el cerebro sufre daños, puede ir afectando a unos sistemas y no a otros”.

Así, hizo referencia también a “la memoria procedimental”, que se refiere a todo lo que hemos aprendido “gracias a la práctica”; y la “memoria de los recuerdos”, “la más propiamente humana”. “Es la memoria de las experiencias personales, la memoria autobiográfica o personal, que nos define como personas y gracias a la que emerge nuestra identidad”.

Tras apuntar también que “en la memoria todo se mantiene, nada se pierde”, apunta que “lo que la memoria guarda no se borra jamás, lo que no quiere decir que todo lo que entra por nuestros sentidos se quede ahí para siempre. No toda la información que le llega al cerebro se va a convertir en huellas de memoria”: “El cerebro es sabio, es el sistema de procesamiento de información más eficaz conocido”.

Tras explicar cómo se crean los recuerdos y se consolidan durante los ciclos del sueño, apunta que “cuando la información se ha consolidado ya se convierte en huellas de memoria, pero hasta que no la recuperemos o evoquemos no se puede decir que hay un recuerdo”. “Una vez que uno ha sido capaz de recordar algo de su pasado y luego no lo recuerda, entonces se puede hablar de olvido, pero no implica nunca un borrado de memoria, la mayor parte de las veces son fallos de recuperación”, afirma.

“Ningún recuerdo está en un lugar concreto del cerebro”, asegura, al tiempo que afirma, antes de explicar el fenómeno de la amnesia infantil, para añadir que “mi memoria no guarda lo que ocurrió sino lo que estoy experimentando en ese momento”, aunque puntualiza que “lo esencial del acontecimiento que vivimos no se altera, lo que va cambiando son los detalles”.

El último capítulo de La memoria y la vida está dedicado a cómo afecta el envejecimiento al cerebro: “El envejecimiento como tal no afecta a la memoria autobiográfica”. Y habla de mecanismos, que son los que determinan la resiliencia cerebral, a los que se ha llamado “reserva” (para la que se ha demostrado que hay factores que aumentan su capital: nivel de estudios, profesión, ejercicio físico –gracias a la osteocalcina–, dieta o estilo de vida en general)”. “La vejez no es el factor que determina el deterioro de la memoria, no obstante hay dos memorias que son especialmente vulnerables al envejecimientos, que son la memoria a corto plazo o memoria operativa”. “Lo que está fallando en las personas son fallos de atención, no de memoria” y es algo que está relacionado con la “atrofia frontal”.

El olvido, el gran enemigo de la supervivencia

Catedrático emérito de Psicología de la Memoria en la Universidad Autónoma de Madrid, donde imparte esa materia y otras afines desde 1974, José María Ruiz-Vargas ha centrado su labor investigadora en saber cómo funciona la memoria en personas con y sin alteraciones neuropsicológicas. Ha publicado diversos trabajos científicos y estudios especializados en la memoria, como Psicología de la memoria, La memoria humana. Función y estructura y Manual de psicología de la memoria. Su último libro, La memoria y la vida (editorial Debate) es un ensayo clave para entender la perfecta simbiosis que se trenza entre los recuerdos y las experiencias vitales.

“Lo que la memoria guarda no se pierde jamás, el olvido no es más que una ausencia, muchas veces inoportuna, un eclipse parcial que oculta temporalmente lo que estorba a la memoria, pero no borra nada: si lo hiciera, el olvido sería el gran enemigo de la supervivencia”, afirma en su última obra.

Porque, teniendo en cuenta que somos lo que recordamos, ¿cómo saber si la memoria es fiable?, si se ajustan los recuerdos al pasado o son una invención de la memoria, o por qué no tenemos recuerdos de nuestros primeros años. ¿Hay recuerdos falsos?, ¿es posible recordar hechos que nunca ocurrieron?, ¿por qué se olvidan tantas cosas?

Con este libro, escrito en un tono riguroso pero divulgativo, el autor quiere ofrecer un texto que ayudara a las personas a comprender el funcionamiento de la memoria en la vida real, no solo en el laboratorio.