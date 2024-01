Carta a Carlos Oroza: “Tú y yo somos lo mismo: el ídem de dos almas”

A Carlos Oroza,

Ahora que su nombre ha dejado al cuerpo en brazos de los siglos, ahora podemos los que lo tratamos y lo quisimos, empezar a recontar su vida esencial. Los que vivimos con él sabemos que su vida y su obra coinciden.

Tenía antenas para percibir la afinidad y era una especie de influencer, pues su tarea, tanto poética como vital, era la de crear un estado de opinión, tanto a pie como en verso, libre de esa corrección política que desde hace años acalla la verdadera disidencia. Carlos me captó. Corrían los últimos años 80 de la movida en Vigo y por las aceras donde incursionaban las aves, por las cuestas de luz del Calvario a la Guía, fui captada, a plena luz del día, para la causa poética orociana, incorporándome a su vida a partir de entonces y hasta la fecha de su tránsito final.

La joven inocente que caminaba las cuestas viguesas a diario arriba y abajo se cruzaba con un extraño hombrecillo que se paraba en mitad de la acera y que, con su ojo de aguilucho, fijaba en mi persona su mirada de forma incisiva, devolviéndole yo tan sólo una de soslayo mientras pensaba para mí : “¿Quién será ese hombre y por qué me mira así? Se diría que es un patriarca gitano”.

Esta situación se repetía periódicamente, Urzáiz arriba, Urzáiz abajo, y daba igual si el cruce de trayectorias se producía sobre la misma acera o en aceras enfrentadas. Incluso a la distancia que podía separarlas, él se paraba y giraba su cabeza para seguir con su mirada mi caminar sobre la acera opuesta.

En una ocasión iba yo acompañada de una amiga, cuando Carlos se paró a mirarme, le comenté por lo bajini a mi acompañante: “Ese hombre siempre se cruza conmigo por aquí y me mira con mucho descaro”. Entonces mi amiga, sorprendida, me dice: “Ese hombre es Carlos Oroza, el poeta. ¿Cómo?, ¿es que no lo conoces? Pero si lo conoce todo el mundo”. “Ahhh” dije yo, “pues yo creía que era un patriarca gitano.”

Busqué en las bibliotecas algún libro del tal Carlos Oroza, encontrando lo único que en aquellos años había, que era la preciosa edición horizontal de CABALUM, de la editorial Do Castro. Aquel libro entró en mí como puede entrar la fiebre o la locura y despertó el mayor interés por la poesía y la persona de aquel personaje que tanto me había mirado por las calles.

Una cálida noche de verano de 1989, estando yo con unos amigos en la cafetería de la esquina entre Puerta del Sol y Constitución, el poeta se apareció por la esquina, –la misma esquina que le vi doblar también al amanecer del día de su entierro, aunque esta vez iba él ya tumbado y descansando dentro de su flamante y elegante coche fúnebre azul marino.

Pero volviendo a aquella cálida noche del 89, mis amigos saludaron a Oroza, pues –como todo el mundo menos yo– ellos lo conocían. Y antes de que les diera tiempo de presentarme, Carlos ya se había sentado a mi lado y les preguntaba a mis amigos imperiosamente, refiriéndose a mí: “¿Quién es?, ¿quién es? Me tiene loco, loco”. Entonces se acercó más a mí y me dijo: “Ponme la mano en el pecho, verás cómo me late el corazón”.

Lo invité a venir a mi estudio esa misma semana, en la calle entonces llamada Baixada a Príncipe, hoy calle Segunda República, con la intención de hacerle un retrato, pues yo entonces me dedicaba exclusivamente a la fotografía de autor(a).

Carlos no faltó a la cita y a partir de entonces comenzó una relación que no terminó sino con su fallecimiento. Entre aquellos lejanos comienzos y los días finales se produjo una convivencia de ocho años, a la que sucedió una larga amistad de otros casi 20 años. Carlos se instaló a vivir en mi casa-taller de Baixada a Príncipe en el año 1990, a la vuelta de un viaje a Buenos Aires en representación de la cultura gallega.

El Casco Vello Alto, donde se encontraba mi estudio, era por entonces el barrio más marginal y maldito del centro de Vigo, donde las jeringuillas entraban por debajo de las puertas mientras los yonquis agonizaban en los portales. El negocio de la prostitución completaba el cuadro que valga la redundancia, cuadraba perfectamente tanto con su oficio de poeta como con mi trabajo creativo, hundida entre las luces rojas de mi laboratorio de revelado. Durante ocho años compartimos ese espacio y vivencias de todo tipo. Carlos con su máquina de escribir y sus grabadoras y yo con mis máquinas de fotografiar.

Nuestra vida transcurría dentro de su poesía. La convivencia con Carlos Oroza conformó mi vida y mi carácter; su poesía evolucionó dentro de mí a lo largo de casi 28 años. Conociendo todos sus versos y cada nota asociada a cada sílaba, gracias a que Carlos me los recitaba continuamente al oído, siendo que muchas noches me quedaba dormida escuchándole, Oroza me inoculó su obra, sabiendo que perduraría en mí como lo ha hecho, ahondándose cada día más en sus significados y en sus múltiples matices tanto auditivos como visuales. Él sabía que me estaba conformando, tanto en lo humano como en lo poético.

No sólo fue su obra, sino que sus actitudes vitales, muy parecidas a las mías desde el principio: soledad, tendencia al aislamiento y al silencio, intensa y permanente dedicación en exclusiva a la investigación creativa, rechazo del éxito... Todas sus actitudes me influyeron en lo más profundo, afirmándome en la consideración de la poesía como algo íntimo y secreto, pudiendo sin embargo llegar a ser universal, como lo es la poesía individual e irrepetible de Carlos Oroza.

Una de las preocupaciones mayores que el poeta tuvo siempre fue la de no ser objeto de imitación ni de adulación. Yo siempre entendí su poesía como una de las grandes obras de la literatura española, en unos tiempos en los que su trabajo era ignorado y marginado en su Galicia natal, por ser escrita en castellano.

Conseguía sobrevivir a base de recitales, pero estos eran escasos y mal pagados; el trabajo era arduo, sobrevivir, difícil: la más austera de las bohemias. Vida de poetas.