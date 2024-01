Las playas gallegas se han convertido estos días en noticia por la llegada de miles de pellets de plástico procedentes de uno de los seis contenedores que perdió el buque Toconao el 8 de diciembre unos 80 kilómetros al oeste de Viana do Castelo, en aguas portuguesas.

La Fiscalía ya ha advertido de los "indicios de toxicidad" de estas pequeñas bolas plásticas, ya que "no son biodegradables" y "no pueden eliminarse". Por ese motivo voluntarios, trabajadores de ayuntamientos y ecologistas trabajan sin descanso, limpiando las playas y el mar. Una difícil tarea para la que no existe un mecanismo reconocido, por lo que cada uno se presenta en las playas con los instrumentos o herramientas que considera más oportunos para su labor.

Escobas y recogedores, cubos, bolsas... durante estos días se ha visto de todo en las playas gallegas para intentar eliminar los pellets de los arenales, pero hay un truco que ha causado sensación en TikTok y que puede hacer esta práctica mucho más sencilla.

El surfero Guillermo Carracedo, ha encontrado un remedio en Decathlon. Ha descubierto que las bolsas del Decathlon en las que se encuentran las aletas de buceo son perfectas para la limpieza tanto por su tamaño como por sus propiedades.

"Esta es la técnica para limpiar los pellets, la hemos descubierto en casa". En las imágenes se muestra cómo otros dos jóvenes introducen en la bolsa arena mezclada con pellets y, al sacudir el saco, la arena sale de la red, mientras que los pellets permanecen dentro. Una opción muy favorable porque ayuda a limpiar sin que se pierdan elementos propios de la playa.