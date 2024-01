El estilo vigués cruza el charco

El barbero vigués Pablo García Sanmartín será el único gallego que participará en el prestigioso evento internacional “Barbermind, transforma tu mente”, que se celebará los días 25 y 26 de febrero en la localidad argentina de Corral de Bustos (Córdoba).

El vigués, con casi 15 años de experiencia en los que acumula reconocimientos internacionales y que en 2017 fue elegido como el mejor barbero revelación, compartirá su participación en este evento junto a reconocidos barberos internacionales como Lea González, que hablará en el evento sobre cómo pudo “romper su zona de confort y codearse con los más grandes de la industria mundial”, tal y como reza la página web del evento, que ofrece “dos días en Córdoba para aprender las estrategias y tácticas que los grandes referentes utilizan para destacarse en la industria de la barbería”.

Precisamente, la presencia de Pablo García Sanmartín se debe a la mediación de Leandro González. “Él había venido a España, invitado también, y decidió crear este evento junto a otros compañeros de profesión”, explica el vigués. “Ahora mismo estamos invitados varios barberos internacionales llegados, por ejemplo, de Perú o Colombia; y también estará otro español, el sevillano Andrés Mullen”, afirma.

Se espera que asistan más de 500 personas. El título en sí ya es todo un reclamo. “Va a ser un poco diferente al estilo de eventos que solemos hacer normalmente, que suelen ser barber battles, donde los barberos compiten por el mejor puesto, o ponencias informativas de técnicas innovadoras...; en esta ocasión cada uno hablará sobre un tema que ha escogido”.

Así, se tratará sobre las redes sociales, los negocios, la gestión del tiempo, la identidad, la inspiración o el miedo, que será el tema elegido por el barbero vigués. “Si no sabemos gestionar los miedos es imposible que explotemos todo nuestro potencial. Es por eso que Pablo viene desde España para contarnos cuáles son las formas correctas de vencerlos y así alcanzar todos los objetivos que nos pongamos”, dice el texto explicativo sobre su ponencia.

“A veces tenemos miedos escénicos, a escenas cotidianas que nos pasan todos los días en los salones cuando atendemos a un cliente nuevo y voy a hablar sobre eso”, indica. “Hay gente a la que le cuesta mostrarse ante del público a la hora de crear sus estilos, sus cortes... Eso hay gente a la que realmente le cuesta y ese va a ser mi tema”, añade. “Todo el mundo tiene miedos, pero a la hora de subirse a un escenario cada uno tiene que ser él mismo y no crearse un papel de nada”, apunta como recomendación.

Pero, ¿cómo se llega a ser un barbero de prestigio internacional? “Esto, al final, es el continuo crecimiento, el estar siempre a la última y no dejar de luchar por lo que te gusta y te apasiona”. No hay secretos, solo trabajo y dedicación.

En su caso descubrió muy pronto su vocación. “Desde muy pequeño me gustó. Nadie de mi familia es barbero ni está relacionado con el sector, pero siempre que iba a la barbería me encantaba y cuando llegó el momento de hacer algo de provecho me metí a la barbería de lleno”.

Tras formarse en la Academia de Peluquería Arturo, en Vigo, desde hace siete años regenta su propio salón. La experiencia le ha permitido crear un estilo propio, “bastante formado”. “Al final no paro de estar en continuo crecimiento y sigo formándome día a día y eso es lo que te da las claves del éxito, poder estar siempre a la última gracias a los formadores que hay hoy en día a nivel nacional e internacional. Si sigues un poco sus pasos y coges lo mejor de cada uno es lo que, al final, te hace crecer en el sector y escoger tu estilo”, analiza.

En cuanto a las tendencias más solicitadas hoy en día, el barbero vigués apunta que “hace un tiempo estaban de moda las barbas hipster, pero a día de hoy la moda masculina tiende a llevar el pelo un poco más largo y la barba un poco más corta”, apunta. “Poco a poco, además, el caballero empieza a cuidar más su imagen y se mete en temas de productos, en una cosmética capilar más avanzada”, destaca y recomienda: “La cosmética capilar nos ayuda en nuestro día a día a la hora de peinarnos, de tener nuestro estilo, y creo que cada vez estamos consiguiendo que los hombres se cuiden cada vez más el cabello”.

Y en esa constante evolución no tiene límites. “Poco a poco estoy metiéndome también con cortes femeninos, pero cortes seleccionados, los que me está apeteciendo hacer para crear contenido más femenino”, subraya. “La creatividad no tiene límites y tener un público masculino o femenino no nos diferencia de nada. Es simplemente creatividad, aplicar las técnicas que conocemos y exprimirla al máximo”.