En el maletero del coche no pueden viajar niños. Pero tampoco adultos. ¿Obvio? No para todos los conductores. Situaciones surrealistas como la detectada por la Policía Local de Vigo demuestran que todavía queda trabajo de concienciación. Siete menores en un coche sin silla infantil alguna y dos de ellos de 3 y 4 años viajando en el maletero, son un ejemplo. Probablemente, puntual; pero lamentablemente, real.

Un pequeño error, una mala elección por ahorrarse unos euros, un descuido por las prisas para arañar un puñado de segundos... Algunas nimiedades como estas pueden llegar a marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un hijo a la hora de elegir e instalar los Sistemas de Retención Infantil (SRI) en el coche. La seguridad infantil (como otros muchos campos) está entre las principales preocupaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT). Una materia en la que insiste y trabaja constantemente para concienciar a la población de su importancia.

Las lesiones por accidente de tráfico son, según datos que maneja la DGT, la primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años en el mundo. En España la tasa baja... y mucho. Con 5 fallecidos por millón de 0 a 14 años, está entre los cinco países de la Unión Europea con menor mortalidad. Los Sistemas de Retención Infantil son la clave y marcan la diferencia. No solo a la hora de que una herida sea leve y no grave; sino también de que el niño siga con vida o la pierda. La Ley en España obliga a usar el SRI y a que los menores de edad viajen en los asientos traseros hasta cumplir una serie de requisitos. Y, por supuesto, el maletero no se puede utilizar para transportar personas.

El departamento de Educación Vial de la Policía Local de Vigo imparte cursos a cientos de padres y madres cada año

En ciudades como Vigo, por ejemplo, la Policía Local tiene un departamento específico de Seguridad Vial que imparte clases y cursos sobre SRI a decenas de padres y madres cada año con el objetivo de minimizar los riesgos de daños graves en menores en caso de accidente.

¿Cuáles son las reglas de oro que fija la DGT?

Y, aunque sobre el campo de la seguridad y los Sistemas de Retención Infantil hay mucha información, la Dirección General de Tráfico marca varias reglas de oro indispensables para garantizar la máxima seguridad de niños y niñas cuando viajan en el coche:

Utiliza siempre los sistemas de retención, desde el embarazo, desde su primer viaje en coche a la salida del hospital y hasta que el niño mida al menos 135 cm, aunque es aconsejable que hasta 150 cm utilice silla con respaldo antes de pasar a hacer uso del cinturón. Coloca la silla el mayor tiempo posible en sentido contrario a la marcha. Utiliza siempre el Sistema de Retención Infantil adecuado a la altura y peso del niño. Asegúrate que la silla está bien anclada al vehículo y que el niño va bien colocado y sujeto. Vigila los trayectos cortos. Es donde hay un mayor número de accidentes y errores de colocación. Da ejemplo, ponte siempre el cinturón de seguridad.

¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en los niños?

Según los informes de la Dirección General de Tráfico, los daños más frecuentes en menores cuando viajan en coche son:

Hasta los 2 años:

De cuello. Generadas por el tamaño de la cabeza y la fragilidad de la columna vertebral.

Entre 2 y 4 años:

De cabeza. Debido a que las vértebras no son suficientemente fuertes para soportar las desaceleraciones bruscas.

De 4 a 10 años:

De abdomen. Tienen mayor riesgo de sufrir hemorragias internas o lesión abdominal, ya que los órganos no están suficientemente fijados a su estructura abdominal.

¿Cuándo pueden viajar los niños en el asiento delantero del coche?

¿Hasta cuándo deben viajar los niños en sistemas de retención infantil y en los asientos traseros?



¿Cuándo es recomendable que viajen en sentido contrario?



Las respuestas a estas preguntas, en este vídeo📽️⤵️.#ÁtaleALaVida pic.twitter.com/xcP2vQ7OoH — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 16 de diciembre de 2021

Todos los niños deben viajar con una silla infantil homologada en los asientos traseros del coche hasta que su altura supere los 1,35 metros (en torno a los 10 años, aunque la edad no se tiene en cuenta). Pero hay tres excepciones en los que sí podrían viajar en el asiento del copiloto: