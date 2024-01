La vicepresidenta primera y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, cargó esta mañana contra el Gobierno al que responsabiliza de la llegada de pélets que están contaminando las playas gallegas. Según esgrime, la Xunta está “para ayudar y minimizar” el vertido, pero es el Gobierno central “quien tiene que dar las primeras respuestas”.

Durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Parlamento Vázquez explicó que el Gobierno tiene las competencias “exclusivas” cuando se trata de vertidos en el mar. Por su parte, defendió la gestión de la Xunta: “actuamos con total diligencia desde el minuto cero”.

Eso sí reconoció que pudo “haber fallos” pero “más del otro lado que por la Xunta, que comunica a quien tiene la responsabilidad que es el Gobierno”.

La conselleira insiste en que no tuvo conocimiento del vertido hasta el 3 de enero, aunque reconoció que se recibieron con anterioridad tres avisos al 112. La conselleira justificó que se reciben 1.500 avisos al año sobre vertidos y que, en este caso, se informó al Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra que respondió, en un primer momento, “que no iba a hacer nada” y en una segunda comunicación que estaban pendientes de confirmar si esos pélets procedían del buque Toconao que había perdido unos contenedores en alta mar frente a Viana do Castelo.

Vázquez dejó claro que esta crisis “no es un nuevo Prestige” y exigió al Gobierno que despliegue con rapidez todos los medios necesarios para recoger las granzas en el mar antes de que llegaran a la playa. Reclama también al Estado que active los planes estatales de emergencia como el Plan Marítimo Nacional y el Plan de Ribera.

La Xunta, por su parte, creará un comité de expertos que se encargue de supervisar todas las medidas necesarias para proteger el ecosistema y analice los daños que se deben reclamar a la aseguradora.

Desde la oposición la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acusó a la Xunta de repetir el “protocolo del Prestige”: “ocultación, minimizar el vertido, mentir y echar balones fuera”. La líder nacional del Bloque consideró que los medios dispuestos por la Xunta para limpiar las playas son “insuficientes” y criticó su “incompetencia” en esta crisis.

Mientras, el diputado socialista Julio Torrado pidió la dimisión o el cese de la vicepresidenta primera y conselleira de Medio Ambiente, además del titular de Mar, Alfonso Villares. “Ustedes no son culpables, claro que no, pero son responsables y mienten con mucha profesionalidad”, denunció. El parlamentario del PSdeG cree que la Xunta “no es un gobierno, es una caricatura, un meme”.