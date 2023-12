Amor con una de cal y otra de arena

Las redes sociales han cambiado la forma de relacionarnos con los demás. También la forma de buscar pareja. Ahora ya no se liga en el pub, sino en Tinder. Desde su irrupción, las aplicaciones de citas han formado muchas parejas, pero también suman muchas víctimas del desengaño. Conductas como el breadcrumbing, “migajas emocionales”, en español, están a la orden del día en las redes sociales y aplicaciones de citas. Esta práctica de flirteo consiste en ir y venir de la vida de una persona, mostrando interés unas veces y respondiendo con el silencio otras. Según Ana Castro Liz, psicóloga sanitaria y sexóloga, experta en terapia de pareja, es “dar una de cal y otra de arena”.

La persona que hace breadcrumbing (del inglés bread, pan, y crumb, miga) envía señales afectivas intermitentes y engañosas a la otra persona, de tal modo que en algún momento muestra interés por estar con ella, le ofrece cariño y aparenta desear tener un compromiso mayor en una relación. “Pero es todo puro cuento, sólo te ofrece migajas emocionales de su escaso amor. Se basa más en prometer que en cumplir realmente lo que dice sentir. Y todo para que estés enganchado a esa persona y cubrir sus necesidades”, explica la psicóloga y sexóloga gallega, miembro del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG).

Aunque pueda parecer que las personas que hacen breadcrumbing no tienen sentimientos, son crueles o no tienen empatía, sí tienen sensibilidad. Su problema es, según la especialista, que les cuesta comprometerse porque carecen de motivación. “Una relación necesita que se le dedique tiempo y esfuerzo, y estas personas suelen ser víctimas de la inmediatez. Les cuesta entregarse porque tienen baja autoestima y, en muchos casos, no saben ni lo que quieren ni quien son ni lo que pueden entregar a otra persona”, explica.

Según la sexóloga, la sociedad de la inmediatez no es la más idónea para las relaciones estables de larga duración. “Todo lo que suponga un esfuerzo o una renuncia no se quiere afrontar. Desde el 2000, la forma de relacionarnos ha cambiado considerablemente. Ahora, las relaciones se centran más en cubrir necesidades muy inmediatas y en una comunicación muy escasa en directo”, afirma.

En este sentido, subraya que las redes sociales son la primera herramienta para relacionarse y comunicarse para la mayoría de adolescentes y de adultos jóvenes de entre 20 y 40 años. “Hablan todo lo que tienen que comentar por esa vía y dejan poco para cuando se ven en persona”, explica.

Según Castro, quienes practican el breadcrumbing sienten una necesidad de aprobación constante y son personalidades muy narcisistas; temen la soledad y su comportamiento atiende a cubrir sus vacíos. Asimismo, tienen poca confianza en sí mismos, no saben ser asertivos ni tienen la suficiente madurez emocional como para ser honestos y decir lo que realmente quieren de una relación, y no saben tomar decisiones.

Por otro lado, quienes lo padece suelen ser personas dependientes emocionales y que también necesitan cubrir sus vacíos de alguna manera. Según Castro, tienen una personalidad ‘rescatadora’ y un tanto idealista, que se dejan enredar y que suelen disculpar los desplantes del otro. “Muchas de estas personas establecen relaciones maternofiliales, es decir, van de padres o madres de las personas de quienes se enamoran y les consienten todo. Esperan que cambien y en esa espera pasa el tiempo. No tiene muy claro cuáles son sus límites sentimentales y tampoco saben pedir lo que necesitan”, explica.

Según la especialista gallega, la manera de relacionarnos, muy vinculada a las redes sociales y a las aplicaciones de contactos, facilita que exista un gran número de “posibles víctimas” para estas personas, que son, advierte, tremendamente observadoras. La distancia que impone el mundo digital, además, facilita prolongar esas idas y venidas.

Para dar por finalizada la relaciones, muchas personas que realizan breadcrumbing terminan haciendo ghosting (de ghost, fantasma), otra conducta muy popular en las redes sociales, que consiste en desaparecer de manera inesperada y sin motivo aparente. De repente, la persona al otro lado de la pantalla deja de dar señales de vida.

Existen signos que pueden alertar sobre un posible breadcrumbing: las conversaciones son irregulares, quien lo ejerce suele dejar a la otra persona en visto o tarda horas o días en continuar el hilo de una conversación; las conversaciones suelen ser superficiales y genéricas; está al tanto de todas las redes sociales; no le gusta hablar de hacia dónde se encamina la relación y cuando queda sólo quiere sexo. “Es un gran comercial. Sabe qué decirte para enredarte y no le cuesta nada prometer cosas que no va a cumplir: ‘Tengo ganas de verte pronto’, ‘A ver cuándo tomamos algo’... pero nunca quedas con esa persona cuando tú muestras disponibilidad. Y si les pides que quieres más, se va a justificar y se va a victimizar, contándote montón de traumas y cosas que nada tienen que ver con lo que tenéis como pareja”, afirma.

Según la sexóloga, el breadcrumbing construye relaciones vacías y sin compromiso, que se llegan a normalizar y que son, en realidad, muy tóxicas. “Hacen mucho daño. Una relación donde no hay responsabilidad afectiva, provoca consecuencias devastadoras para la autoestima”, advierte.

Para combatir esta práctica, Castro recomienda estar atento a las señales y establecer límites: si la otra persona rehúsa abordar temas importantes, la relación no es sana.