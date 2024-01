#Galicia baixo cero🥶



⚠️Xeadas no interior.

🔹Influencia anticiclónica☀️

🔹Entrada de nubes de tipo medio-alto⛅️

🔹Néboas no interior🌫️

🔹Situación tranquila no mar🟢

🔹Vento de compoñente leste.#FelizFinde pic.twitter.com/daRTGX4Klw