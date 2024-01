“Estoy creando un género propio, una fusión atlántico-latina”

La cantante de Tomiño Andrea Pousa ejerció de perfecta embajadora de Galicia en la Gala de Fin de año en Bayfront Park, evento que congregó en Miami a más de 150.000 personas, y donde actuó junto a artistas de la talla de Willy Chirino, Arturo Sandoval, Lucrecia o Yotuel, entre otros. Cierra así un 2023 lleno de cambios y evolución y afronta un 2024 en el que una de sus máximas ilusiones será sacar al mercado su tercer álbum.

–¿Cómo califica la experiencia de haber participado en la Gala de Fin de Año de Miami?

–Es uno de los eventos más importantes de Estados Unidos del pasaje de Fin de Año. Éramos bastantes artistas internacionales pero yo era la única española y fue todo un honor estar en Miami porque está siendo una ciudad muy importante en mi carrera.

–Justo ahí prepara su tercer álbum.

–El 2023 ha sido un año de gran inflexión en mi carrera. Desde agosto, que estoy trabajando con este nuevo equipo (Cundibeatz, Hansel Tamayo, Kadel y Christian Tamayo), he evolucionado a otro regristo musical, estoy creando un género propio, al que llamo atlántico-latino, porque estoy haciendo como un puente entre los dos Atlánticos. Obviamente yo soy gallega, pero estoy en Miami trabajando con un equipo latino y siempre les digo que, aunque sé que estoy en su terreno, haciendo música inspirada en ritmos latinos, se tiene que notar también que hay una gallega trabajando. Quiero que se noten mis raíces porque nunca las voy a soltar.

–Y bien que presume de ellas, como en el videoclip de su single “Fluyendo”...

–Sí. Sale una camiseta del Celta, salgo brindando con Estrella Galicia, salen las pulseras del Camiño de Santiago... Yo siempre represento a mi tierra y simpre hablo de ella. De hecho, en Bayfront Park me presenté diciendo que era una cantante española y que yo era una “gallega auténtica” porque venía de Galicia. También canté a capela un trocipo del “Alalá das Mariñas”. Yo tengo a Galicia muy presente y por mis venas siempre corre mi tierra gallega. Soy mensajera y embajadora de mi tierra y lo hago con orgullo.

–Para ser un género propio, no parece que le vaya nada mal...

–Me está yendo bien porque me doy cuenta de que estoy en el momento adecuado, con la gente adecuada, en el sitio adecuado y eso, a veces, pasa una vez en la vida. Ahora mismo tengo muy buenas sensaciones.

–Defína esa fusión atlántico-latina.

–La defino como algo diferente. Yo soy española, del norte, y tengo otro tipo de expresión y de canto. La música que estoy creando está muy influenciada por la música latinoamericana, pero yo siempre trato de que ambos lados estén compensados. Y por eso, obviamente, suena diferente. Mi sello siempre va a ser muy personal porque yo tengo la identidad gallega muy presente y va a sonar diferente, quieras o no.

–También incluye un toque de música urbana.

–Estoy trabajando con un equipo de gente joven especializada en música urbana, pop, música más de la calle y las letras y las melodías son más pegadizas, más cercanas... Siempre lo hago con toda la dignidad y el cariño que le tengo a mi profesión y nunca voy a hacer nada que no esté en mis valores. En el mundo urbano se estilan a veces las letras más subidas de tono, pero yo siempre trato de preservar mi imagen y mi elegancia en las formas de hacer las cosas. Saben cuál es mi línea y lo que pretendo con este proyecto.

–¿Cómo se dio su llegada a Miami?

–Miami es la cuna de la música latina, urbana. Muchos artistas están aquí o pasan por aquí y tienes que venir a Miami sí o sí. En 2022 vine por vez primera para un evento tras el que se acercaron a mí algunos productores musicales que me invitarona trabajar con ellos. Venía con la mente abierta a aprovechar cada oportunidad y la tuve ya el primer día; no he dejado de venir porque cada vez que vengo me surgen nuevas oportunidades y quiero aprovecharlas y sacarles el mayor rendimiento posible profesionalmente. Ha sido un gran año, en el que he crecido y he evolucionado mucho. Intento adaptarme y me gusta mucho fusionar las culturas porque nos hace mucho más ricos.

⭐️Artista invitada⭐️ en el concierto de JULIO IGLESIAS JR en MIAMI Cantaremos juntos y también voy a tener la ocasión... Posted by Andrea Pousa Guerreiro on Thursday, June 1, 2023

–Llegó a cantar también con Julio Iglesias Jr. en el Teatro Flamingo.

–Fue en junio. En abril fue cuando me lo propuso, en un evento privado al que asistió como invitado. Al finalizar mi actuación, me invitó a cantar con él en su concierto. Abrí el show con unas canciones mías y luego me invitó a cantar con él una canción de su padre con Diana Ross, “All of you”. Fue otro momentazo vivido, por eso digo que Miami es mi ciudad talismán y me ha aportado muchas cosas desde que he llegado.

–A finales de año salió el nuevo single “Siempre te quise”.

–Va genial. Lleva casi 350.000 visualizaciones en YouTube y está teniendo su impacto. He recibido buenas críticas. Antes estaba haciendo otro estilo musical, un poco más melódico, más dramático, más clásico, y ahora soy la misma Andrea, pero en otra etapa. Estoy haciendo cosas nuevas, diferentes, y eso nos hace ricos, nos hace evolucionar como personas y como profesionales.

–¿Saldrá este año el nuevo disco?

–Está muy evolucionado ya y espero poder sacarlo este año porque está casi hecho, pero, mientras tanto, cada dos meses o así iremos sacando singles y prepararemos también la gira de 2024 y ahora es lo que tengo entre manos.