El padre de uno de los tres detenidos por el apuñalamiento mortal de Yoel Quispe en A Coruña acudió ayer a los juzgados tras pasar su hijo y los otros dos arrestados a disposición judicial. José Félix Gestal permaneció durante horas a las puertas de los tribunales: “Estoy aquí porque quiero a mi hijo, sea como sea. Aquí tiene a su padre. Vengo a luchar por él, para que vea que no está solo”.

“No estoy defendiendo a nadie —señala—. Estoy simplemente porque quiero a mi hijo y para que vea que tiene apoyo. No lo justifico, no lo puedo justificar. Esto no se puede perdonar, y lo digo. Es mi hijo, me duele, pero si yo lo hago, yo lo pago. ¿Lo hizo? ¿Lo tiene que pagar? De acuerdo, lo tiene que pagar, pero que no haya tanta mediación porque ni el país es de flores ni llueve todos los días dinero”, añadió.

José Félix Gestal declaró haber estado en la cárcel, de donde salió en 2018 tras una larga condena, por lo que le apena bastante la situación en la que ahora se encuentra su hijo, que ayer pasó a disposición judicial. Reconoció haber cometido “muchos delitos”, entre ellos atracos a bancos, que lo llevaron a estar entre rejas “durante muchos años”, pero, insistió, “nunca” hizo daño “a un niño a una mujer”, porque eso es algo que no consiente.

Aseguró que su misión a partir de ahora, y en función de lo que decrete el juez sobre su implicación en el suceso, es “reconducir” y “apoyar” a su hijo en todo momento.

Según explicó a las puertas de los tribunales y en todo momento pendiente de cualquier movimiento dentro de estas dependencias, en los vídeos de la agresión mortal de la madrugada del 24 de diciembre en el cruce de las calles Juan Flórez y Sinfónica de Galicia, se puede ver a su hijo “dando un gancho por encima de una persona”. “No se ve nada más. Que no estoy defendiendo a nadie, estoy aquí simplemente porque quiero a mi hijo”, proclamó en varias ocasiones. Desveló que se enteró “por las redes sociales” de la detención de su hijo, que cumplió 18 años “hace solo unos meses, en verano”.

José Félix Gestal esperó durante varias horas a las puertas de los juzgados —en ocasiones acompañado de familiares de los otros detenidos que no quisieron hacer ningún tipo de declaración—, para poder ver a su hijo desde la distancia y demostrarle su apoyo en estos momentos. Insistió, además, en que la pelea que acabó con la vida de Yoel Quispe en Nochebuena por una herida de arma blanca fue un enfrentamiento “entre bandas”, algo que la policía descarta.