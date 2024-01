El Fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha advertido en un decreto emitido este lunes de que los pellets de plástico vertidos en la costa gallega el pasado 8 de diciembre presentan "indicios de toxicidad", "no son biodegradables" y "no pueden eliminarse". Dicho decreto contradice al Gobierno autonómico que ha descartado elevar al nivel 2 la fase de emergencia por contaminación marina por el vertido de pellets en la costa gallega y pide que se hagan recogidas "de manera ordenada". La titular de Medio Ambiente declaraba este lunes que las pequeñas bolas de plásticos "no son tóxicas ni peligrosas" pero "es plástico y hay que quitarlo de los arenales".

La Fiscalía abre diligencias por la marea de 26 toneladas de pellets de plástico en Galicia En el documento, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal Vercher manifiesta su decisión de investigar el vertido que el pasado 8 de diciembre se produjo en las aguas de Portugal, y que en los últimos días ha llenado las playas gallegas de pequeñas bolas de plástico, que se han expandido también al litoral asturiano. El navío mercante, según el representante de la armadora del barco, la multinacional danesa Maersk, transportaba en total "1.050 sacos de pellets, de 25 kilos cada uno". Estos materiales, confirma el fiscal de medioambiente, se utilizan para fabricar productos de plástico, y "contribuyen a la contaminación por microplásticos", motivo por el cual su eliminación constituye un objetivo de la Unión Europea. Marineros de Vigo crean una red de vigilancia El buque Toconao, con bandera de Liberia, desprendió seis contenedores a 40 millas náuticas de la costa lusa, a la altura de Viana do Castelo, un municipio a unos 20 kilómetros de la frontera con Galicia, y en uno de estos contenedores portaba 26,3 toneladas de pellets de plástico, según informó este lunes la Delegación del Gobierno en Galicia. En su escrito, el fiscal hace referencia asimismo a otra polémica en torno al vertido de estos plásticos en Tarragona, y recuerda que el artículo 325 del Código Penal, que regula el delito ecológico, contempla "penas de prisión de seis meses a dos años, multa de 10 a 14 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años".