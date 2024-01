La Unidad Especializada en Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias de investigación sobre el vertido de pellets en las costas gallegas. En este sentido, precisan que esta unidad ya abrió expediente de seguimiento de la situación el día 4 de enero.

El barco “Toconao”, de la armadora Maersk, informó, según la Delegación del Gobierno, que el contenedor perdido hace un mes frente a aguas lusas transportaba “1.050 sacos de pellets, de 25 kilos cada uno”, es decir, un total de 26.250 kilos de las pequeñas bolitas de plástico. Lo que se no se sabe cuántos de esos kilos han llegado a las playas gallegas, pues parte han quedado en el mar y otra puede haber arribado en el litoral luso o cántabro y asturiano.

El barco “Toconao· también perdió otros cinco contenedores que, según informó la Delegación del Gobierno en Galicia, llevaban “pasta de tomate, neumáticos, barras de aluminio y rollos de papel film”.

La empresa polaca Bedeko Europe, fabricante de los sacos de pellets , atribuye la responsabilidad del vertido a la naviera Maesk y se desvincula de la propiedad de las bolsas, la cual atribuye a una empresa india.

“El propietario es un fabricante indio, y la responsabilidad por la pérdida de muchos contenedores en el mar, incluido uno con gránulos, recae en la empresa de transporte Maersk, que realizó este transporte con seguro completo para tales eventos”, declara la directora de logística de la corporación polaca, Urszula Hass. “Quisiéramos enfatizar que, a pesar de que el nombre de nuestra empresa aparece en las bolsas encontradas, no somos sus propietarios y no asumimos responsabilidad por el daño resultante”, añade.

Marineros de Vigo crean una red de vigilancia

La Cofradía de Pescadores de Vigo ha iniciado un protolo de vigilancia entre los marineros del pósito con el fin de que faciliten información sobre el avistamiento de pellets en la zona. Según comunicaron fuentes de la Cofradía, les han pedido que saquen fotos e indiquen el lugar o lugares donde se encuentran. Asimismo, les han facilitado instrucciones sobre qué hacer si se encuentran con un saco de pellets. Las mismas fuentes señalan que están “en contacto” con gente del voluntariado para comunicar posibles hallazgos. Desde la cofradía viguesa y desde la de San Xoán de Redondela, indicaron que de momento los marineros no han localizado los pellets en la zona sur de la ría de Vigo; tampoco en Cíes. No obstante, apuntaron que “son días de mucho mar lo que puede dificultar la visualización” de estas unidades. Por su parte, el Concello de Vigo anunció ayer que los servicios municipales están realizando varias inspecciones a diario “sin que se detectara presencia mínimamente significativa de este material en los arenales de la ciudad”. No obstante, el Gobierno local está buscando grandes tamizadoras para eliminar de manera eficiente estos residuos. De momento, aconseja, a los ciudadanos que en caso de recoger material lo hagan con guantes y lo depositen en el contenedor verde.