El juego de mesa disfruta de su bum en Galicia

Una de las principales colecciones privadas de juegos de mesa en España se localiza en Vigo. Es la que albergan Ramón Vilas y Nuria Domínguez, las almas que impulsan el local de juegos Cheyenne que ha acuñado una broma para sus fans: “Cuando alguien entra y pide el Monopoly, decimos de broma ‘El Monopoly no es un juego’”.

Cheyenne es uno de los pocos locales de juegos de mesa en España que se dedica a ofrecer su espacio para partidas pero que no vende juegos.

“Probamos el modelo de asociación en su tiempo pero no funcionó muy bien. Los juegos son nuestros; el local lo tenemos alquilado y la gente viene sola o con su grupo. Nosotros le explicamos las normas del juego que quieran. Ahora tenemos unos 1.780”, explica Ramón Vilas.

Una cuota por día y persona

La cuota fija por entrar es de cinco euros por persona y día menos los fines de semana cuando sube a siete independientemente de las horas o juegos que se elijan.

El proyecto nació con la idea de que la gente conociese los juegos de mesa “porque parecía que iban a desaparecer. Pero después tuvo un resurgimiento basado en las campañas de mecenazgo para ahora vivir un bum”, señala Ramón, conocido también por Cheyenne, una persona a la que llamaban ‘indio’ tiempo atrás y que acuñó para sí un nombre que estrecha la mano a los nativos de Norteamérica.

Uno de los ‘fans’ del local es el vigués Alexandre, de 29 años de edad, y que lleva siguiendo los pasos de Cheyenne durante los últimos ocho ejercicios. “El local de Ramón es único en Galicia. Hasta baja gente de Compostela o del sur de Lugo aquí. También vienen de Ourense. Es un referente y es una suerte poder tenerlo en Vigo porque alberga la segunda colección privada más grande de juegos de mesa de España”, resalta el joven.

En dicha colección se pueden encontrar juegos de finales de los años 70 hasta ahora, varias décadas en las que el sector ha ido subiendo y bajando su propia carretera de montañas.

Hasta 12.000 juegos nuevos al año

“Hubo un bum a raíz de los sistemas de crowdfunding. Hemos salido del Trivial y Monopoly, de los juegos que proponían las editoriales, para tener una oferta increíble. En el año 2000, no llegaban en España a 2.000 juegos de mesa nuevos publicados. Hace dos años se publicaron 12.000 títulos. A nosotros, ya no nos da tiempo a asimilar todo lo que hay. Es prácticamente imposible”, reconoce Ramón.

No obstante, el acierto de Cheyenne no se reduce solo a la oferta. “La relación con los clientes es entrañable; se sienten como en casa. La filosofía no es tanto jugar como echarte unas risas y olvidarte de los problemas”, defiende Vilas.

"Sentirse como en casa"

Alexandre –cuyos juegos predilectos son Tapestry, Columna de Fuego o K2– lo corrobora: “Te sientes como en casa; forjamos una amistad y Ramón es muy acogedor. Es una forma de interactuar con otras personas y de seguir siendo niños. Es un vicio muy sano”.

Jenny, también viguesa y de 37 años, coincide en que “da igual ir sola o con gente, allí siempre juegas”. “Creas una pequeña familia, conoces gente con el tú a tú de toda la vida sin tanto móvil”, añade una joven que empezó a acudir a Cheyenne hace un año.

La cifra de personas que pueden pasar a diario por este local varía. “Aunque lo intentamos analizar no sabemos por qué hay días que esperamos a mucha gente porque llueve y no viene nadie. En otras jornadas, parece que no va a venir ni una persona y se llena. Es muy variable. Lo que podemos decir es que un viernes o sábado está bastante lleno con unas 150 personas a la semana más o menos. En el local, caben 37 personas en 135 metros en los que se incluye una zona para comer”, detalla Vilas.

La mujer, cada vez con mayor presencia

Las partidas se pueden jugar de miércoles a domingo de 18.00 a 22.30 horas mientras que los viernes y sábados se amplía de cinco de la tarde a dos de la mañana.

El auge de los juegos de mesa en estos últimos años –con títulos incluso en gallego y con diferentes propuestas– ha traído con ellos un cambio: una mayor presencia de la mujer. “Antes era algo más masculino pero ahora el 60% son hombres y el 40% mujeres. “Hasta hace poco era más una cosa de chicos que de chicas. Ahora, por suerte está cambiando y llegan grupos donde la jugona es la chica. Hace diez años eso sería sorprendente”, apunta Vilas quien detalla que los juegos básicos más elegidos son “Aventureros al tren”, “Sagrada”, “Azul”, pero que los profesionales optan por otros de larga duración como “Scarface”, “Memesis”, “Euro” (gestión de recursos y colocación de trabajadores).

Rol y Magic

Donde prácticamente no entra Cheyenne es en los juegos de rol en los que se ha especializado la Asociación Xuvenil Cancerbero, también con sede en Vigo, y que aunque posee página en Facebook en los últimos tiempos está más activa en la red social Discord.

Con esta app pueden hablar a nivel individual o grupo, enviar mensajes directos, hacer videollamadas, participar en chats de voz e incluso compartir las pantallas de sus dispositivos.

Tiendas donde poder jugar

Otro fenómeno en auge ligadosa los juegos de mesa son las tiendas que los venden y donde al mismo tiempo se puede jugar. En el caso de Vigo nos encontramos con Only Cards o Mazinger donde se presta atención principalmente al juego Magic, un juego superventas de cartas coleccionables. “Son sobres sorpresa que vas comprando. Tú eres un mago y el que juega contra ti es otro mago”, señala Ramón.

Otro lugar de encuentro de los jugadores de juegos de mesa es Instagram en cuentas como la de esbozosxc que realiza demostraciones de juegos o da cuenta de la celebración de torneos.

En Vigo, Custometer se alza como tienda y espacio de juegos, principalmente de Warhammer e Infinity; y en Compostela Alita también es tienda y asociación.